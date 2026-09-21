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पुणे-अमरावती शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीत राजकीय मोर्चेबांधणीला वेग; निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा कधी होणार?

पुणे आणि विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक 2026 ची तयारी सध्या जोरात सुरू आहे. वाचा, सविस्तर बातमी

teachers constituency 2026
प्रतिकात्मक (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2026 at 11:03 AM IST

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Updated : September 21, 2026 at 11:17 AM IST

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मुंबई- राज्यात गणेशोत्सवाच्या धामधुमीनंतर महाराष्ट्र विधान परिषदेतील शिक्षक मतदारसंघांच्या आगामी निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. पुणे आणि अमरावती विभाग शिक्षक या दोन मतदारसंघात निवडणूक होणार आहे. या दोन्ही ठिकाणच्या मतदार यादीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. परंतु निवडणूक आयोगाकडून मतदानाचा अंतिम कार्यक्रम जाहीर केलेला नसल्या तरी मतदारसंघांमध्ये राजकीय पक्ष, शिक्षक संघटना, इच्छुक आणि संभाव्य उमेदवारांनी मोर्चेबांधणीवर भर दिला आहे.

पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघातून काँग्रेसचे जयंत आसगावकर तर अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघातून किरण सरनाईक हे 2020 मध्ये विधान परिषदेवर निवडून आले होते. या दोन्ही आमदारांचा कार्यकाळ 6 डिसेंबर 2026 रोजी संपणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाकडे शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेसाठी शिक्षक मतदारांना फॉर्म 19 द्वारे नोंदणीची सुविधा देण्यात आली होती. पुणे विभागाच्या शिक्षक मतदारसंघासाठी 1 नोव्हेंबर 2025 ही पात्रता तारीख निश्चित करून मतदारयादी नव्यानं तयार केली आहे. तर अमरावती विभागात शिक्षक मतदारसंघाची अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करण्याची अधिकृत सूचना जानेवारी 2026 मध्ये पूर्ण झाली आहे.

पुण्यात संभाव्य उमेदवारांची मोर्चेबांधणी- पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघात सध्या विविध राजकीय आणि शिक्षक संघटनांकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. काँग्रेसचे विद्यमान आमदार जयंत आसगावकर रिंगणात उतरणार आहेत. तसेच शिक्षक लोकशाही आघाडीचे कौस्तुभ गावडे, माजी आमदार दत्तात्रय सावंत, शिवसेनेचे मुख्य नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे एकेकाळचे ओएसडी, आरोग्य दूत मंगेश चिवटे यांची नावे चर्चेत आहेत. मात्र. या निवडणुका थेट पक्षाच्या चिन्हावर होत नसल्यानं पक्षांचा पाठिंबा, शिक्षक संघटनांची भूमिका आणि वैयक्तिक पातळीवरील संपर्क यांना महत्त्व राहणार आहे.

अमरावतीतही राजकीय हालचाली- अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातही निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य उमेदवार आणि संघटनांच्या हालचाली सुरू आहेत. विद्यमान आमदार किरण सरनाईक यांनी शिवसेनेकडून निवडणूक लढवणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. दुसरीकडे श्रीकांत देशपांडे यांनीही जोरदार तयारी सुरू केली आहे. त्यांच्या विरोधात काँग्रेसकडून आदिती पोहरे यांचे जवळपास निश्चित मानलं जात आहे.

आता लक्ष निवडणूक कार्यक्रमाकडे- मतदारयादीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम कधी जाहीर होतो, याकडे राजकीय पक्ष आणि शिक्षक संघटनांचं लक्ष लागलं आहे. उमेदवारी अर्ज, मतदानाची तारीख, मतमोजणी आणि निवडणूक आचारसंहिता याबाबतची अधिकृत माहिती निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानंतरच स्पष्ट होणार आहे. तसेच अंतिम उमेदवारांची घोषणा अद्याप प्रलंबित आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीमधील जागावाटपाच्या अंतिम निर्णयानंतरच या मतदारसंघातील चित्र अधिक स्पष्ट होईल.

Last Updated : September 21, 2026 at 11:17 AM IST

TAGGED:

PUNE TEACHERS CONSTITUENCY ELECTION
AMRAVATI TEACHERS CONSTITUENCY
पुणे शिक्षक मतदारसंघ
अमरावती शिक्षक मतदारसंघ
TEACHERS CONSTITUENCY ELECTION

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