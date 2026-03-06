ETV Bharat / state

दुबईतून दहा जण नाशिकमध्ये परतले, अद्याप जिल्ह्यातील 392 पर्यटक आखाती देशांमध्ये

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळं नाशिकसह महाराष्ट्रातील अनेक पर्यटक अडकले होते.

NASHIK TOURIST IN GULF COUNTRIES
आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थिती (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 6, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
नाशिक : जिल्ह्यातील आखाती देशांमध्ये अडकलेले नाशिक जिल्ह्यातील एकूण 392 नागरिक अद्याप मायदेशी परतण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील एकूण 402 नागरिक आखाती देशांमध्ये अडकले होते. यामध्ये 320 नागरिक एकट्या मालेगावमधील तर उर्वरिक नागरिक शहर आणि परिसरातील आहेत. यापैकी दिंडोरी आणि नाशिक तालुक्यातील दोन कुटुंबातील दहा जण गुरुवारी नाशिकमध्ये सुखरूप परतले, अशी माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन शाखेनं दिली आहे.

युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका भारतीयांना बसला आहे. या भागातून विमानसेवा रद्द झाल्यामुळं आखाती देशांमध्ये असलेल्या भारतीयांचा परतण्याच्या मार्ग बंद झाला आहे. भारत सरकारसह राज्य शासनाकडून भारतीयांना पर्यायी हवाई मार्गानं देशात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नाशिक जिल्हा प्रशासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन शाखेकडून सातत्यानं आखाती देशात असलेल्या नागरिकांची माहिती मिळवली जात आहे. ती माहिती अद्यावत करत राज्य आपत्ती शाखेला पाठवली जात आहे. तसंच जिल्हा प्रशासनाकडून हेल्पलाईन देखील सुरू करण्यात आली आहे. या हेल्पलाईनवर नागरिकांनी माहिती देण्याचं आवाहन सर्व टूर ऑपरेटर कंपन्यांच्या संचालकांना करण्यात आलं आहे.

मालेगावचे सर्वाधिक यात्रेकरू : रमजाननिमित्त धार्मिक स्थळ असलेल्या मक्का, मदिना इथं उमराह तीर्थ यात्रेसाठी नाशिक जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम बांधव गेलेत. यामध्ये मालेगावमधील 320 नागरिकांचा समावेश आहे. तसंच नाशिक शहर आणि परिसरातील 80 नागरिक आहेत. या नागरिकांची माहिती जिल्हा प्रशासनानं राज्य शासनाला दिली आहे. लवकरात लवकर या सर्व यात्रेकरूंना मायदेशी आणण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहेत, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनानं दिली.

पर्यटकांसाठी अशा आहेत सूचना :

  • सुरक्षितता : सुरक्षित ठिकाणी राहावं आणि अनावश्यक हालचाल टाळावी.
  • अधिकृत सूचना : भारतीय दुतावास आणि कॉन्स्युलेटनं वेळोवेळी दिलेल्या अधिकृत सूचनांचं काटेकोर पालन करावं.
  • संपर्क : आपलं वर्तमान लोकेशन आणि सद्यस्थिती कुटुंबीयांना सतत कळवत रहावी.
  • दक्षता : मोबाईल कायम चार्ज ठेवा आणि प्रवासाची तसंच सर्व आवश्यक कागदपत्रं स्वत:जवळ सुरक्षित ठेवावीत
  • अफवा टाळा : सोशल मिडियावर कोणत्याही प्रकारच्या अफवा, चुकीची माहिती किंवा अप्रमाणित संदेश पसरवू नये.
  • दुतावासात नोंदणी : आपल्या जवळच्या भारतीय दुतावासाकडं तातडीनं नोंदणी करणं अत्यावश्यक आहे.

गुगल फॉर्मद्वारे माहिती संकलन : नाशिक जिल्ह्यातील जे नागरिक आखाती देशांमध्ये अडकले आहेत. त्यांच्या नातेवाईकांनी जिल्हा प्रशासनानं उपलब्ध करून दिलेल्या गुगल फॉर्मवर अडकलेल्या व्यक्तीची संपूर्ण माहिती भरावी. यामुळं जिल्हा प्रशासनाला राज्य व केंद्र शासनामार्फत बचावकार्यासाठी योग्य तो समन्वय साधण्यास मदत होईल.

24/7 आपत्कालिन संपर्क क्रमांक : आपत्कालिन परिस्थितीत संपर्क साधण्यासाठी नागरिकांनी व त्यांच्या नातेवाईकांनी खालील हेल्पलाईन क्रमांकाचा वापर करावा.

जिल्हा आपत्ती व्यावस्थापन, नाशिक

  • दूरध्वनी क्रमांक : 0253-2317151
  • मोबाईल क्रमांक : 9767649555

राज्य आपत्कालिन प्रतिसाद केंद्र, महाराष्ट्र शासन

  • टोल फ्री क्रमांक : 1077
  • मोबाईल: +91-9321587143
  • दूरध्वनी: 022-22027990
  • ईमेल : controlroom@gov.in

