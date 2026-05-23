अकरावी प्रवेश संकेतस्थळावर तांत्रिक गोंधळ कायम; मुदतवाढीपेक्षा सर्व्हर क्षमता वाढवण्याची पालकांची मागणी
मुंबईसह राज्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही लॉगिन, सर्व्हर आणि ट्रॅफिक जॅमच्या समस्यांचा फटका बसत असल्याचे पालकांचं म्हणणं आहे.
Published : May 23, 2026 at 10:25 PM IST
मुंबई : राज्यातील अकरावी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थी आणि पालकांना मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, केवळ मुदतवाढ देण्यापेक्षा प्रवेश प्रणालीची क्षमता वाढवण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. मुंबईसह राज्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही लॉगिन, सर्व्हर आणि ट्रॅफिक जॅमच्या समस्यांचा फटका बसत असल्याचे पालकांचं म्हणणं आहे. दरम्यान, शिक्षण विभागानं प्रवेश प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ जाहीर केली असली, तरी एक दिवसाची मुदतवाढ दिली की पुन्हा ट्रॅफिक जाम होणार, अशी प्रतिक्रिया अनेक पालकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळं विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी अधिक दिवसांची मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याची मागणी पालकांकडून करण्यात येत आहे.
इयत्ता अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरु : शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या जाहीर प्रकटनानुसार इयत्ता अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ साठी सुरू करण्यात आली आहे. दिनांक २२ मे पर्यंत एकूण ११,३६,६५० विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी नोंदणी केली आहे. नियमित फेरी-१ ची प्रक्रिया २१ मेपासून सुरू करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी २१ मे ते २३ मे अशी मुदत देण्यात आली होती, मात्र ही मुदत वाढवून २५ मे रोजी सायंकाळी ०६.०० वाजेपर्यंत करण्यात आली आहे. या फेरीचे सुधारित वेळापत्रक अधिकृत संकेतस्थळ https://mahafyjcadmissions.in वर उपलब्ध आहे. विद्यार्थ्यांनी तसंच पालक व कनिष्ठ महाविद्यालय प्राचार्यांनी याची नोंद घ्यावी, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. अधिक माहितीसाठी support@mahafyjcadmissions.in या ई-मेलवर किंवा ८५३०९५५५६४ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, अशा सूचना शिक्षण विभागानं दिल्या आहेत.
पालकांचे तांत्रिक विसंगतींकडे लक्ष : अकरावीसाठी प्रवेश अर्ज दाखल केलेल्या मंजुश्री कदम हिचे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील माहिती असलेले पालक संतोष कदम यांनी प्रवेश प्रक्रियेतील तांत्रिक विसंगतींकडे लक्ष वेधलं आहे. त्यांच्या मते, १० एप्रिलपासून शून्य फेरीमध्ये विद्यार्थ्यांनी नोंदणी सुरू केली होती आणि २० मेपर्यंत तब्बल ९ लाख ५४ हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी पूर्ण केली. त्या काळात कोणताही ट्रॅफिक जॅम नव्हता, कारण विद्यार्थ्यांना भरपूर वेळ उपलब्ध होता. तसंच संतोष कदम यांनी पुढं प्रश्न उपस्थित केला की, १० एप्रिल ते २३ मे या मोठ्या कालावधीच्या तुलनेत पहिल्या फेरीसाठी २१ मे ते २२ मे असे केवळ दोन दिवसांचे विंडो देणे तर्कसंगत आहे का?, त्यांच्या मते, जर सॉफ्टवेअर प्रणालीकडे ट्रॅफिक जॅम सहन करण्याची क्षमता नसेल, तर किमान आणखी एक आठवड्याची मुदतवाढ देणं अधिक योग्य ठरेल. दरम्यान, सलग दोन दिवस संकेतस्थळावर तांत्रिक बिघाड होत असल्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अशा मोठ्या प्रमाणातील ऑनलाइन प्रक्रियेत युजर्सचा ताण गृहीत धरून प्रणाली विकसित करणे आवश्यक असते, असं मत व्यक्त त्यांनी व्यक्त केलं.
