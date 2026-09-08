चेन्नई ते शिर्डी 1 हजार किलोमीटरचा पायी प्रवास 32 दिवसात पूर्ण, दहा ज्येष्ठ साईभक्त शिर्डीत साईचरणी लीन
चेन्नई येथून शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी दहा ज्येष्ठ भाविकांनी पदयात्रेला सुरुवात केली होती. हे सुमारे 1 हजार किलोमीटरचं अंतर पार करण्यात आलं.
Published : September 8, 2026 at 9:24 AM IST
शिर्डी - मनात साईबाबांप्रती अढळ श्रद्धा, साईदर्शनाची ओढ आणि घेतलेला संकल्प पूर्ण करण्याची जिद्द असेल, तर वयाची मर्यादा भक्तीच्या मार्गात कधीच अडथळा ठरत नाही. याची प्रचिती चेन्नई येथील दहा ज्येष्ठ साईभक्तांनी दिली आहे. वयाच्या या टप्प्यावर तब्बल 1 हजार किलोमीटरचा पायी प्रवास अवघ्या 32 दिवसांत पूर्ण करत या ज्येष्ठ भाविकांनी शिर्डीत प्रवेश केला. साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी संस्थानच्या वतीनं सर्व पदयात्रींचं स्वागत केलं.
चेन्नई ते शिर्डी पायी प्रवास - तामिळनाडूची राजधानी चेन्नई येथून साईबाबांच्या दर्शनासाठी या दहा ज्येष्ठ भाविकांनी पदयात्रेला सुरुवात केली होती. चेन्नई ते शिर्डी हे सुमारे 1 हजार किलोमीटरचं अंतर पार करताना त्यांनी दररोज सरासरी 45 ते 50 किलोमीटर पायी प्रवास केला. उन्हाचा कडाका असो, मुसळधार पाऊस असो किंवा बदलतं आणि प्रतिकूल हवामान असो, कोणत्याही परिस्थितीची पर्वा न करता त्यांच्या पावलांची वाटचाल शिर्डीच्या दिशेनं सुरूच राहिली. प्रवासात शरीर थकलं, पाय दुखले, रस्त्याचा खडतरपणा जाणवला. मात्र, मनातील साईभक्तीसमोर या अडचणी अगदीच क्षुल्लक ठरल्या, असं ते भाविक सांगतात. ओठांवर अखंड 'ॐ साई राम'चा जप आणि मनात साईबाबांच्या दर्शनाची आस घेऊन या भाविकांनी दररोजचा प्रवास पूर्ण केला. दिवसभराचा पायी प्रवास संपल्यानंतर विश्रांती घेत दुसऱ्या दिवशी पुन्हा नव्या उत्साहानं पदयात्रेला सुरुवात करणं अशी त्यांची दिनचर्या होती.
यंदा भक्तिमय परंपरेचं 12 वं वर्ष - चेन्नई ते शिर्डी ही पदयात्रा गेल्या 11 वर्षांपासून अखंडपणे सुरू आहे. यंदा या भक्तिमय परंपरेचं 12 वं वर्ष होतं. विशेष म्हणजे, या पदयात्रेत सहभागी होणारे सर्व दहा भाविक हे चेन्नईतील शासनाच्या विविध विभागांमध्ये आणि कार्यालयांमध्ये सेवा बजावून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी व कर्मचारी आहेत. शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांनी साईबाबांच्या भक्तीचा ध्यास कायम ठेवला. दरवर्षी चेन्नईहून शिर्डीपर्यंत पायी येऊन साईबाबांचं दर्शन घेण्याचा संकल्प त्यांनी जपला आहे. वाढते वय, शारीरिक मर्यादा किंवा प्रवासातील अडचणी यापैकी कोणतीही बाब त्यांच्या भक्तीच्या आड आली नाही.
खडतर प्रवास पूर्ण - साईचरित्रातील 'जया मनी जैसा भाव, तैसा अनुभव' या शिकवणीचा अनुभव संपूर्ण पदयात्रेदरम्यान आल्याचं भाविकांनी सांगितलं. प्रवासातील प्रत्येक अडचणीच्या वेळी साईबाबांचा आशीर्वाद आपल्या पाठीशी असल्याची भावना होत होती. त्यामुळंच एवढं मोठं अंतर आणि एवढा खडतर प्रवास पूर्ण करणं शक्य झालं, असं त्यांनी नमूद केलं. चेन्नई ते शिर्डी हा प्रवास केवळ 1 हजार किलोमीटरचं अंतर पार करण्याचा नव्हता, तर तो श्रद्धेचा, निष्ठेचा, संयमाचा आणि समर्पणाचा प्रवास होता. साईबाबांच्या चरणी पोहोचण्याची आस मनात ठेवून या ज्येष्ठ भाविकांनी वयालाही जणू मागं टाकत भक्तीची वाट धरली आणि ती यशस्वीपणे पूर्ण केली.
साईबाबा संस्थानकडून सत्कार - दरम्यान, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सर्व पदयात्रींचं संस्थानच्या वतीनं स्वागत केलं. अशीच साई सेवा या भाविकांकडून आगामी काळातही घडत राहो आणि साईबाबांचा आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी सदैव राहो, अशी प्रार्थना त्यांनी साईबाबांच्या चरणी केली. यावेळी या साईभक्तांचा साईबाबा संस्थानच्या वतीनं शाल व उदी देऊन सत्कार करण्यात आला.
अखंड साईनामाचा जप - वय वाढलं म्हणून इच्छाशक्ती कमी होत नाही आणि शरीर थकलं म्हणून भक्तीचा मार्ग थांबत नाही, हे या दहा ज्येष्ठ साईभक्तांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिलं. 32 दिवस 1 हजार किलोमीटरचा पायी प्रवास, दररोज 45 ते 50 किलोमीटरचा पायी प्रवास आणि ऊन-पावसाची पर्वा न करता अखंड साईनामाचा जप या सर्वांतून त्यांच्या साईभक्तीची ताकद दिसून आली. त्यांच्या या पदयात्रेनं केवळ शिर्डी गाठली नाही तर श्रद्धा असेल तर वय, अंतर आणि अडचणी यांवरही मात करता येते, असा प्रेरणादायी संदेश साईभक्तांना दिला.
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