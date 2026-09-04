दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक बनला "पांडुरंग", रोजची पाच किलोमीटरची पायपीट, पदरमोड करून शाळेचं रुपडं पालटलं
5 सप्टेंबरच्या शिक्षक दिनानिमित्त वाचा, दुर्गम वाड्या-वस्त्यांवरील विद्यार्थ्यांसाठी धडपडणाऱ्या शिक्षकाची प्रेरणादायी कहाणी.
Published : September 4, 2026 at 8:15 PM IST
कोल्हापूर - कोल्हापूर जिल्ह्याचा दुर्गम भाग असलेल्या भुदरगड तालुक्यातील एरंडपे धनगरवाडा शाळेचा भाग म्हणजे स्वभावताली किर्र झाडी, जंगली प्राण्यांचा वावर, डोंगरातून वाट काढत दररोज पाच किलोमीटर करावी लागणारी पायपीट आहे. मात्र, हे आव्हान लीलया पेलत एका शिक्षकानं या धनगर वाड्यातील शाळेच्या मुलांचं भविष्य बदलण्याचा जणू निश्चयचं केला आहे. दीड वर्षांपूर्वी रुजू झालेल्या या शिक्षकानं पदरमोड करत शाळेचं रुपडं पालटलं. पांडुरंग चव्हाण असं या शिक्षकाचं नाव आहे.
अवघ्या 11 विद्यार्थ्यांची पटसंख्या- कोल्हापूरच्या भुदरगड तालुक्याचा पश्चिम आणि दक्षिणेकडील जंगलांनी व्यापलेला दुर्गम भाग आहे. या भागात काही छोट्या धनगर वाड्या आहेत. चार ते पाच धनगर वाड्यांची एकत्र जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. एरंडपे धनगरवाडा त्यापैकीच एक आहे. शाळेत अवघ्या 11 विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आहे. मात्र, या विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी होतकरू आणि नव्या संकल्पना असलेला शिक्षक या शाळेसाठी मिळणं विरळच आहे.
विद्यार्थ्यांची शाळेत 100 टक्के हजरी- 2025 मध्ये बदली होऊन आलेल्या बोरवडे गावच्या पांडुरंग चव्हाण यांनी अगदी पहिल्या दिवसापासून शाळेची परिस्थिती बदलण्याचा ध्यास घेतला. त्यानंतर ते कामाला लागले. प्रसंगी पदरमोड करून शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी प्राधान्याने विचार केला. यातून शाळेच्या सुमारे पाच गुंठे जागेला लोखंडी संरक्षण भिंत तयार केली. शाळेत येणारा विद्यार्थी या ठिकाणी रमला पाहिजे. त्याला शिक्षणाची ओढ लागली पाहिजे, यासाठी शाळेच्या भिंती बोलक्या केल्या आहेत. भिंतींवर ऐतिहासिक संदर्भ दर्शवणारे चित्र, महापुरुषांची माहिती, अक्षरे, अंक, विज्ञान, पर्यावरण रोजच्या चालू घडामोडी या भिंतीवर रेखाटण्यात आल्या आहेत. शिक्षक पांडुरंग चव्हाण यांनी केलेला हा प्रयोग यशस्वी ठरला. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात रुची निर्माण झाली. शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा गैरहजरचा कॉलम निघून जाऊन हजेरीपट 100% करण्यात यश मिळालं असल्याचं चव्हाण यांनी सांगितलं.
दुर्गम शाळेत निर्माण केली शैक्षणिक मॉल संकल्पना-कोल्हापूर जिल्हा परिषदेकडून जिल्हा परिषदेच्या शाळांना विविध शैक्षणिक साहित्य दिलं जातं. या शैक्षणिक साहित्यात मुलांना दैनंदिन शाळेसाठी लागणारं साहित्य, मुलांच्या बौद्धिक आणि शारीरिक विकासासाठी लागणार खेळाचं साहित्य पेट्यांमध्ये अडगळीत पडलेलं असायचं. मात्र, पांडुरंग चव्हाण यांच्या प्रयत्नानं या साहित्याचा मॉल त्यांनी निर्माण केला. यातून दररोज विद्येचं धडे गिरवताना दुर्गम भागातील मुलांना या शैक्षणिक साहित्याचा उपयोग होतो. राज्यात पहिल्यांदा शैक्षणिक मॉल संकल्पना राबवल्याचं चव्हाण यांनी सांगितलं.
गावकरी आणि प्रशासनाचे मिळतं सहकार्य-गावकरी जानू मामा पटकारे यांनी शाळेला पाच गुंठे जागा दिली आहे. तर बोरवडे ता. कागल गावातून दररोज 80 किलोमीटर प्रवास करत शिक्षक चव्हाण यांना एरंडपे धनगरवाडा शाळेजवळ पोहोचावं लागतं. शाळेपासून तीन किलोमीटर अंतरावर मोटरसायकल लावून दररोज पाच किलोमीटर जंगलातून पायपीट करावी लागते. या भागात बिबट्या, अस्वल आणि रानडुक्कर यासह सापांचा वावर अधिक आहे. पावसाळ्यात तर चिखलातून वाट काढत शिक्षक पांडुरंग चव्हाण आणि विद्यार्थी शाळेच्या ओढणी दररोज असा थरार प्रवास करतात. मात्र, शाळेत गेल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे भविष्य समोर दिसत असल्यानं नवी ऊर्जा मिळते. यातून ही शाळा अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी यापुढेही काम करणार असल्याचं पांडुरंग चव्हाण यांनी सांगितलं.
चव्हाण सरांनी आमच्या काळजीपोटी सर्व काही केलं- पांडुरंग चव्हाण सरांनी डोंगर आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना शाळेत सुरक्षा मिळावी म्हणून शाळेच्या सभोवताली लोखंडी संरक्षण भिंत तसेच वरांड्याला लोखंडी संरक्षक उभं केलं. यामुळे जंगली प्राण्यांपासून आमचं संरक्षण होतं. तर आई-वडील ही बिनधास्तपणे आम्हाला शाळेत जाऊ देतात, असं शाळेचा विद्यार्थी राज कात्रुटने सांगितलं.
सोशल मीडियामुळे शाळा पोहोचली राज्याबाहेर-एरंडपे धनगरवाडा शाळेत शिक्षक पांडुरंग चव्हाण यांनी विविध उपक्रम राबवून शाळा ग्लोबल बनवली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या शाळेचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. हे व्हिडिओ राज्याबाहेर झारखंड आणि मध्य प्रदेश येथील अनेक लोकांनी पाहिले. त्यांनीही या शाळेचे कौतुक केलं आहे. मुलांचे भविष्य घडवणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या अशा शाळा टिकल्या पाहिजेत असा सकारात्मक संदेश यातून जात आहे.
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