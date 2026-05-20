वांद्रे गरीब नगरमध्ये अतिक्रमण हटाव कारवाईवरून तणाव; स्थानिकांकडून दगडफेक, पोलिसांचा लाठीचार्ज
वांद्रे येथील गरीब नगरमधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेदरम्यान मोठा गोंधळ झाला. स्थानिकांकडून पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली. यानंतर पोलिसांकडून पुन्हा लाठीचार्ज करण्यात आला.
Published : May 20, 2026 at 7:12 PM IST
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वांद्रे पूर्व येथील गरीब नगर परिसरात पश्चिम रेल्वेकडून सुरू असलेल्या मोठ्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेदरम्यान मोठा तणाव निर्माण झाला. ही कारवाई मंगळवार, 19 मे 2026 पासून सुरू झाली आहे. रेल्वे हद्दीतील सुमारे 400 हून अधिक अनधिकृत झोपड्या आणि बांधकामे हटवण्यात येत आहेत. मात्र, आज दुपारी स्थानिकांनी पोलिसांवर पाणी बादल्या आणि दगड फेकण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज करत जमावाला पांगवलं. दगडफेक करणाऱ्या स्थानिकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून त्यामध्ये महिलांचादेखील समावेश आहे.
19 मेपासून मोठी कारवाई सुरू : 19 मे रोजी सकाळी रेल्वे प्रशासनानं मोठ्या प्रमाणावर जेसीबी, कर्मचारी आणि सुरक्षा दलासह ही मोहीम सुरू केली. ही कारवाई सुमारे 4 ते 5 दिवस चालणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या मोहिमेत रेल्वे प्रशासनाचे कर्मचारी, आरपीएफ आणि जीआरपी यांच्यासह मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. परिसरात अचानक कारवाई सुरू झाल्यानं स्थानिकांमध्ये नाराजी आणि भीतीचं वातावरण निर्माण झालं.
स्थानिकांचा तीव्र विरोध, गोंधळ वाढला : कारवाई सुरू होताच स्थानिक रहिवाशांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. काही ठिकाणी घोषणाबाजी, तर काही ठिकाणी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यात स्थानिकांनी पोलिसांवर पाणी, बादल्या आणि दगड फेकण्यास सुरुवात केली. जमाव वाढल्यानं परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. यावेळी परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं.
पोलिसांचा हस्तक्षेप; जमाव पांगवला : स्थिती गंभीर होत असल्यानं मुंबई पोलिसांनी घटनास्थळी हस्तक्षेप केला. पोलिसांनी जमाव पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज करून परिसरात नियंत्रण मिळवलं. यानंतर काही वेळ गोंधळ होऊन धावपळ झाली, मात्र मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करून परिस्थिती हळूहळू शांत करण्यात आली. ही अतिक्रमण हटाव मोहीम बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशानंतर सुरू करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. रेल्वे हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे हटवण्याचे निर्देश न्यायालयानं यापूर्वी दिले होते. त्याच आदेशांच्याआधारे रेल्वे प्रशासनानं ही मोठी मोहीम हाती घेतली आहे.
परिसरात तणावपूर्ण शांतता : सध्या वांद्रे पूर्व येथील गरीब नगर परिसरात तणावपूर्ण शांतता आहे. अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात असून परिस्थितीवर सतत नजर ठेवली जात आहे. दरम्यान गरीब नगर परिसरात रेल्वे हद्दीत गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत झोपड्या आणि बांधकामे उभी राहिल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे. ही जमीन मुंबईच्या महत्त्वाच्या रेल्वे कॉरिडॉर आणि भविष्यातील विस्तार प्रकल्पांसाठी आवश्यक असल्याचं सांगितलं जातं. विशेषतः वांद्रे टर्मिनस आणि आसपासच्या रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार, तसेच बीकेसी कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी ही जमीन मोकळी करणे आवश्यक असल्याचं रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणं आहे. त्यामुळं न्यायालयीन परवानगी आणि आदेशानंतर ही मोठी अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
पश्चिम रेल्वेच्या हद्दीतील बांधकाम हे अतिक्रमण : वांद्रे (पूर्व) येथील गरीब नगर परिसरातील अतिक्रमण हटाव कारवाईबाबत प्रतिक्रिया देताना वांद्रे भागाचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार वरुण सरदेसाई यांनी म्हटलं की, हा परिसर पश्चिम रेल्वेच्या हद्दीतील असून येथे झालेले बांधकाम हे अतिक्रमण आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई सुरू करण्यात आली असल्यामुळं ती पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. विकासकामांना कोणाचाही विरोध असण्याचं कारण नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं.
