ऐन उन्हाळ्यात मुंबईकरांवर पाणी कपातीचं संकट, 'या' तारखेपासून पाणी कमी येणार

15 मे पासून मुंबईमध्ये 10 टक्के पाणी कपात होणार असल्याची माहिती बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली.

फाईल फोटो - नळ आणि बीएमसी इमारत
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 28, 2026 at 6:21 PM IST

मुंबई - मुंबईकरांच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. ती म्हणजे, 15 मे पासून मुंबईमध्ये 10 टक्के पाणी कपात होणार असल्याची माहिती बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली. ऐन उन्हाळ्यात मुंबईकरांवर आता पाणी कपातीचं संकट ओढवलं आहे. त्यामुळं पाणी जपून वापरा, असं आवाहन प्रशासनाकडून नागरिकांना करण्यात आलं आहे.

"'अल निनो'ची नैसर्गिक पार्श्वभूमी लक्षात घेता मुंबईचा पाणीपुरवठा सुस्थितीत राहील याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भातसा व वैतरणा धरणामधून अतिरिक्त पाणीसाठा मिळावा यासाठी महानगरपालिकेनं राज्य सरकारला विनंती देखील केली आहे. अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध झाल्यास पाणीपुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होणार आहे," अशी माहिती आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली.

मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं होतं. पावसाळा पूर्व तयारी विषयीची सविस्तर माहिती यावेळी त्यांनी दिली. आतापर्यंत मोठ्या नाल्यांची 39 टक्के सफाई झाली असून, लहान नाल्यांची 45 टक्के सफाई पूर्ण झाली आहे. मिठी नदीची 27 टक्के नालेसफाई पूर्ण झाली असल्याची माहिती यावेळी आयुक्तांतर्फे देण्यात आली. दरवर्षीप्रमाणं यंदाची नालेसफाई त्याच गतीनं सुरू असल्याचं त्या म्हणाल्या. नालेसफाईवेळी कोणताही चुकीचा प्रकार ठेकेदार करत असल्याचं आढळून आलं नाही. याचबरोबर नालेसफाईच्या कामाच्या शुभारंभाला जरी यंदा उशीर झाला असला तरी नालेसफाईच्या कामात कोणताही उशीर झाला नसल्याचं यावेळी आयुक्त म्हणाल्या.

मुंबईमध्ये पावसाळ्यात कित्येकदा विद्याविहार, चुनाभट्टी, सायन व माटुंगा या रेल्वे रुळांवर पाणी साठण्याचा घटना घडतात. मात्र, यंदा या ठिकाणी विशेष पंप लावण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली. या परिसरात पाणी साठणार नाही याकडे विशेष लक्ष मुंबई महानगरपालिकेचं आहे. याचबरोबर रेल्वे विभागाला देखील आपल्या विभागातील नालेसफाईकडं लक्ष देण्याची विनंती अश्विनी भिडे यांनी केली.

मुंबईत एकूण 1745 किलोमीटर इतके रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण पूर्ण झालं असून, 305 किलोमीटरच्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण अजून शिल्लक आहे. या 305 किलोमीटर रस्त्यांपैकी ज्या रस्त्यांचे काम 70 टक्केहून अधिक पूर्ण झाले आहे, त्या सर्व रस्त्यांचे काम 15 मे च्या आत पूर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले असल्याचे यावेळी अश्विनी भिडे म्हणाल्या.

पावसाळ्यावेळी मुंबईतील अंडरग्राउंड मेट्रोमध्ये पाणी शिरल्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही याकरिता विशेष खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे यावेळी अश्विनी भिडे यांनी सांगितले. विशेष पंपांची या ठिकाणी उपाययोजना करावी, असे आदेश दिले असल्याचे सांगण्यात आले.

