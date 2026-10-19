शिक्षकाने महिलेची हत्या करून मृतदेह घरात पुरला, आरोपी चंद्रपूरचा शिक्षक, प्रेमाच्या वादातून हत्येचा संशय
14 ऑक्टोबर रोजी चंद्रपुरात दोघांमध्ये काही कारणावरून वाद झाला. या वादातून संतोषने रागाच्या भरात वैशालीच्या डोक्यावर किंवा शरीरावर जड वस्तूने वार केल्याचा आरोप आहे.
Published : October 19, 2026 at 10:06 AM IST
नागपूर - चंद्रपुरात पेशानं शिक्षिका असलेल्या महिला मैत्रिणीची हत्या केल्यानंतर त्या महिलेचा मृतदेह नागपूरच्या हिंगणा येथील स्वतःच्या घरात पुरल्याचा अतिशय धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. संतोष भगवान साखरकर असे आरोपी शिक्षकाचे नाव असून, वैशाली विलास टिपले असे मृत महिलेचे नाव आहे. चंद्रपूर पोलिसांनी हिंगणा पोलिसांच्या मदतीने आधारनगरी परिसरातील घराच्या खोलीत खोदकाम करून मृतदेह बाहेर काढला. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. संतोष आणि वैशाली यांच्यात घनिष्ठ मैत्री होती. त्यांच्यात प्रेमसंबंध असल्याचीही चर्चा आहे. 14 ऑक्टोबर रोजी चंद्रपुरात दोघांमध्ये काही कारणावरून वाद झाला. या वादातून संतोषने रागाच्या भरात वैशालीच्या डोक्यावर किंवा शरीरावर जड वस्तूने वार केल्याचा आरोप आहे.
स्वतःच्याच घरात मृतदेह पुरला : या हल्ल्यात वैशाली टिपले हिचा मृत्यू झाला. हत्येनंतर मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी आरोपीने तो एक दिवस कारच्या डिक्कीत ठेवला. त्यानंतर मृतदेह नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा येथे आणण्याचा कट आखला आणि रिकाम्या घरातील खोलीत मृतदेह पुरला. संतोषने काही वर्षांपूर्वी हिंगणा येथील आधारनगरी परिसरात एक घर खरेदी केले होते. सध्या हे घर रिकामे होते. याच संधीचा फायदा घेत त्याने 15 ऑक्टोबर रोजी कारच्या डिक्कीतून मृतदेह घरात आणला. घराच्या मागील बाजूला असलेल्या खोलीत खड्डा खोदून त्याने मृतदेह पुरला. त्यानंतर खड्ड्यावर फरशी बसवून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. हे कृत्य केल्यानंतर तो पुन्हा चंद्रपूरला परतला.
पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न : दरम्यान, पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी त्याने वैशालीचा मोबाईल फोन प्रवासादरम्यान रेल्वेच्या एका बोगद्यात फेकून दिला. दुसरीकडे वैशाली बेपत्ता झाल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर चंद्रपूर पोलिसांनी तिचा शोध सुरू केला होता. वैशाली बेपत्ता असल्याची तक्रार चंद्रपूर पोलिसांत दाखल झाल्यानंतर पोलीस वैशालीचा शोध घेत होते.
पुरलेला मृतदेह बाहेर काढण्यात आला : पोलिसांना सुरुवातीला तिचा मोबाईल सापडला, त्याच्या कॉल डिटेल्सवरून आरोपी संतोषला ताब्यात घेतले. त्याने हत्या केल्याची कबुली दिल्यानंतर मृतदेह हिंगणा भागात ठेवल्याची माहिती चंद्रपूर पोलिसांना दिली. तेथील पोलीस निरीक्षक श्याम गव्हाणे आणि पोलीस ताफा आरोपीला घेऊन शनिवारी हिंगणा पोलीस ठाण्यात आले. त्यानंतर ठाणेदार प्रदीप घोंगे, उपनिरीक्षक संतोष राठोड यांनी संबंधित तहसीलदार यांना माहिती दिली. नायब तहसीलदार नितीन गोहणे यांच्यासोबत पोलीस अधिकारी व ताफा घटनास्थळी दाखल झाला. पंचासमक्ष व्हिडिओ चित्रीकरण करत रात्री दीड वाजता खड्ड्यातून महिलेचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला.
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