अतिक्रमण हटाव मोहिमेला राजकीय रंग देऊ नये : या कारवाईला काही राजकीय नेत्यांकडून धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भाजपाकडून या प्रकरणाला हिंदू-मुस्लिम रंग दिला जात असल्याचं ते म्हणाले. तसेच किरीट सोमैय्या यांच्यासारखे नेते येथे येऊन संबंधित लोक बांगलादेशी आहेत, अशी वक्तव्ये करत असल्याबद्दल उपरोधिक सवाल उपस्थित केला. आमदार सरदेसाई ायंनी म्हटलं की, जर ते खरोखरच बांगलादेशी असतील तर त्यांना परत पाठवण्यासाठी सोमैय्या यांनी ट्रेन किंवा फ्लाईट बुक केल्या आहेत का? या संपूर्ण अतिक्रमण हटाव मोहिमेला राजकीय रंग देऊ नये, असा इशाराही त्यांनी दिला.
पूर्णपणे कायदेशीर पद्धतीनं कारवाई पार पडावी : याचबरोबर, कालपासून सुरू असलेल्या कारवाईदरम्यान परिसरात शांतता होती. मात्र काही अजित पवार गटाशी संबंधित लोक स्थानिकांना भडकवत असल्याचा आरोप करत त्यांनी अशा प्रकारच्या घटकांना थांबवण्याची मागणी केली. वातावरण भडकवणाऱ्या व्यक्तींनी नेमके काल कोणाला भडकवले, याची चौकशी व्हावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, वांद्रे परिसरात सुरू असलेली ही कारवाई पूर्णपणे कायदेशीर पद्धतीनं आणि शांततेत पार पडावी, अशी अपेक्षा आहे.
संपूर्ण मोहीम शांततेत पार पाडली जात आहे : पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) विनीत अभिषेक यांनी माहिती देताना सांगितलं की, ही कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच होत असून त्याला कायदेशीर मान्यता आहे. गेल्या दोन दिवसांत मोठ्या प्रमाणात म्हणजे सुमारे 60 टक्के अनधिकृत बांधकाम हटवण्यात आली आहे. या कारवाईला विरोध केल्यास तो न्यायालयाच्या अवमानाचा (Contempt of Court) विषय ठरू शकतो. त्यावर कायदेशीर कारवाई होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. कारवाईदरम्यान पोलीस, आरपीएफ आणि जीआरपी जवानांचा बंदोबस्त असून संपूर्ण मोहीम शांततेत आणि कोणालाही अडचण न येता पार पाडली जात असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
9 वर्षांचा कोर्ट-कायदेशीर प्रवास आणि सध्याची कारवाई : मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) गरीब नगर परिसरात सुरू असलेली अतिक्रमण हटाव मोहीम ही अचानक घेतलेली कारवाई नाही, तर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग आहे. पश्चिम रेल्वेच्या हद्दीतील जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामांबाबत हा वाद सुमारे 9 वर्षांपासून सुरू आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात, स्थानिक पातळीवर रेल्वे हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम झाल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने जागेचे सर्वेक्षण करून सीमांकन प्रक्रिया सुरू केली आणि ही जमीन रेल्वेची असल्याचं विनीत अभिषेक यांनी स्पष्ट केलं.
