तेलंगाणाचे मंत्री डी श्रीधर बाबू सहपरिवार साईचरणी नतमस्तक: तेलंगाणातील जनतेसाठी केली साईचरणी प्रार्थना
तेलंगाणाचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री डी श्रीधर बाबू यांनी सहपरिवार शिर्डीत साईबाबांचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी तेलंगाणातील नागरिकांवर साईबाबांची कृपा राहो, अशी प्रार्थना केली.
Published : August 13, 2026 at 3:18 PM IST
शिर्डी : तेलंगणा राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री डी श्रीधर बाबू यांनी सहपरिवार शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी त्यांचा साईबाबा मूर्ती आणि शॉल देऊन सत्कार केला. साई दर्शनानंतर 'ईटीव्ही'शी बोलताना डी श्रीधर बाबू म्हणाले, "तेलंगणातील जनतेवर आणि त्यांच्या सर्व कुटुंबांवर सदैव साईबाबांची कृपा राहो. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला उत्तम आरोग्य, सुख-शांती, अष्टऐश्वर्य आणि समृद्धी लाभो. आमची सर्व जनता क्षेमकुशल आणि आनंदी राहो, हीच प्रार्थना साई बाबांच्या चरणी केली आहे."
शिर्डी देशातील पवित्र श्रद्धास्थान : "शिर्डी हे देशातील एक अत्यंत मोठं आणि पवित्र श्रद्धास्थान आहे. इथं दररोज विविध राज्यांतून हजारो-लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. संस्थानच्या व्यवस्थापनानं भाविकांच्या सोयीसाठी अत्यंत सुधारित आणि सुलभ व्यवस्था निर्माण केली आहे. दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना कोणताही त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीनं संस्थानचा विकास करण्यात आला आहे. या उत्कृष्ट नियोजनाबद्दल मी साईबाबा संस्थानच्या प्रशासनाचं मनापासून अभिनंदन करतो," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
डिजिटल कॅबिनेट नंतर आता डिजिटल विधानसभा : शासनाच्या कामकाजातील आधुनिक बदलांवर भाष्य करताना मंत्री श्रीधर बाबू म्हणाले, "साईबाबांच्या आशीर्वादानं अडीच वर्षांपूर्वी आमच्या सरकारनं तेलंगणात सत्ता सांभाळली असून प्रशासनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आम्ही राज्य प्रशासनात डिजिटल कॅबिनेट ही संकल्पना आणली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील प्रत्येक अजेंडा डिजिटल करण्यात आला असून कॅबिनेटचे कामकाज पूर्णपणे पेपरलेस केलं आहे. आगामी काळात विधानसभा अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण विधानसभेचं कामकाजही डिजिटल करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढवणं, तसेच खरी परिस्थिती जनतेसमोर मांडून पारदर्शक कारभार करणं हे आमचं मुख्य ध्येय आहे."
सरकार सर्व नियमांचे पालन करते : "आमचं सरकार सर्व नियमांचं पालन करूनच काम करत आहे. उद्योगांसाठी जमीन वाटप करताना एका विशेष कमिटीद्वारे सर्व अंगांनी सखोल पाहणी व तपासणी केली जाते. नवनवीन उपक्रम, तंत्रज्ञान आणि बाजारातील आधुनिक गरजा लक्षात घेऊन काम करणाऱ्या नवउद्योजकांना, तज्ज्ञांना आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देणं, राज्यात नवीन गुंतवणूक आकर्षित करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणं हाच आमचा उद्देश आहे. दुर्दैवानं विरोधी पक्ष बीआरएस या सर्व विकासात्मक कामांचं राजकीयीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. राज्यात नवीन उद्योग येऊ नयेत, राज्याचा विकास रोखला जावा आणि सरकारची बदनामी व्हावी, असा विरोधी पक्षाचा हेतू आहे. साईबाबांचे आशीर्वाद सर्वांवर राहावेत आणि विरोधी पक्षाची ही नकारात्मक विचारसरणी बदलून त्यांना राज्याच्या विकासासाठी सदबुद्धी मिळो," असा टोलाही मंत्री डी श्रीधर बाबू यांनी लगावला.
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