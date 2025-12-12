साताऱ्यातील बॉम्बे रेस्टॉरंट चौकात भीषण अपघात, ट्रॅक्टर ट्रॉलीखाली चिरडून विवाहिता जागीच ठार
साताऱ्यातील बॉम्बे रेस्टॉरंट चौकात गुरूवारी अंगाचा थरकाप उडवणारा अपघात झाला. त्यात एका महिलेला जीव गमवावा लागला.
Published : December 12, 2025 at 3:26 PM IST
सातारा - ट्रॅक्टर ट्रॉलीचे चाक डोक्यावरून गेल्याने एक विवाहिता जागीच ठार झाली, तर दुसरी महिला जखमी झाल्याची घटना पुणे-बंगळुरू महामार्गावरील बॉम्बे रेस्टॉरंट परिसरात गुरुवारी दुपारी घडली. सारिका सुतार (रा. संगममाहुली, सातारा), असं मृत विवाहितेचं तर ईश्वरी सुतार, असं जखमी महिलेचं नाव आहे. अपघात इतका भीषण होता की उपस्थित नागरिकांचा थरकाप उडाला.
घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, बॉम्बे रेस्टॉरंट चौकातून अजंठा चौकाच्या दिशेने दोन महिला दुचाकीवरून जात होत्या. त्याचवेळी अजंठा चौकातून उसाचा ट्रॅक्टर आला. सर्व्हिस रोडवर येण्यासाठी एक क्रेटा कार अचानक पुढे आली. त्या कारला चुकवताना चालकाने ट्रॅक्टर उजवीकडे वळवला. त्यामुळे समोरून येणारी दुचाकी मोठ्या खड्ड्यात आदळली. त्या धक्क्याने दुचाकीवर मागे बसलेल्या सारिका सुतार खाली पडल्या आणि त्यांच्या डोक्यावरून ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचे मागील चाक गेले. त्या जागीच ठार झाल्या तर दुसरी महिला जखमी झाली. हे दृष्य दिसताच अपघात पाहणाऱ्या प्रत्यक्षदर्शींचा अक्षरशः थरकाप उडाला.
सारिका सुतार या अजंठा चौकातील खासगी क्लासमध्ये शिकवण्यासाठी जात होत्या. मात्र, वाटेतच त्यांना मृत्युने गाठले. या अपघातानंतर साताऱ्यात मोठी खळबळ उडाली. त्याचबरोबर बॉम्बे रेस्टॉरंट परिसरातील बेशिस्त वाहतुकीचा प्रश्नही चर्चेत आला. ट्रान्सपोर्ट व्यवसायातील अनेक वाहने महामार्गावरील सर्व्हिस रोडच्या दोन्ही बाजूने बेकायदेशीरपणे पार्क केली जातात. त्यामुळे रस्ता अत्यंत अरुंद होऊन वाहनांना वळण घेणे कठीण जाते. अनेकदा या वाहनांमुळे अपघाताचे प्रसंग उद्भवले आहेत. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी त्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी सातारकरांनी केली आहे.
सर्व्हिस रोडवर अपघातांचा धोका - रस्त्यावरील खड्डे, रिक्षांचा अनधिकृत थांबा आणि महामार्गावर उतारावर थांबणाऱ्या खासगी वाहनांमुळे सर्व्हिस रोडवर अपघाताचा धोका वाढत आहे. या परिसरात मोठमोठे खड्डे, सर्व्हिस रोडवरील अनियमित पार्किंग, रस्त्याच्या कडेला अनधिकृत रिक्षा स्टँड आणि महामार्गावर उभ्या राहणाऱ्या खासगी वाहनांमुळे दिवसभर वाहतुकीचा गोंधळ निर्माण होतो. खड्डे चुकवण्याच्या नादात दुचाकींचे अपघात होतात. यासंदर्भात स्थानिकांच्या तक्रारी आहेत. त्यावर प्रशासनाला ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
हेही वाचा...