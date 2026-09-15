शिक्षक संघटनांचं सामूहिक रजा आंदोलन; कुठं राहायचं? सरकारला सवाल
शिक्षक संघटनांनी एक दिवसाची रजा घेत आंदोलन केलं. वाचा नेमकं प्रकरण काय आहे?
Published : September 15, 2026 at 6:47 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - मुख्यालयीन वास्तव्यास असण्याच्या मुद्द्यावरून शासन आणि जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक यांच्यामध्ये मतभेद काही दिवसात पाहायला मिळाले. विशेषतः गंगापूर येथील भाजपा आमदार प्रशांत बंब यांनी त्या मुद्द्यावरून विधानसभेत प्रश्न उपस्थितीत केले होते. त्यानंतर अनेकदा त्या मुद्द्यावर आमदार आणि शिक्षक संघटना एकमेकांविरोधात आक्रमक झाल्या असताना जिल्ह्यातील संघटनांनी आक्रमक होत एक दिवसाची सामूहिक रजा आंदोलन केले.
आधी निवासस्थान बांधून द्या, इतर अडचणी सोडवा, अशी मागणी करण्यात आली. शासनाच्या ज्या अध्यादेशाचा आधार घेऊन विधान केले जातात, तो खूप जुना झाला आहे. विनाकारण त्रास देण्याचे काम केले जात असल्याची टीका शिक्षक संघटनांनी केली.
काय होता वाद? - जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची दारे उघडणारा प्रमुख घटक समजला जातो. मात्र, शिक्षण देत असताना शासनातर्फे काही नियमावली त्यांच्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षकांनी मुख्यालयी म्हणजे ज्या गावातील शाळेत त्यांची नेमणूक झाली, त्याठिकाणी वास्तव्यास रहाणे गरजेचे आहे, असा नियम काढला होता. या नियमाचा आधार घेऊन मागील चार वर्षांपासून गंगापूरचे भाजपा आमदार प्रशांत बंब यांनी नियमांचे पालन करण्याची मागणी केली. वेतन सरकारचे घेऊन नियम पाळत नसल्याचा ठपका त्यांनी ठेवत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप केला होता. त्यांनंतर अनेक वेळा मुख्यालयीन न राहणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली, इतकंच नाही तर गंगापूर तालुक्यातील काही शिक्षकांचे वेतन देखील अडवण्यात आले होते. त्यानंतर शिक्षक आणि आमदार बंब असा वाद चांगलाच वाढला होता.
एक दिवसाची रजा घेत आंदोलन - जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक संघटनांनी आमदार प्रशांत बंब यांच्या विरोधात अनेक वेळा आंदोलन केले. मात्र, या मुद्द्यावरून होणारा संघर्ष वाढत चालला आहे. अखेर शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत मंगळवारी लासूर स्टेशन येथे एक दिवसीय रजा घेत आंदोलन केले. मुख्यालयात राहण्याचा अध्यादेश जुना असून त्यावेळी दळणवळणाची साधने उपलब्ध नव्हती. शिक्षकांना शाळेत पोहचण्यासाठी अनेक अडचणी होत्या. मात्र, आधुनिक युगात रस्ते चांगले झाले आहेत. वाहनांची संख्या वाढली असल्याने अवघ्या काही वेळेत कुठेही जाणे शक्य झाले आहे. शिवाय शासनाने जिल्हा परिषद शाळांसाठी 10 ते 4 असा वेळ निश्चित करून दिला आहे. याकाळात शिक्षक शाळेवर हजर राहतात. त्यामुळे विनाकारण शिक्षकांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोप शिक्षक समिती समन्वयक राजेश हिवाळे यांनी केला.
इतर अडचणी अधिक - जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांना अडचणी अधिक प्रमाणात आहेत. त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची मागणी शिक्षकांनी केली. पती, पत्नी एकत्रीकरणमध्ये पती आणि पत्नी दोघे नोकरीवर असताना त्यांना सोबत राहता यावे याकरिता त्यांच्या सोयीने कामाच्या जागेवर वेळेवर जाता यावे याकरिता मध्यभागी राहता येते. मात्र, नियमांचा बडगा उगारल्यास पती - पत्नी शिक्षक असल्यास वेगवेगळ्या शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या दोघांना आपापल्या मुख्यालयी राहणे कसे शक्य होईल? महिलांना नोकरी करताना कौटुंबिक जबाबदारी अधिक असतात. त्यात खेडेगावात जाऊन राहताना मुले, घर कोणाच्या जबाबदारीवर सोडायचे? गावांमध्ये राहण्यासाठी सुविधा नसतात. या अडचणी कोण पाहणार? असे प्रश्न महिला शिक्षकांनी उपस्थिती केले. त्यामुळे आधी निवासासाठी योग्य व्यवस्था करा मग नियम दाखवा, अशी मागणी शिक्षक समन्वय समितीने आंदोलनात केली.
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