मुदतवाढ देण्याशिवाय पर्याय उरत नाही : दुसरीकडे, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कर्मचारी असलेल्या सई वायकर यांच्या मते, त्या सॉफ्टवेअर कंपनीकडे अत्याधुनिक सर्व्हर, बॅकअप किंवा 'प्लान बी' यंत्रणा नसल्यानं प्रशासनाकडे मुदतवाढ देण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. शून्य फेरीसाठी १० एप्रिल ते २० मे एवढा मोठा विंडो पिरियड होता, मात्र २१ मे ते २२ मे केवळ ४८ तासांचा विंडो देण्यात आला. त्यामुळं लाखो विद्यार्थी एकाच वेळी लॉगिन करत असल्यानं प्रणालीवर ताण येतो. माझा मुलगा प्रीतीन वायकर अनेकदा लॉगिन करण्याचा प्रयत्न करूनही एरर येत होता, असं सई वायकर यांनी नमूद केलं. तसंच दररोज चार-चार तास या प्रक्रियेमुळे वाया जात आहेत, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
विद्यार्थ्यांनी कॅप्चातील माहितीची नीट खात्री करावी : शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)चे शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सांगितलं की, "विद्यार्थ्यांनी कॅप्चामधील माहिती व्यवस्थित भरलेली असल्याची खात्री करावी. विशेषतः इंग्रजीतील ‘O’ आणि अंकातील ‘0’ (शून्य) यातील फरक लक्षात न आल्यास कॅप्चातील माहिती चुकीची भरली जाते. त्यामुळं लॉगिन प्रक्रियेदरम्यान अपेक्षित असलेलं हिरवे बटण डिसप्ले होत नाही आणि विद्यार्थ्यांना पुढील प्रक्रिया पूर्ण करता येत नाही," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, शनिवारी देखील विद्यार्थ्यांना लॉगिन प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी कायम होत्या. युजर नेम, पासवर्ड आणि कॅप्चा योग्यरीत्या भरल्यानंतरही लॉगिनसाठीचे हिरवे बटन सक्रिय होत नाही, अशी समस्या अनेक विद्यार्थ्यांनी मांडली आहे. त्यामुळं प्रवेश प्रक्रियेतील तांत्रिक गोंधळ अद्याप कायम असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
एकूण ११ लाख ९६ हजार ७६४ विद्यार्थ्यांची नोंदणी : राज्यातील इयत्ता अकरावी प्रवेश प्रक्रियेसाठी १० एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी ८ वाजल्यापासून ते २३ मे २०२६ रोजी सायंकाळी ५.४० वाजेपर्यंत एकूण ११ लाख ९६ हजार ७६४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून त्यापैकी ९ लाख ५२ हजार ६६३ विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरले आहे. एकूण नोंदणीमध्ये ५ लाख ८७ हजार २१२ पुरुष, ५ लाख ९० हजार ७२३ महिला आणि १८ हजार ८२९ विद्यार्थ्यांनी लिंग नमूद केलेले नाही. विभागनिहाय पाहता मुंबई विभागात सर्वाधिक २ लाख ५६ हजार ५३३ नोंदण्या झाल्या असून त्यापैकी २ लाख ३९ हजार ६८५ विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरले आहे. पुणे विभागात १ लाख ९२ हजार ९९७ नोंदण्या, तर नाशिकमध्ये १ लाख १५ हजार ९४९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. छत्रपती संभाजीनगर विभागात १ लाख ३ हजार ६१६, कोल्हापूरमध्ये १ लाख ३ हजार ३३०, अमरावतीत ९६ हजार ५४१, नागपूरमध्ये ८७ हजार ७३१ आणि लातूर विभागात ५७ हजार १६८ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. प्रवेश प्रक्रियेत ‘पार्ट-१ लॉक’ करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ८ लाख ८८ हजार ६९२ इतकी असून ‘कॅप लॉक’ करणाऱ्यांची संख्या ७ लाख ४३ हजार ४२० आहे. तसंच इनहाऊस कोट्यात ६० हजार २५, व्यवस्थापन कोट्यात २९ हजार २३३ आणि अल्पसंख्याक कोट्यात ४९ हजार ६१५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश लॉक केले आहेत.
