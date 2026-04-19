दहशतवाद्यांचा मोठा कट उधळला; मुंबईसह चार ठिकाणांवरून संशयितांना अटक

सुरक्षा दलाच्या सतर्कतेमुळे दहशतवाद्यांचा कट उधळून लावण्यात दिल्ली पोलिसांना यश आलं आहे. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलनं देशातील चार ठिकाणांवरून संशयितांना अटक केली आहे.

AZAMGARH DELHI POLICE SPECIAL CELL
संशयित
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 19, 2026 at 9:27 AM IST

Updated : April 19, 2026 at 10:00 AM IST

आझमगढ: गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे दिल्ली पोलिसांनी महाराष्ट्र, ओडिशा आणि बिहारमधून चार संशयितांना अटक केली. हे संशयित दहशतवादी हल्ला घडवून आणण्यासाठी 'गझवा-ए-हिंद' ची तयारी करत होते. पोलीस निरीक्षक विनय पाल आणि मनोज कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली, तसेच एसीपी (ACP) आशिष कुमार यांच्या देखरेखीखाली स्पेशल सेलच्या 'NDR' पथकानं ही कारवाई केली. मोसैब अहमद उर्फ ​​सोनू उर्फ ​​कलाम (ठाणे), मोहम्मद हम्माद (मुंबई), शेख इम्रान (भुवनेश्वर) आणि मोहम्मद सोहेल (कटिहार) अशी संशयिताची नावे आहेत.

संशयित देशाविरोधात मोठा कट रचण्याच्या प्रयत्नात होते, असा तपास संस्थांना संशय आहे. या संशयित दहशतवाद्यांना बिहार, भुवनेश्वर आणि मुंबई येथून ताब्यात घेण्यात आलं. अटक करण्यात आलेल्या दहशतवाद्यांकडून दोन रिमोट कंट्रोल्स, तसेच 'आयईडी' (IED - स्फोटक यंत्रणा) तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य जप्त करण्यात आलं. दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कटातील मुख्य आरोपी—मोसैब अहमद (उर्फ सोनू) हा मूळचा आझमगढ जिल्ह्यातील महाराजगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 'सिकंदरपूर ऐमा सरदाहा' येथील रहिवासी आहे. सध्या त्याच्या वडिलोपार्जित घरी कोणीही राहत नाही. त्याच्या कुटुंबानं 15 वर्षांपूर्वीच घर विकलं आहे. तेव्हापासून ते दुसऱ्या ठिकाणी राहण्यास गेले आहेत.

मोसैबच्या मुंबईतील वास्तव्याबाबतची माहिती त्याच्या शेजाऱ्यांनी पोलिसांना दिली. हे दहशतवादी इंटरनेटवर कार्यरत असलेल्या विविध ग्रुपच्या माध्यमातून डिजिटल स्लीपर सेल्सशी (गुप्त दहशतवादी गटांशी) संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत होते. या ग्रुपमध्ये त्यांनी खेळण्यांमधील गाड्यांचा वापर करून बॉम्ब कसे तयार करावेत याविषयीची माहिती, तसेच बॉल बेअरिंग्ज, रिमोट कंट्रोल्स आणि खिळे यांसारख्या घटकांविषयीची माहिती एकमेकांशी शेअर करत होते.

काळा ध्वज फडकताना दाखवण्यात आलं- दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलनुसार या दहशतवाद्यांकडून जप्त करण्यात आलेल्या 'चॅट लॉग्स'मधून (संभाषणाच्या नोंदींमधून) असे उघड झाले आहे. 'जिहाद' आणि 'गझवा-ए-हिंद' या विचारसरणींमुळे कट्टरपंथी बनले होते. संशयित हे सोशल मीडियावर दहशतवादी संघटनांचा प्रचार करण्याव्यतिरिक्त देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी होण्यासाठी तरुणांची भरती करण्यातही सक्रियपणे गुंतले होते. अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींपैकी शेख इम्रान यानं डिसेंबर 2025 मध्ये दिल्लीतील काही संवेदनशील भागांची रेकी केली होती. त्यानं सोशल मीडियावर 'लाल किल्ल्याचा एक फोटो पोस्ट केला होता. या फोटोमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऐतिहासिक वास्तूच्या कळसावर काळा ध्वज फडकताना दाखवण्यात आलं होतं.

पोलीस अधीक्षकांकडून कारवाईचा दुजोरा- आझमगढचे पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) चिराग जैन यांनी या संशयितांना अटक झालेल्या कारवाईला दुजोरा दिला. मोसैब अहमद याला दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने अटक केली आहे. मात्र, त्यांनी हे स्पष्ट केलं की ही अटक आझमगढ जिल्ह्याच्या हद्दीत झालेली नाही. मोसैब अहमद हा मूळचा महाराजगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी आहे. तरी त्याच्या अटकेपूर्वी अनेक वर्षांपासून त्याचे कुटुंब स्थलांतरित होऊन जिल्ह्याबाहेरच राहण्यास होते.

संशयितांची संपूर्ण कसून चौकशी- शेख इम्रान यानं लाल किल्ला आणि इंडिया गेट यांसारख्या संवेदनशील ठिकाणांची पाहणी करण्यासाठी दिल्लीचा दौरा केला होता. तसेच त्यानं या गटासाठी शस्त्रास्त्र प्रशिक्षणाची व्यवस्था केल्याचा दावाही केला होता. मोहम्मद सोहेल हा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांना चिथावणी देत निधी उभारण्यात सक्रिय होता. दिल्लीचे पोलीस उपायुक्त (स्पेशल सेल) प्रवीण कुमार त्रिपाठी यांनी सांगितलं की, देशांतर्गत दहशतवादी कारवाया घडवून आणण्याच्या नियोजनात हा गट (module) अंतिम टप्प्यात होता. वेळीच केलेल्या हस्तक्षेपामुळे एक मोठा कट यशस्वीरित्या उधळून लावण्यात आला आहे. सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. संशयितांची संपूर्ण कसून चौकशी केली जात आहे.

