ब्लॅकनं गॅस विकणाऱ्याची माहिती द्या, तत्काळ कारवाई करू; अन्न पुरवठा अधिकाऱ्यांचा इशारा
आखाती देशातील तणावाच्या परिस्थितीमुळं देशात गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळं काही लोक गॅसची ब्लॅकनं विक्री करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
Published : March 17, 2026 at 6:17 PM IST
पुणे : मागील काही दिवसांपासून अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा फटका जगाला बसत आहे. आखाती देशातील तणावाच्या परिस्थितीमुळं इराणनं 'होर्मुझ सामुद्रधुनी' बंद केली आहे. त्यामुळं गॅसचा तुटवडा निर्माण होत आहे. भारतात गॅसची टंचाई निर्माण झाली असल्याचं दिसत आहे. यामुळं घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस मिळवण्यासाठी नागरिकांनी गॅस एजन्सी बाहेर रांगा लावल्याचं सगळीकडं पाहायला मिळत आहे. गॅस टंचाई पाहता व्यावसायिक गॅसची ब्लॅकनं विक्री होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. यानंतर गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा अधिकाऱ्यांनी पावलं उचलली आहेत.
गॅसची ब्लॅकनं विक्री? : भारतात गॅस टंचाईमुळं अनेक नागरिकांना समस्येला सामोरं जावं लागत आहे. तसंच गॅस मिळवण्यासाठी व्यावसायिकांना मोठा संघर्ष करावा लागतोय. अशी परिस्थिती असताना शहरात गॅस ब्लॅकनं विक्री होत असल्याचा प्रकार समोर आलाय. यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा अधिकारी आक्रमक झाले आहेत. ही विक्री रोखण्यासाठी त्यांनी शहरात तीन पथकं तैनात केली आहेत. आतापर्यंत या पथकाकडून 150 ठिकाणी तपासणी करण्यात आली आहे.
आता नागरिकांना घरी मिळणार गॅस : मागील काही दिवसांपासून युद्धामुळं व्यावसायिक गॅस मिळणं बंद झालं आहे. तर, घरगुती गॅससाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अशातच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार प्रत्येक तालुका स्तरावर पथक तैनात करण्यात आलं आहे. या पथकाच्या माध्यमातून प्रत्येक गॅस एजन्सीत चौकशी करण्यात येत आहे. गॅस मिळवण्यासाठी नागरिकांनी एजन्सी बाहेर रांग लावली आहे. हे पाहून नागरिकांना थेट गॅस बुकिंगनंतर गॅस घरात मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी गॅस एजन्सीना सूचना दिल्या आहेत.
...तर कारवाई करणार : "पुणे शहरात साधारणतः सर्वसामान्यपणे दिवसात जवळपास 93 हजार घरगुती गॅसचं वितरण केलं जातं. आतादेखील दिवसाला 93 हजार घरगुती गॅस वितरीत केले जातात. त्यामुळं नागरिकांनी घाबरू नये. तसंच कोणीही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. जर कोणी ब्लॅकनं गॅस विकत असेल तर तत्काळ याबाबत माहिती द्या. त्यावर आम्ही कारवाई करू," असा सज्जड दम पुरवठा अधिकारी प्रशांत खताळ यांनी दिला आहे.
