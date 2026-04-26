विदर्भावर सूर्य कोपला : अकोला, अमरावती, वर्धा शहरांचं तापमान ४५ अंशाच्या पार, नागरिक उकाड्यानं हैराण

विदर्भातील तापमानानं मोठी उसळी घेतली आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. विदर्भातील अकोला, अमरावती आणि वर्धा या शहराचं तापमान 45 अंशापेक्षा जास्त होतं.

Published : April 26, 2026 at 12:22 AM IST

नागपूर : उन्हाच्या तीव्र लाटेनं वैदर्भीय नागरिकांचं टेंशन चांगलंच वाढत असून, कमाल तापमानानं पुन्हा जोरदार उसळी घेतलीय. नागपूरचा पारा ४४.२ अंशांवर गेला आहे, तर अकोल्याची देशातील उष्ण शहर म्हणून वाटचाल सुरूच आहे. उन्हाचा तडाखा पुढील तीन-चार दिवस असाच कायम राहणार असल्याचं प्रादेशिक हवामान विभागाचं म्हणणं आहे.

विदर्भात उष्णतेचा यलो अलर्ट, तापमान ४५ च्या पार : विदर्भात आजही यलो अलर्ट'चा प्रभाव दिसून आला. विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांच्या तापमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. नागपूरचा पारा ०.८ अंशानं वाढून ४४.२ अंशावर स्थिरावलेला आहे तर अमरावतीच्या तापमानात ०.८ डिग्रीने वाढ झाली आहे, तर अकोल्याच्या तापमानात ही ०.६ अंशाची वाढ झाली आहे. अकोला व अमरावती या दोन्ही शहरांचं आजचे तापमान ४५.६ डिग्री इतके नोंदवण्यात आलेले आहे. याच पाठोपाठ वर्धा शहरांच्या तापमात १.१ अंश सेल्सिअसची वाढ झाली असून तापमानाचा पारा ४५.५ पर्यत पोहचला आहे.

सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळ ही उष्ण : चढता पारा व असह्य उकाड्यामुळे विदर्भवासी कमालीचे त्रस्त झाले असून, दुपारच्या सुमारास अक्षरशः अंगातून घामाचे लोट निघताना दिसून आले. शहरात सायंकाळीदेखील उन्हाच्या गरम झळा जाणवत होत्या. हवामान विभागाचा नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात पुढील तीन दिवस उष्णलाटेचा यलो अलर्ट असल्यामुळे तापमानाचा पारा आणखी भडकण्याची दाट शक्यता आहे. सूर्याचा प्रकोप लक्षात घेता, वैदर्भीयांना आगामी दिवसांत अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे.


विदर्भातील शहरांचं आजचं तापमान :


● अकोला :- 45.6
● अमरावती:- 45.6
● भंडारा:- 44.0
● बुलढाणा:- 42.2
● चंद्रपूर :- 44.2
● गडचिरोली :- 43.6
● गोंदिया :- 43.6
● नागपूर :- 44.2
● वर्धा :- 45.5
● वाशिम :- 43.0
● यवतमाळ:- 43.0

