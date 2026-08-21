अहिल्यानगरमध्ये गाडीला धक्का दिल्याच्या किरकोळ कारणावरून पत्रकारावर जीवघेणा हल्ला, सुशील थोरात जखमी, सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
सुशील थोरात यांच्यावर झालेल्या या जीवघेण्या हल्ल्यानंतर सर्व पत्रकार संघटनांकडून या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला आहे.
Published : August 21, 2026 at 3:08 PM IST
अहिल्यानगर : गाडीला धक्का लागल्याच्या किरकोळ कारणावरून अहिल्यानगरमध्ये एका मराठी वृत्तवाहिनीच्या पत्रकारावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला आहे. पत्रकार सुशील थोरात आणि त्यांच्या मुलावर 10 ते 15 जणांच्या टोळक्याने जीवघेणा हल्ला केला. ही घटना पाईपलाईन रोड परिसरात घडली. टोळक्याच्या मारहाणीत सुशील थोरात यांच्या पाठीला आणि तोंडाला मार लागला. थोरात यांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. पाईपलाईन रोडवर वाहनाला धक्का लागल्याच्या कारणावरून सुरुवातीला किरकोळ वाद झाला. त्यानंतर या वादाचं रूपांतर थेट हाणामारीत झाले. 10 ते 15 जणांच्या टोळक्याने थोरात पिता-पुत्राला घेरल्याने परिस्थिती गंभीर बनली. या हल्ल्यात सुशील थोरात यांना मोठ्या प्रमाणात मार लागला. तसेच त्यांच्या मुलालाही मारहाण करण्यात आली.
या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस प्रशासनाने तत्काळ हालचाली सुरू केल्या. आमदार संग्राम जगताप आणि पोलीस अधीक्षक सुदर्शन मुम्मका यांनी रुग्णालयात जाऊन थोरात यांची भेट घेतली. तसंच हल्लेखोरांना शोधण्यासाठी स्थानिक गुन्हे शाखा आणि तोफखाना पोलीस ठाण्याची स्वतंत्र पथकं रवाना करण्यात आली आहेत.
पत्रकारिता क्षेत्रातून संताप :- पत्रकार म्हणून जबाबदारी पार पाडणाऱ्या व्यक्तीलाच टोळक्याने घेरून मारहाण केल्याने माध्यम क्षेत्रातून संताप व्यक्त केला जात आहे. किरकोळ कारणावरून कायदा हातात घेण्याची आणि टोळक्याच्या बळावर दहशत निर्माण करण्याची प्रवृत्ती धोकादायक असल्याची प्रतिक्रिया पत्रकार संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. सर्व पत्रकार संघटनांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केलाय. तसेच हल्ल्यात सहभागी आरोपीचा शोध घेऊन कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पत्रकार संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
पत्रकारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर :- अहिल्यानगरमधील या घटनेने पत्रकारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. बातमीसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या पत्रकारालाच टोळक्याच्या हल्ल्याला सामोरे जावे लागत असेल, तर निर्भीडपणे पत्रकारिता करायची कशी? असा सवाल उपस्थित होत आहे. आता केवळ आरोपींचा शोध घेण्यापुरते हे प्रकरण मर्यादित न ठेवता, हल्ल्यामागील नेमके कारण काय? हल्ल्यात कोण-कोण सहभागी होते आणि एवढे मोठे टोळके एकत्र कसे आले? याचा पोलिसांनी सखोल तपास करण्याची मागणी होत आहे.