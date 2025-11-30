ETV Bharat / state

कल्याण डोंबिवलीत भाजपा-शिवसेनेत तणाव; प्रदेशाध्यक्ष चव्हाणांसमोर शिवसेनेची जोरदार घोषणाबाजी

डोंबिवलीमधील एका कार्यक्रमाच्या ठिकाणी शिवसेना आणि भाजपाचे कार्यकर्ते आमने-सामने आले. यावेळी त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यामुळं परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.

THANE BJP VS SHIVSENA
कल्याण डोंबिवलीत भाजपा-शिवसेनेत तणाव (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 30, 2025 at 6:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : डोंबिवली पश्चिम भागातील कुंभारखाण पाडा परिसरात गणेश घाट आणि रागाई मंदिर प्रवेशद्वाराच्या उद्घाटनावेळी भाजपा आणि शिवसेनेच्या शक्तीप्रदर्शनामुळं वातावरण तापले होतं. दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर बॅनरबाजी आणि घोषणाबाजी करत परिसरात राजकीय शक्ती दाखवण्याचा प्रयत्न केल्यानं तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. विशेष म्हणजे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या समोरच शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केल्यानं परिसरात राजकीय तणाव वाढल्याचं पाहायला मिळालं. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

दोन्ही बाजूंनी जोरदार घोषणाबाजी : शिवसेना कार्यकर्त्यांनी आरोप केला की शिवसेनेचे माजी नगरसेवक विकास म्हात्रे आणि कविता म्हात्रे यांच्या स्वागताचे बॅनर जाणूनबुजून झाकण्यात आले. त्यामुळं उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि भाजपामध्ये वाद झाला. उद्घाटनासाठी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण उपस्थित असताना शिवसेना कार्यकर्त्यांनी जोरदार शक्तीप्रदर्शन केलं. त्याचवेळी भाजपा कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेसमोर घोषणाबाजी करत प्रत्युत्तर दिलं. त्यामुळं परिसरात मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता.

प्रतिक्रिया देताना विकास म्हात्रे आणि शिवसेना कार्यकर्ते (ETV Bharat Reporter)

...यामुळं भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी : उद्घाटनासारख्या कार्यक्रमात दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून झालेली बॅनरबाजी, घोषणाबाजी आणि शक्ती प्रदर्शनामुळं परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण डोंबिवलीत राजकीय वातावरण तापलं आहे. विशेष म्हणजे उद्घाटन सोहळ्यापूर्वीच भाजपा आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते आमने-सामने आल्यामुळं तणावनाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. अलीकडेच शिवसेनेत प्रवेश केलेले विकास म्हात्रे आणि त्यांची पत्नी कविता म्हात्रे यांच्या समर्थकांनी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित राहून शक्तीप्रदर्शन केलं. यामुळं भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी होती. त्यामुळ भाजपा कार्यकर्ते शिवसेनेविरोधत कुरघोडी करणार असल्याच बोललं जात आहे. या संदर्भात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्य्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बैठकीत व्यस्त असल्याचं कारण देत प्रतिक्रिया दिली नाही.

हेही वाचा :

  1. मुंबईकरांमध्ये सायक्लोथॉन 2025 चा उत्साह, पर्यावरण संवर्धनासह हवेची गुणवत्ता सुधारण्याकरता सायकलिंग एक उत्तम पर्याय
  2. सुनील तटकरेंचा महेंद्र दळवींवर हल्लाबोल; 'राष्ट्रवादी सत्तेशिवाय राहू शकत नाही' भरत गोगावलेंचं प्रत्युत्तर
  3. ग्रामविकास मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील 23 सराईत गुंड तडीपार, नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर म्हसवड पोलिसांची कारवाई

TAGGED:

भाजपा शिवसेनेत तणाव
LOCAL BODY ELECTION
TENSION BETWEEN BJP AND SHIV SENA
KALYAN DOMBIVALI BJP SHIVSENA
THANE BJP VS SHIVSENA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.