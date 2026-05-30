मेळघाटात तेंदूपत्ता हंगाम सुरू; उन्हाळ्यात आदिवासी कुटुंबांना मिळतोय आर्थिक आधार!
मेळघाटात रोजगार नसताना तेंदूपत्ता संकलन आदिवासींचा मुख्य आर्थिक आधार बनला आहे. तेंदूपत्ता गोळा करून विकल्यामुळं महिला-पुरुषांना उत्पन्न मिळत असून घरखर्च आणि औषधोपचाराला मदत होत आहे.
Published : May 30, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : May 30, 2026 at 3:30 PM IST
अमरावती : मेळघाटातील आदिवासी बांधव सध्या जंगलात तेंदूपत्ता संकलन कामात गुंतले आहेत. उन्हाळ्यात शेतीची कामं नाहीत आणि रोजगारही नसल्यामुळं तेंदूपत्ता हंगाम अनेक गावातील कुटुंबांसाठी वर्षभरातील महत्त्वाचा आर्थिक आधार ठरत आहे. पहाटेपासून जंगलात जाऊन पानं तोडणं वेचणं, त्याचे गठ्ठे बांधणं, त्यांना वाळवणं आणि संबंधित ठेकेदाराच्या केंद्रापर्यंत पोहोचविण्याचं काम आदिवासी महिला पुरुष सध्या करत आहेत. या उत्पन्नातून घरखर्च, औषधोपचार आणि दैनंदिन गरजा भागवण्यास मोठी मदत होते. मेळघाटातील आदिवासी गावांमध्ये तेंदुपत्त्याचा हंगाम हा त्यांच्या अर्थचक्राचा महत्त्वाचा भाग आहे.
वनविभागाकडून निघते निविदा : महाराष्ट्र वन उत्पन्न अधिनियम 1969 च्या कायद्यानुसार जंगलातील तेंदूपत्ता शासनानं दिलेल्या नियमाअंतर्गतच तोडावा लागतो. निविदा प्रक्रियेअंतर्गतच तेंदुपत्त्याची विक्री केली जाते. योग्य किमतीच्या निविदांना प्राधान्य दिलं जातं. परवानाधारक कंत्राटदाराला स्वतः तेंदूची पानं गोळा करणं, त्यावर प्रक्रिया करणं आणि विक्रीसाठी वाहतूक व्यवस्था करावी लागते.
मेळघाटात एकूण 52 गावात संकलन : मेळघाटात 2013 मध्ये आदिवासी वन हक्क कायद्याअंतर्गत तेंदूपत्ता संकलनाचा अधिकार मिळाला. मेळघाटात हे काम कोणत्या एकट्यानं नव्हे तर सामूहिकपणे केलं जातं. मेळघाटातील एकूण 52 गावांमध्ये एकत्रितरीत्या तेंदूपत्ता संकलनाचं काम होतं. या कामावर ग्रामसभेचं नियंत्रण असतं. तेंदूपत्ता संकलन करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला योग्य मोबदला देणं वर्षासाठी बोनस देणं अशा प्रक्रिया ग्रामसभेच्या माध्यमातून पूर्ण केल्या जातात.
पहाटेपासूनच जंगलात मेहनत : "उन्हाळ्याच्या कडक तापमानामुळं मजूर पहाटे चार वाजता जंगलात जातात. सकाळी नऊ ते दहा वाजेपर्यंत पानं गोळा करून ती घरी आणली जातात. त्यानंतर दिवसभर पानांचे गठ्ठे बांधण्याचं काम सुरू होतं. उन्हाळ्यात इतर रोजगार फारसे उपलब्ध नसतात. त्यामुळं तेंदूपत्ता हंगाम आमच्यासाठी मोठा आधार ठरतो," असं पायविहीर गावातील रहिवासी रामकिसन जांभू यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी : गोंदिया जिल्ह्यातील माधव मिसे हे तेंदूपत्ता व्यापाऱ्याच्या वतीनं मेळघाटातील परिसरात संकलन व्यवस्थेवर लक्ष ठेवत आहेत. "जंगलातून गोळा केलेला तेंदूपत्ता आम्ही गोंदियातील गोदामात साठवतो. त्यानंतर त्याची प्रतवारी करून विविध व्यापाऱ्यांकडं पाठवतो. तेंदुपत्त्याचा वापर प्रामुख्यानं बिडी उद्योगासाठी केला जातो. चांगल्या दर्जाच्या पानांना बाजारात अधिक मागणी असते. काही भागात पत्ता शेकड्यानं तर काही ठिकाणी किलोच्या हिशोबानं खरेदी केला जातो. व्यापाऱ्यांकडून मजुरांना बोनसही दिला जातो," असं माधव मिसे यांनी सांगितलं.
बिडी उद्योगासाठी महत्त्व : "तेंदूपत्ता म्हणजे जंगलातील तेंदु वृक्षाची पानं होय. भारतातील बिडी उद्योगासाठी ही पानं अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तेंदूपत्ता संकलन केलं जातं. मेळघाटातील तेंदूपत्त्याला त्याच्या गुणवत्तेमुळं विशेष मागणी आहे. उन्हाळ्यात पानांची गुणवत्ता उत्तम राहते त्यामुळं बिडी तयार करण्यासाठी ही पानं अधिक उपयोगी ठरतात," असं माधव मिसे म्हणाले.
वाढती महागाई दरवाढीची अपेक्षा : "तेंदूपत्ता संकलनाचा दर मागील काही वर्षापासून जवळपास स्थिर असल्याची खंत आदिवासी मजूर व्यक्त करतात. महागाई वाढत असताना मजुरीत अपेक्षित वाढ झालेली नाही. त्यामुळे शासनाने तेंदूपत्ता संकलन दरात वाढ करून आदिवासी बांधवांना अधिक आर्थिक मदत द्यावी," अशी मागणी रामकिसन जांभू यांनी केली.
जंगलाशी नाळ जपणारा व्यवसाय : "मेळघाटातील डोंगरदऱ्यांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी समाजाचं जीवन मोठ्या प्रमाणावर जंगलावर अवलंबून आहे. तेंदूपत्ता हंगामामुळं त्यांच्या घरात काही काळासाठी आर्थिक दिलासा मिळतो. कठीण परिस्थिती ही निसर्गाशी नातं जपत आदिवासी बांधव हा पारंपारिक व्यवसाय आजही टिकवून आहेत," असं मेळघाटातील रहिवासी रमेश जोशी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना म्हणाले.
हेही वाचा :