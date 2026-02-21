ETV Bharat / state

'चांगल्या लोकांमुळंच प्रशासन टिकून'; ADGP महेश भागवत यांचं प्रतिपादन, म्हणाले 'मराठीशी नाळ कायम'

पुण्यात दुसरं राज्यस्तरीय शासकीय अधिकारी मराठी साहित्य संमेलन सुरू आहे. यावेळी तेलंगणाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक महेश भागवत यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी खास संवाद साधला.

MAHESH BHAGWAT PUNE
तेलंगणाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक महेश भागवत यांचा 'ईटीव्ही भारत'शी खास संवाद (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 21, 2026 at 2:35 PM IST

1 Min Read
पुणे : गेल्या काही काळापासून प्रशासनामध्ये पारदर्शकता हा शब्द मोठ्या प्रमाणात उच्चारला जात आहे. अनेक अधिकारी तसंच कर्मचाऱ्यांमध्ये भ्रष्टाचाराचं प्रमाण वाढलेलं दिसत आहे. याबाबत तेलंगणाचे मराठमोळे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक महेश भागवत यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आपलं मत व्यक्त केलं. पुण्यातील बालगंधर्व इथं दुसरं राज्यस्तरीय शासकीय अधिकारी मराठी साहित्य संमेलन सुरू असून, संमेलनाध्यक्ष म्हणून महेश भागवत उपस्थित होते.

सगळं काही संपलेलं नाही : पुण्यातील बालगंधर्व इथं दुसरं राज्यस्तरीय शासकीय अधिकारी मराठी साहित्य संमेलनाचं उद्घाटन शनिवारी झालं. यावेळी संमेलनाध्यक्ष आणि तेलंगणाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक महेश भागवत यांनी विविध विषयांवर भाष्य केलं. प्रशासनातील पारदर्शकतेवर ते म्हणाले "यात थोडफार तथ्य आहे. पण, आम्ही विश्वास ठेवतो की, सगळं काही संपलेलं नाही. चांगली लोकं चांगली कामं करत असून, चांगल्या लोकांमुळंच प्रशासन टिकून आहे."

मराठीशी नाळ तुटलेली नाही : "मला मराठी भाषेची विशेष गोडी आहे. तेलंगणा राज्यात असलो तरी मराठीशी नाळ ही तुटलेली नाही. तिथली मराठी साहित्य क्षेत्रातील मंडळी, मराठी मासिक मंडळी याद्वारे महिन्या दोन महिन्याला विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात. जे मराठी चित्रपट इथं येतात ते आम्ही तिथं पाहतो. तसंच मराठी वाढवण्याचे प्रयत्न आम्ही तिथं करत असतो. मराठी भाषा वाढावी आणि मराठी माणसं एकजूट व्हावी यासाठी देखील तेलंगणामध्ये आम्ही काम करत आहोत," असं महेश भागवत म्हणाले.

विविध विषयांवर परिसंवाद : "पुण्यात दोन दिवसीय अधिकारी साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आलं असून, संमेलनाध्यक्ष म्हणून माझ्याकडं जबाबदारी दिली आहे. या संमेलनात अनेक नामवंत अधिकारी सहभागी होत आहेत. 'शासकीय अधिकाऱ्यांच्या साहित्य लेखनातील आव्हानं', 'महाराष्ट्राबाहेरील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे अनुभवकथन', 'अभिजात मराठी भाषा व प्रशासन' या विषयावरील चर्चा, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या पुस्तकांचा प्रकाशन सोहळा आणि कविसंमेलन असे विविध कार्यक्रम होत आहेत. तसंच स्पर्धा परीक्षा संधी, समस्या व आव्हाने, 'माझे वाचन आणि लेखन', 'प्रशासकीय अधिकारी व साहित्य निर्मिती', 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता-साहित्य क्षेत्रातील आव्हानं' या विषयांवर परिसंवाद देखील आयोजित करण्यात आले आहेत," असं महेश भागवत यांनी सांगितलं.