रहिवाशांना नोटिसा देण्यात आल्या : हळूहळू हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. त्यानंतर अनधिकृत बांधकाम हटवण्याबाबत आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली. पुढील काही वर्षांत या प्रकरणावर सातत्याने सुनावण्या होत राहिल्या. काही टप्प्यांवर रहिवाशांना नोटिसा देण्यात आल्या. त्यानंना जागा रिकामी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. कोविड काळात ही प्रक्रिया काही प्रमाणात थांबली. मात्र त्यानंतर पुन्हा प्रकरण वेगाने पुढे गेले. न्यायालयाने रेल्वेला अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रक्रियेला पुढे नेण्याचे निर्देश दिल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. नंतरच्या काळात पुनर्वसन, कारवाईचे नियोजन आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर भर देण्यात आला. पोलीस, RPF आणि GRP यांच्या समन्वयाने मोठ्या प्रमाणात मोहीम आखण्यात आली.
वांद्रे गरीब नगर परिसरात तणाव : सध्याच्या टप्प्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्यक्ष कारवाई सुरू आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार काही भागातील मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण हटवण्यात आले आहे. तर दुसरीकडं स्थानिकांकडून विरोध आणि तणावाचे प्रसंगही निर्माण झाले आहेत. पश्चिम रेल्वे प्रशासनाचे म्हणणं आहे की, ही संपूर्ण कारवाई कायदेशीर आदेशांनुसार सुरू असून त्याला न्यायालयीन मान्यता आहे. कोणताही विरोध केल्यास तो न्यायालयाच्या अवमानाचा विषय ठरू शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे. एकीकडं कायदेशीर आदेशांनुसार सुरू असलेली ही मोहीम, तर दुसरीकडं स्थानिकांचा रोष आणि राजकीय प्रतिक्रिया यामुळं वांद्रे गरीब नगर परिसर सध्या तणावाच्या स्थितीत आहे.
न्यायालयीन टप्पे :
2017–2018 : रेल्वे हद्दीतील (वांद्रे गरीब नगर परिसर) अतिक्रमणाबाबत तक्रारी वाढू लागल्या. काही सामाजिक संघटना आणि प्रशासनाकडून या भागातील बांधकामे अनधिकृत असल्याचा मुद्दा मांडला गेला आणि न्यायालयात याचिका/प्रकरण दाखल झाले.
2019 : रेल्वे प्रशासनाने जागेचे सर्वेक्षण आणि सीमांकन सुरू केले. किती भाग रेल्वेच्या मालकीचा आहे आणि किती अतिक्रमित आहे, याचा प्राथमिक अहवाल तयार करण्यात आला.
2020 : कोविड काळामुळं कारवाई आणि सुनावण्या मंदावल्या. मात्र, प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत सुरूच राहिले.
2021 : अनधिकृत बांधकामांबाबत नोटिसा देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. रहिवाशांना स्थलांतर किंवा कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या.
2022 : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रेल्वेला अतिक्रमण हटवण्यासाठी आणि जागा मोकळी करण्यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले गेल्याचे टप्पे पुढे आले. कारवाईची कायदेशीर दिशा ठरली.
2023 : पुनर्वसन (rehabilitation) आणि कारवाईची अंमलबजावणी यावर प्रशासनाने तयारी सुरू केली. कोणत्या भागावर आधी कारवाई करायची याचे नियोजन झाले.
2024 : प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी पोलीस बंदोबस्त, रेल्वे प्रशासन आणि आरपीएफ-जीआरपी समन्वयाने मोठ्या प्रमाणावर योजना तयार करण्यात आली. काही ठिकाणी अतिक्रमण काढण्याची सुरुवातही झाली.
2025 : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई अधिक वेगाने सुरू करण्याचे टप्पे आले. मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण हटवण्याची तयारी पूर्ण झाली.
2026 (सध्याची स्थिती) : वांद्रे गरीब नगर परिसरात प्रत्यक्ष मोठी अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार काही भागातील मोठ्या प्रमाणात बांधकाम हटवले जात आहे, तर दुसरीकडं स्थानिकांचा विरोध आणि तणावही निर्माण झाला आहे.
