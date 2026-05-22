मुंबईतील मेट्रोच्या अॅक्वा लाईनवर तांत्रिक बिघाड; दोनदा खोळंबली, प्रवाशांना मोठा मनस्ताप
प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.
Published : May 22, 2026 at 4:18 PM IST
मुंबई : मुंबई मेट्रोच्या अॅक्वा लाईन 3 वर शुक्रवारी (दि.22) तांत्रिक बिघाड झाला. या तांत्रिक बिघाडामुळं आज दोनदा मेट्रो सेवा खोळंबली. त्यामुळं प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. ऑफिसला जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. दरम्यान, सकाळी तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळं काही काळ मेट्रो सेवा बंद झाली. त्यानंतर ही सेवा पुन्हा सुरू झाली. मात्र, दुपारी पुन्हा एकदा मेट्रोच्या अॅक्वा लाईन 3 वर तांत्रिक बिघाड झाला. हा तांत्रिक बिघाड जवळपास तासाभराने दुरुस्त करण्यात आला.
याबाबत मेट्रो प्रशासनातर्फे सांगण्यात आलं की, शुक्रवारी दुपारी आरएजेव्हीएलआर ते बीकेसी दरम्यान सेवा कोणत्याही अडचणीशिवाय सुरू आहे. मात्र, बीकेसी ते कफ परेड दरम्यान तांत्रिक बिघाड झाला होता. मुख्य सिग्नल यंत्रणेमध्ये झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळं ही परिस्थिती निर्माण झाली होती. यामुळं मेट्रोच्या अॅक्वा लाईन 3 वरील मेट्रो सेवेवर परिणाम झाला. ही सेवा शक्य तितक्या लवकर पूर्ववत करण्यासाठी आमचे तांत्रिक पथक युद्धपातळीवर कार्यरत होतं. तसंच सेवा सुरळीत झाल्यानंतर तत्काळ प्रवाशांना माहिती देण्यात येईल, असंही मेट्रो प्रशासनातर्फे सांगण्यात आलं होतं.
⚠️ प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना— MumbaiMetro3 (@MumbaiMetro3) May 22, 2026
तांत्रिक बिघाडामुळे ॲक्वालाईनवरील अप व डाऊन दोन्ही मार्गांवरील मेट्रो सेवा तात्पुरती प्रभावित झाली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना काही काळ विलंबाचा सामना करावा लागू शकतो. याबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत.
सेवा शक्य तितक्या लवकर पूर्ववत करण्यासाठी आमचे…
दरम्यान, मेट्रोचं महत्त्वाचं स्थानकं जसं की, सीएसएमटी स्थानक, विधानभवन स्थानकात प्रवाशांना तांत्रिक बिघाड झाल्याचं कारण देत प्रवेश करण्यास मज्जाव करण्यात आला. तर दुसरीकडे दादर स्थानकावर देखील प्रवाशांना तिकीट काउंटरवर मेट्रो उशिरानं धावत असल्याचं सांगितलं जात होतं. यामुळं प्रवाशांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. याचबरोबर, जगन्नाथ शंकर शेठ मेट्रो स्टेशन येथील देखील काही व्हिडिओ समोर आले आहेत. यामध्ये मेट्रो स्थानकावर प्रवासी मेट्रोची वाट पाहत उभे असल्याचं दिसत आहे. दरम्यान, या घटनेमुळं ऑफिसला जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली होती. अनेक प्रवासी स्थानकांवर अडकून पडले तर काहींना पर्यायी वाहतुकीचा ही आधार घेतला.
"आज सकाळी मुंबई मेट्रो अॅक्वा लाईन 3 वर तांत्रिक बिघाडामुळं जवळपास तासभर सेवा विस्कळीत झाली. अनेक प्रवासी स्टेशनवर अडकले असून प्रशासनाकडून स्पष्ट माहितीही मिळत नव्हती. तसंच दुपारी देखील असाच प्रकार घडला. यामुळं वारंवार होणारे तांत्रिक बिघाड, प्रवाशांना वेळेवर माहिती न मिळणे आणि संपूर्ण भूमिगत मार्गात मोबाईल नेटवर्क नसणे ही गंभीर समस्या आहे. प्रवासादरम्यान आपत्कालीन संपर्क, यूपीआय पेमेंट, ऑफिस समन्वय आणि इंटरनेट सुविधा खंडित होत असल्यानं प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. तसचं अॅक्वा लाईन 3 मध्ये तत्काळ अखंड मोबाईल नेटवर्क आणि मजबूत तांत्रिक व्यवस्था लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे," अशी माहिती मुंबई रेल प्रवासी संघाचे उपाध्यक्ष सिद्धेश देसाई यांनी दिली आहे.
याचबरोबर, मेट्रोच्या सेवेबाबत प्रवासी राहुल रायनाक यांनी संताप व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, "वरळी ते दादर असा मी नेहमी मेट्रोनं प्रवास करत असतो. मात्र या तांत्रिक बिघाडामुळं प्रवाशांचं चांगलेच हाल झाल्याचं मला पाहायला मिळालं. आज सकाळी मेट्रो खोळंबली. त्यानंतर दुपारी देखील असाच प्रकार घडला. यामुळं प्रवास करणाऱ्यांचे चांगलेच हाल झाले. असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत, हीच अपेक्षा," असं मेट्रो प्रवासी राहुल रायनाक यांनी सांगितलं.
