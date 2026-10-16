वनराई बंधाऱ्याच्या जागरामध्ये टीमवर्क; एकजुटीनं पेटलं रान
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला देण्यात आलेल्या 10,900 कच्च्या बंधाऱ्यांच्या उद्दिष्टांपैकी आतापर्यंत 7500 बंधारे बांधून पूर्ण झाले.
Published : October 16, 2026 at 5:11 PM IST
सिंधुदुर्ग : यंदा वार्षिक सरासरीच्या 30 ते 35 टक्के पाऊस कमी झाला. या कमी झालेल्या पावसाची आणि संभाव्य दुष्परिणामांची सर्वप्रथम दखल घेतली, ती पालकमंत्री नितेश राणे आणि जिल्हा प्रशासनाने, भविष्यातील पाणीटंचाई दूर करण्याच्या अनुषंगाने पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषद यांनी पुढाकार घेत बंधारे बांधण्याचा हाती घेतलेला उपक्रम अल्पावधीत लोकचळवळ बनला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला देण्यात आलेल्या 10,900 कच्च्या बंधाऱ्यांच्या उद्दिष्टांपैकी आतापर्यंत 7500 बंधारे बांधून पूर्ण झाले. केवळ बंधारे बांधून पूर्ण झाले, असे नव्हे तर, बहुतांश बंधाऱ्यांमध्ये साठलेल्या पाण्यामुळे त्या त्या भागातील विहिरींची पाण्याची पातळी वाढली, याचाही विशेष उल्लेख करावा लागेल. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि सामान्य जनता एकत्रित आल्यास संकटाचा कशा प्रकारे सामना करू शकतो, त्याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणून भविष्यासाठी एक वस्तूपाठ ठरणार आहे. सिंधुदुर्गात संभाव्य संकटाची चाहूल लागताच ज्या उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या किंवा लोकप्रतिनिधी या नात्याने पालकमंत्री नितेश राणे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, उपाध्यक्ष दादा साईल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपूर्वा बासूर तसेच जि.प.ची सर्व टीम, सभापती, उपसभापती, प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि त्यांची टीम या सर्वांनी एकत्रितरित्या जे प्रयत्न सुरू केले, ते आज फलद्रुप होत असल्याचे दिसत आहे.
सिंधुदुर्गात 30 ते 35 टक्के कमी पावसाची नोंद : जिल्ह्यात यावर्षी गेल्या 50 वर्षांच्या पावसाच्या सरासरीचा विचार केला, तर सिंधुदुर्गात 30 ते 35 टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. एवढ्या कमी प्रमाणात पाऊस होणे हे सिंधुदुर्गसाठी चिंताजनक आहे. जिल्ह्याच्या सरासरी पावसाचा विचार केला, तर साधारण 3800 ते 5000 मिमीपर्यंत सरासरी पाऊस पडतो. यावर्षी पावसाने 2200 मिमीचा टप्पाही गाठलेला नाही. त्यामुळे पावसाच्या या टक्केवारीचा विचार केला, तर येत्या काळात जिल्ह्यात पाणीटंचाईची समस्या भासू शकते हे 100 टक्के सत्य आहे. विशेष म्हणजे परतीचा पाऊस साधारणतः ऑक्टोबरमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात होतो. मात्र, यावर्षी परतीच्या पावसानेही तशी हुलकावणी दिलीय. नैऋत्य मान्सूनचे सिंधुदुर्गमधून निर्गमन झालेले आहे. त्यामुळे आता पाऊस पडणे अपेक्षित नाही. या सर्व शक्यता गृहित धरून जिल्हा प्रशासनाकडून निश्चित करून देण्यात आलेल्या टार्गेटनुसार सुरू करण्यात आलेले काम कौतुकास्पद म्हणावे लागेल.
कच्चे वनराई बंधारे बांधण्याची मोहीम लोकचळवळ म्हणून निर्माण : लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी या पातळीवर हे टार्गेट निश्चित न करता पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार तसेच दुसरीकडे जि. प. अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी या सर्वांनी एकत्र प्रयत्न करतानाच कच्चे वनराई बंधारे बांधण्याची मोहीम लोकचळवळ म्हणून निर्माण करण्यात यश मिळविले. यासाठी तालुकास्तरांवर विविध संस्था, संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, ग्रामस्थांच्या बैठका घेत, नियोजन करण्यात आले. यावर्षी कच्चे बंधाऱ्याचा उपक्रम सुरुवातीलाच ऑक्टोबरच्या करण्याची वेळ आली. लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, प्रशासन व सर्वसामान्य जनता यांनी सहभागी होत चळवळ म्हणून हे काम हाती घेतले.
आतापर्यंत जवळपास 7500 बंधारे बांधून पूर्ण : सिंधुदुर्गाला 10,900 बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. थेत्या कालावधीत जिल्ह्यात हे उद्दिष्ट निश्चितपणे पूर्ण केले जाईल. किंबहुना या उद्दिष्टाच्या पलिकडेही काम होईल, यात शंका घेण्याची गरज नाही. आतापर्यंत जवळपास 7500 बंधारे बांधून पूर्ण झाले आहेत. त्यात कुडाळ तालुक्यातील शिवापूर तसेच दोडामार्ग तालुक्यातील ही बऱ्याच ठिकाणी बंधारे बांधण्यात आले आहेत. टंचाईवर मात करण्यासाठी सोपस्कार म्हणून बंधारे बांधले गेलेत का हा प्रश्न काहींच्या मनात निश्चित उपस्थित होईल. मात्र, एकूण स्थितीचा विचार करता असे म्हणण्याची आवश्यकता नाही. कारण बांधलेल्या बंधाऱ्यांमध्ये बऱ्यापैकी पाणीसाठा झाला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. सिंधुदुर्गात बंधाऱ्यांसाठी प्रथम पुढाकार घेतला, पालकमंत्री नितेश राणे यांनी त्यांनी संभाव्य संकट ओळखून जिल्हा प्रशासनाला सूचना देत केलेली लोकचळवळ आज महाराष्ट्रासाठीही आदर्श वस्तुपाठ ठरणार आहे. येत्या काळात सिंधुदुर्गला पाणीटंचाई भेडसावू शकते, त्या टंचाईत काही अंशी का होईना, घट करण्याचे काम हे कच्चे बंधारे करतील, यात शंका नाही.
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