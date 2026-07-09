टीईटी सक्ती आणि बीएलओ कामाविरोधात कोल्हापुरात शिक्षकांचा विराट मोर्चा, जिल्ह्यातील सुमारे 800 शाळा बंद
कोल्हापुरात टीईटी सक्ती रद्द, बीएलओ आणि शाळाबाह्य कामे थांबवा या मागणीसाठी 8 हजार शिक्षक रस्त्यावर उतरले आहेत.
Published : July 9, 2026 at 8:23 PM IST
कोल्हापूर : शिक्षक म्हणून नोकरीला लागताना राज्य शासनाच्या आवश्यक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या असतानाही शिक्षकांवर पुन्हा टीईटीची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप करत आज कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे 8 हजार शिक्षक, शिक्षिका आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शैक्षणिक व्यासपीठाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला. 'टीईटी सक्ती रद्द करा', 'शाळाबाह्य कामे थांबवा' अशा प्रमुख मागण्यांसह विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.
शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा भव्य मोर्चा : बीएलओच्या कामातून मुक्त करा, संचमान्यतेचे नवीन निकष लागू करा, सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती द्या आणि टीईटीची सक्ती रद्द करा या प्रमुख मागण्यांसाठी हजारो शिक्षक रस्त्यावर उतरले. कोल्हापुरातील दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषद या मार्गावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. जिल्ह्यातील सुमारे 8 हजारांहून अधिक प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक, शिक्षिका आणि शिक्षकेतर कर्मचारी या मोर्चात सहभागी झाले होते.
शिक्षक नेते दादा लाड यांची प्रतिक्रिया : या आंदोलनामुळं आज जिल्ह्यातील 1 हजारांहून अधिक शाळा बंद राहिल्या. शिक्षक नेते दादा लाड यांनी सांगितलं की, 1964 मध्ये कोठारी आयोगाने शिक्षणावरील खर्च राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या किमान 6 टक्के असावा, अशी शिफारस केली होती. मात्र सध्या हा खर्च अवघ्या अडीच टक्क्यांवर आला असून, त्यामुळं गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर अन्याय होत आहे. सरकारने ही स्थिती तातडीने सुधारावी.
मतदार यादी पुनर्परीक्षणाचे काम वेळखाऊ : निवडणूक आयोगाकडून सध्या राज्यात मतदार यादी पुनर्परीक्षण (SIR) मोहीम सुरू असून, त्यासाठी गावागावातील शिक्षकांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र अध्यापनाचे काम सांभाळत असताना अशा शाळाबाह्य जबाबदाऱ्या देणे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम करणारे असल्याची नाराजी शिक्षकांनी व्यक्त केली. बीएलओ आणि एसआयआरसारखी शाळाबाह्य कामे शिक्षकांवर सोपवू नयेत, अशी मागणी सीमा चव्हाण यांनी केली. मागण्यांचे निवेदन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जास्मिन यांना देण्यात आले.
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