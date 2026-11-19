पंढरपूरमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये बिघाड; आंबे येथील मृत कामगारांच्या कुटुंबाचं केलं सांत्वन
पंढरपूर दौऱ्यावर आलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये बिघाड झाल्यानं त्यांना चारचाकीनं प्रवास करावा लागला. त्यांनी पंढरपूर भेटीत कार्तिकी एकादशीच्या तयारीचा आढावा घेतला.
Published : November 19, 2026 at 7:24 PM IST
पंढरपूर (सोलापूर)- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आज पंढरपूर येथे कार्तिकी एकादशी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वारकऱ्यांच्या सोयी सुविधा आणि आढावा बैठकीच्या निमित्तानं पंढरपूरमध्ये सकाळी आले होते. अधिकाऱ्यांसमवेत बैठका व विविध ठिकाणची कामाची पाहणी केल्यानंतर दुपारी चार वाजता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुंबईकडे निघाले असताना पंढरपूर येथील हेलीपॅडवर त्यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये बिघाड झाला. हा प्रकार अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांचे हेलिकॉप्टर टेकऑफ रद्द करण्यात आलं.
एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्यापासून मोठ्या एकादशीच्या अगोदर वारकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी आणि सुविधा याचा आढावा घेण्यासाठी पंढरपूरमध्ये पाहणी दौरा करण्याची त्यांनी परंपरा सुरू केली आहे. उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांनी ही परंपरा कायम ठेवत पाहणी दौरा केला होता.
कार्तिकी वारी 2026 च्या अनुषंगानं प्रशासनाने वारकऱ्यांसाठी केलेल्या नियोजन व सुविधांची पाहणी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंढरपूर येथील ६५ एकर (भक्ती सागर), वाळवंट, चंद्रभागा नदीपात्र परिसराला भेट दिली. यावेळी त्यांनी पंढरपूर नगरपरिषदेच्या आधुनिक स्वच्छता वाहनाचं उद्घाटन केलं. त्यानंतर आरोग्य शिबिराला भेट देऊन रुग्णांशी संवाद साधला. तसेच आपत्कालीन मदत केंद्रातील सुविधांची माहिती घेतली.
एकनाथ शिंदे यांनी घेतलं विठ्ठलाचं मुखदर्शन- चंद्रभागा नदीच्या वाळवंट परिसरात वारकऱ्यांसाठी प्रशासनानं उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधांची पाहणी केली. यावेळी वारकऱ्यांसाठी मोफत पाणी बॉटलचे वितरण त्यांच्या हस्ते करण्यात आलं. भाविकांसाठी उभारण्यात आलेल्या शौचालयांची स्वच्छता, पाणीपुरवठा व्यवस्था तसेच परिसरातील स्वच्छतेची पाहणी करून आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. वाळवंटात आरोग्य विभागाच्या वतीनं उभारण्यात आलेल्या रुग्णालयाची पाहणी केली. नदीपात्रात उजनी धरणातून सोडण्यात आलेल्या पाण्याबाबतही त्यांनी माहिती घेतली. नदीपात्रात बोट आणि होडीतून प्रवास करणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षेसाठी लाईफ जॅकेट अनिवार्य करण्याबाबत संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. त्यांनी स्वतःही लाईफ जॅकेट घालून बोटीतून प्रवास केला. सर्वसामान्य वारकरी भाविक हा पायी चालत श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी पंढरपुरात येतो. येथे अनेक तास दर्शन रांगेत थांबतो. तो वारकरीच खरा व्हीआयपी आहे. त्यामुळे त्या वारकऱ्याला वेळेत आणि सुलभ दर्शन मिळणं आवश्यक आहे. या भावनेनं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः श्री विठ्ठलाचं मुखदर्शन घेतलं.
कामगारांच्या कुटुंबीयांचं उपमुख्यमंत्र्यांनी केलं सांत्वन- आंबे येथील दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तनपुरे मठ येथे भेट घेऊन सांत्वन केले. यावेळी राज्य शासनाच्या वतीने प्रत्येक मृत कामगाराच्या कुटुंबाला पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही मदत 21 नोव्हेंबर 2026 रोजी कार्तिकी यात्रेच्या शासकीय महापूजेनंतर आयोजित कार्यक्रमात संबंधित कुटुंबांना धनादेशाद्वारे वितरित करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत. तसेच, दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या प्रत्येक कामगाराच्या कुटुंबातील मुलाला नोकरी मिळवून देण्याची आणि मुलीच्या शिक्षणाची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः घेतली. या माध्यमातून दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्यासोबतच त्यांच्या मुलांच्या भविष्याची काळजी घेण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
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