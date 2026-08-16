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कीबोर्ड जाम, वेबसाईट स्लो, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या टायपिंग परीक्षेत गोंधळ; विद्यार्थ्यांकडून फेरपरीक्षेची मागणी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या टायपिंग परीक्षेसाठी आज (16 ऑगस्ट) विद्यार्थी परीक्षा केंद्रांवर दाखल झाले होते. परीक्षा सुरू होताच अनेक उमेदवारांना कीबोर्डमध्ये तांत्रिक अडचणी जाणवू लागल्या

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मुंबई उच्च न्यायालयाच्या टायपिंग परीक्षेत गोंधळ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2026 at 5:19 PM IST

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नांदेड : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या टायपिंग परीक्षेदरम्यान नांदेडमध्ये मोठा गोंधळ झाल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. परीक्षा देताना अनेक उमेदवारांना सदोष आणि जाम झालेले कीबोर्ड देण्यात आल्यानं टायपिंग करताना अडचणी निर्माण झाल्या. त्यातच परीक्षेची वेबसाईट स्लो असल्याने वेळेत पेपर पूर्ण करता आला नसल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे.

काही परीक्षा केंद्रांवर तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्याचा दावा परीक्षार्थींनी केला आहे. विशेष म्हणजे, काही केंद्रांवर केवळ एकच विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्याचंही विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.

'तक्रार करणाऱ्या परीक्षार्थींवर कारवाईची धमकी' : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या टायपिंग परीक्षेसाठी आज (16 ऑगस्ट) विद्यार्थी परीक्षा केंद्रांवर दाखल झाले होते. परीक्षा सुरू होताच अनेक उमेदवारांना कीबोर्डमध्ये तांत्रिक अडचणी जाणवू लागल्या. काही कीबोर्ड जाम झाल्यानं टायपिंग करता येत नव्हतं. तसेच, झूम-इन आणि झूम-आउटच्या समस्येमुळेही परीक्षार्थींचा वेळ वाया गेल्याचा आरोप आहे.

या तांत्रिक अडचणींबाबत परीक्षा निरीक्षकांकडे तक्रार करूनही अपेक्षित मदत मिळाली नाही, असा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. उलट, तक्रार करणाऱ्या परीक्षार्थींवर कारवाईची धमकी देण्यात आल्याचा गंभीर दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या टायपिंग परीक्षेत गोंधळ (ETV Bharat)

विद्यार्थ्यांची पुन्हा परीक्षा घेण्याची मागणी : परीक्षा संपल्यानंतर संतप्त विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्राबाहेर गोंधळ करत नाराजी व्यक्त केली. या संपूर्ण प्रकाराबाबत तब्बल ७६ परीक्षार्थींनी लेखी तक्रार केल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या टायपिंग परीक्षेत गोंधळ (ETV Bharat)

परीक्षेदरम्यान झालेल्या तांत्रिक त्रुटींचा थेट परिणाम निकालावर झाला असून, हा निकाल आम्हाला मान्य नसल्याचं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. तोंडी स्वरूपात चूक मान्य करण्यात आली, मात्र लेखी स्वरूपात त्याची नोंद देण्यास नकार देण्यात आल्याचाही आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

परीक्षार्थींकडून सह्या घेण्यासाठी दबाव आणण्यात आल्याचा दावाही विद्यार्थ्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी निष्पक्षपणे पुन्हा परीक्षा घेण्याची मागणी केली आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्याचा आरोप गंभीर आहे. त्यामुळे संबंधित परीक्षा यंत्रणा या तक्रारींची दखल घेऊन चौकशी करणार का आणि विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळणार का? याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमध्येही टायपिंग परीक्षेत गोंधळ : शहरातील सुरण नगर येथील परीक्षा केंद्रावरही टायपिंग स्किल टेस्टदरम्यान गोंधळ झाल्याचं समोर आलं आहे. परीक्षा देताना अद्ययावत नसलेले संगणक, खराब कीबोर्ड आणि सॉफ्टवेअरच्या समस्यांना विद्यार्थ्यांना सामोरं जावं लागल्याचं विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. सॉफ्टवेअर आपोआप बंद पडत असल्याची तक्रारही विद्यार्थ्यांनी केली.

तीन सत्रांमध्ये ही परीक्षा घेण्यात येत असून, एका सत्रात 150 विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकतात, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. राज्यभरात सुमारे 13 हजार, तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 2 हजार 900 परीक्षार्थी परीक्षा देत असल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली. शहरातील 4 ते 5 केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात येत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

तांत्रिक अडचणींमुळे सुरण नगर केंद्रावर सुमारे 200 ते 300 विद्यार्थी आक्रमक झाले. विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्राबाहेर ठिय्या आंदोलन सुरू केलं. सदर परीक्षा पुन्हा घेण्यात यावी आणि ती न्यायालयाच्या देखरेखीखाली घेण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.

परीक्षा व्यवस्थापकांनी काय सांगितलं? : दरम्यान, परीक्षा केंद्रातील व्यवस्थापकांनी या अडचणी केंद्राच्या पातळीवर झालेल्या नसून वरिष्ठ पातळीवरील असल्याचं सांगत याबाबत अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला.

न्यायालयाच्या लिपिक पदाच्या परीक्षेत गोंधळ : उच्च न्यायालय आणि त्याच्या खंडपीठातील लिपिक पदासाठी ही परीक्षा घेण्यात आली. या भरती प्रक्रियेतील पहिल्या टप्प्यातील लेखी परीक्षा 26 एप्रिल रोजी झाली होती. मात्र, त्याचा निकाल दोन ते अडीच महिने जाहीर झाला नसल्याची तक्रारही विद्यार्थ्यांनी केली.

यानंतरच्या टप्प्यात टायपिंग स्किल टेस्ट घेण्यात येत आहे. राज्यात सुमारे 13 हजार, तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 2 हजार 900 विद्यार्थी या परीक्षेसाठी पात्र झाले आहेत. प्रत्येक केंद्रावर मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, पहिल्याच सत्रात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने पुढील सत्रातील विद्यार्थ्यांनी परीक्षा कशी द्यायची, असा प्रश्न उपस्थित झाला.

परीक्षा केंद्राबाहेर विद्यार्थ्यांनी ठिय्या आंदोलन करत परीक्षा रद्द करून पुन्हा घेण्याची मागणी केली. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, परीक्षा रद्द होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला.

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT TYPING EXAM
BOMBAY HIGH COURT RECRUITMENT
मुंबई उच्च न्यायालय टायपिंग परीक्षा
मुंबई हायकोर्ट भरती तांत्रिक बिघाड
TECHNICAL GLITCHES IN GOVT EXAM

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