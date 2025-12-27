शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा, कामकाजावर परिणामाची शक्यता
शिक्षक आणि शिक्षकेतर रिक्त पदांबाबत निर्णय घ्या, अन्यथा ३१ डिसेंबरला मास बंकचा इशारा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेनं दिला आहे.
Published : December 27, 2025 at 7:48 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्रातील सरकारी आणि अनुदानित शिक्षण संस्था व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण मंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी अनेक दिवसांपासून रिक्त जागा भरण्यास आणि योग्य भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. महाराष्ट्रातील ११ विद्यापीठांपैकी काही विद्यापीठांमध्ये ६०% पेक्षा अधिक शिक्षकांची पदं रिक्त आहेत. ही सर्व पदं लवकरात लवकर भरावी तसेच तृतीय श्रेणीतील कनिष्ठ लिपिकांसह विविध रिक्त पदं तातडीनं भरण्यात यावीत, या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात येत आहे. दहावी-बारावीच्या परीक्षा, उत्तरपत्रिका तपासणी, निकाल प्रक्रियेसह इतर महत्त्वाच्या प्रशासकीय कामांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षकांची ३५ टक्क्याहून जास्त पदं रिक्त : राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षकांची कमतरता सर्वत्र जाणवत असल्याची स्वतंत्र माहितीही उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रात ११ विद्यापीठांपैकी काही विद्यापीठांमध्ये ३५ % पेक्षा अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत आणि यामुळे संशोधन व शिक्षणावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. सुमारे 788 शिक्षक पदे, 2,242 शिक्षकेतर पदे आणि 5,012 सहाय्यक प्राध्यापक पदांवर भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे आधीच जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, अजूनही ३५ टक्क्यांहून जास्त पदे रिक्त आहेत आणि भरती प्रक्रिया पूर्णपणे सुरू झालेली नाही. सरकारकडून वर्षानुवर्षे अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर पदे रिक्त ठेवली गेली आहेत. त्यामुळे शिक्षण संस्थांमध्ये कामाचे ओझे वाढले आहे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम होत आहे, असा आरोप केला जात आहे.
शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया थांबवणं निंदनीय : "सरकारने शिक्षण क्षेत्रात थांबवलेली शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया अत्यंत निंदनीय आहे. जवळपास किमान ३० ते ३५ टक्के शिक्षकांची पदे रिक्त असून ती भरण्यास मार्ग ठेवलेला नाही. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून सरकारने भरती प्रक्रिया स्वतःच्या ताब्यात ठेवली आहे व मर्जीनुसार, राजकीय गरजेनुसार ती राबवली जात आहे," असं कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे समन्वयक प्रा मुकुंद आंधळकर यांनी सांगितलं. "दुसरीकडे भरतीबंदीच्या काळात झालेल्या भरतीमुळे शिक्षण क्षेत्रातील अनेक अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात सापडलेले आहेत, काहींना शिक्षा झाली आहे, काहींना होत आहे. महाराष्ट्र सरकार अनुदानित शिक्षण क्षेत्र बंद करण्याची ही अत्यंत घातक अशी दूरगामी प्रक्रिया राबवली असून त्यामुळे महाराष्ट्र शिक्षण क्षेत्रात मागे पडणार आहे. स्वयंअर्थसहाय्यीत शिक्षण संस्थांना मोकळे रान सोडले असून त्यांच्यावर कसलेही नियंत्रण नाही. अतिरिक्त शिक्षकांच्या समावेशनाच्या नावाखाली शिक्षकांची भरती बंद ठेवण्याची प्रक्रिया १२- १५ वर्षे चालणे हे महाराष्ट्राला शोभनीय नाही," अशी खंत प्रा मुकुंद आंधळकर यांनी व्यक्त केली.
"प्राथमिक- माध्यमिक स्तरावरील प्रवेश प्रक्रिया जवळपास जूनमध्येच संपत असताना व त्यामुळे जुलैमध्ये शिक्षकांची संख्या निर्धारित होत असतानाही अतिरिक्त शिक्षकांचे योजना पूर्वक समावेशन केले जात नाही व त्या समावेशनाच्या नावाखाली शिक्षकांची भरती प्रक्रिया बंद ठेवणे हे पूर्णपणे अनुचित व अन्यायकारक आहे, असं मत आंधळकर यांनी व्यक्त केलं. दुसरीकडे, इयत्ता अकरावीचे प्रवेश डिसेंबर महिन्यातही चालू आहेत. त्यामुळे शिक्षक संख्या निश्चिती होत नाही. विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान करीत शासनाने सर्व राज्यभरासाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवत या स्तरावरील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान केले आहे . समाज हतबल झालेला आहे, सातत्याने नवनवीन व अशैक्षणिक आदेश काढत शिक्षण विभाग शिक्षकांना वेठबिगाराप्रमाणे राबवत आहे. महाराष्ट्र शासनाने शिक्षणाबाबत गांभीर्याने पावले उचलणे गरजेचे आहे, १०० टक्के भरती करणे गरजेचे आहे," अशी अपेक्षा प्रा मुकुंद आंधळकर यांनी बोलून दाखवली.
शिक्षकांच्या मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
रिक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदे त्वरित भरणे
भरती प्रक्रियेची पारदर्शक व वेळेवर अंमलबजावणी
एनईपी अंतर्गत गुणवत्तायुक्त शिक्षणासाठी योग्य स्टाफची नियुक्ती
सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतील समस्यांवर तातडीने मार्गदर्शन व धोरणात्मक बदल
शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा तिढा : मुंबई विभागीय कार्यालयात मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्यामुळे सध्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला आहे. याबाबत माहिती देताना महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ कर्मचारी महासंघटनेचे ज्येष्ठ सल्लागार सुदाम चव्हाण यांनी एकूण ५९० कर्मचारी संख्या मंजूर झाली असून ३५० पदं रिक्त आहेत. ही पदं काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्याने तर काही कर्मचाऱ्यांचे प्रमोशन झाल्यामुळे रिक्त झाली असल्याचं चव्हाण यांनी सांगितलं. २०२१ नंतर भरती झाली नसल्याचं सांगत सध्या जे कर्मचारी काम करत आहेत त्यांच्याकडे २ ते ३ पदभार दिले आहेत त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त भर पडत असल्याचं चव्हाण यांनी सांगितलं. वारंवार पाठपुरावा करूनही सरकार आणि मंडळ प्रशासनाकडून ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचा दावा महासंघटनेने केला आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांना संपर्क केला असता सध्या नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इतर कामांचा निपटारा केल्यानंतर भरतीबाबत तातडीनं निर्णय घेण्यात येईल असं सांगितलं. एकूणच दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना आता दोन महिन्यांहून कमी वेळ उरला असताना शिक्षकांच्या भरतीबाबत आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामध्ये देखील असा गोंधळ असेल तर परीक्षांचं काय होणार? हा मोठा प्रश्नच आहे.
