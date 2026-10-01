शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक: अमरावती शिक्षक मतदारसंघात श्रीकांत देशपांडेंची दुहेरी उमेदवारी
अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीत माजी आमदार प्रा. श्रीकांत देशपांडे यांनी दोन उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.
Published : October 1, 2026 at 8:45 PM IST
अमरावती : विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी माजी आमदार प्रा. श्रीकांत देशपांडे यांनी आज शिंदेंची शिवसेना आणि अपक्ष अशा दोन स्वरूपात उमेदवारी अर्ज दाखल केला. आपण जुने शिवसैनिक आहोत आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत कामाख्या मंदिरात देखील सोबत होतो. त्यामुळं उमेदवारी मिळण्याचा आपला अधिकार आहे, असं श्रीकांत देशपांडे म्हणाले. यदाकदाचित पक्षाने उमेदवारी नाकारली तर अपक्ष म्हणून लढण्याची देखील आपली तयारी आहे, असं श्रीकांत देशपांडे यांनी स्पष्ट केलं.
मी 1992 पासून शिवसैनिक : मी 1992 पासून शिवसैनिक आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी मला पहिल्यांदा निवडणुकीचं तिकीट दिलं होतं. पक्षाचा तिकिटावर माझा पहिला अधिकार आहे. यामुळेच शिवसेनेकडून मी अर्ज दाखल केला. जर पक्षांनी उमेदवारी नाकारली तरी पण मी निवडणुकीत माघार घेणार नाही. 2014 प्रमाणे शिक्षक आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवण्याचा पर्याय माझ्यासाठी खुला असल्याचे श्रीकांत देशपांडे म्हणाले.
2014 मध्ये जिंकली निवडणूक : शिक्षक आघाडीच्या माध्यमातून श्रीकांत देशपांडे यांनी 2014 मध्ये अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातून निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता. त्या निवडणुकीत त्यांनी 12,109 मतं मिळवत श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष अरुण शेळके यांचा 4942 मतांनी पराभव केला होता. तत्कालीन विद्यमान आमदार वसंतराव खोटरे हे तिसऱ्या स्थानावर राहिले होते. एकूण 17 उमेदवार त्या निवडणुकीत होते.
गत निवडणुकीत देशपांडे दुसऱ्या स्थानावर : 2020 च्या निवडणुकीत एकूण 27 उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. त्या निवडणुकीत मतमोजणीच्या पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये किरण सरनाईक आघाडीवर होते. त्यांना 6095 मतं तर श्रीकांत देशपांडे यांना 5135 मतं मिळाले होते. पसंती क्रमानुसार झालेल्या मतमोजणीनंतर किरण सरनाईक यांनी 15,606 मतांचा कोटा पूर्ण करून विजय मिळवला तर श्रीकांत देशपांडे यांना 9,191 मतं मिळाली होती.
2020 च्या निवडणुकीचा निकाल
- किरण सरनाईक : 15,606
- श्रीकांत देशपांडे : 9,191
- संगीता शिंदे : 4,862
- डॉ.नितीन धांडे ( भाजपा) : 666
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