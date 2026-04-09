केजचे तहसीलदार राकेश गिड्डे यांचा कार अपघातात मृत्यू
Published : April 9, 2026 at 2:33 PM IST
लातूर - केज तालुक्याचे तहसीलदार राकेश गिड्डे यांचा लातूर-अंबाजोगाई महामार्गावर रेणापूर फाट्याजवळ झालेल्या भीषण कार अपघातात जागीच मृत्यू झाला. गुरुवारी झालेल्या या घटनेमुळे संपूर्ण लातूर जिल्ह्यासह महसूल विभागात शोककळा पसरली असून, एका कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याचा असा अकाली अंत झाल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
अपघातात गाडीचा चक्काचूर - मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, तहसीलदार राकेश गिड्डे हे आपल्या खासगी कारने प्रवास करत असताना रेणापूर फाट्याजवळ त्यांच्या वाहनावरील ताबा सुटला. हा अपघात इतका भीषण होता की गाडीचा चक्काचूर झाला आणि गिड्डे यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी व पोलीस प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेतली.
गिड्डे यांनी केज तहसीलदार म्हणून आपल्या कामाचा ठसा उमटवला होता. जनसामान्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी नेहमी तत्पर असणारे अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे.
स्थानिक पोलिसांकडून तपास सुरू - तहसीलदार राकेश गिड्डे यांच्या निधनामुळे केज तालुक्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात कधीही भरून न निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने एक उमदा आणि संवेदनशील अधिकारी गमावल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. या अपघाताप्रकरणी स्थानिक पोलीस अधिक तपास करत असून, त्यांच्या जाण्याने सर्वत्र दुःख व्यक्त होत आहे.