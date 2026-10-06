शिक्षक पित्याने पोटच्या मुलीची डोक्यात बॅट मारून केली हत्या, पुरावे नष्ट करण्यासाठी घेतली 'एआय'ची मदत, पण...
गुन्हा केल्यानंतर पुरावे नष्ट करण्यासाठी एआयची मदत घेणाऱ्या आरोपीला दिलेला सल्ला अचंबित करणारा आहे.
Published : October 6, 2026 at 12:12 PM IST
सातारा - टीव्ही आणि मोबाईलवरून झालेल्या वादात शिक्षक पित्याने रागाच्या भरात डोक्यात बॅट मारल्यामुळे पोटच्या 17 वर्षीय मुलीला जीव गमावावा लागला होता. या गुन्ह्याचा तपास करताना अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. जन्मदात्या शिक्षक पित्याने पुरावे नष्ट करण्यासाठी एआयचा आधार घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
AI ला विचारला प्रश्न - पुरावा नष्ट करण्यासाठी काय करावे लागेल, असा प्रश्न आरोपीने एआयला विचारला असता, "सॉरी, तुम्ही मोठी चूक केलीत. मी गुन्हेगारीचं समर्थन करणारी माहिती देऊ शकत नाही. पहिलं पोलिसांना कळवा," असा सल्ला एआयने दिल्यानंतर संशयित आरोपीने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तपासात आरोपीचे बिंग फुटले.
शिक्षक पित्याने मुलीची केली हत्या - साताऱ्यातील गोडोली उपनगरात शनिवारी रात्री काळीज पिळवटून टाकणारी घटना घडली. टीव्ही आणि मोबाईलवरून झालेल्या वादात शिक्षक पित्याने रागाच्या भरात डोक्यात बॅट मारल्यामुळे पोटच्या 17 वर्षीय मुलीला जीव गमावावा लागला. या घटनेची माहिती मिळताच सातारा शहर पोलीस रविवारी सकाळी घटनास्थळी दाखल झाले. घटनास्थळाची पाहणी करत असताना रक्ताचे डाग आणि अन्य पुरावे पुसण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे पोलिसांचा संशय अधिक बळावला. त्यानंतर शिक्षक दाम्पत्याची दिवसभर कसून चौकशी करण्यात आली. जन्मदात्या पित्याने आपल्या कृत्याची कबुली दिल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली. न्यायालयाने आरोपी पित्याला पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
"मुलीने भिंतीवर डोके आपटून आत्महत्या केल्याची माहिती सातारा शहर पोलिसांना डायल 112 वर मिळाली. त्यानंतर आम्ही घटनास्थळी गेलो असता पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले. टीव्ही आणि मोबाईलच्या वादातून पित्यानेच डोक्यात बॅट मारून मुलीची हत्या केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. मोबाईलच्या तांत्रिक विश्लेषणात संशयित आरोपीने पुरावे नष्ट करण्यासाठी एआयची मदत घेतल्याची माहितीही समोर आली आहे." - सचिन म्हेत्रे, पोलीस निरीक्षक, सातारा शहर पोलीस ठाणे
एआयचा आधार घेतला - मुलीच्या डोक्यात बॅटने प्रहार केल्याने तिचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर भानावर आलेल्या पित्याने पुरावे नष्ट करण्यासाठी एआयचा आधार घेतला होता, अशी धक्कादायक माहिती आता पोलिसांच्या तपासात समोर आली आहे. एआयने मात्र गुन्हेगारीचे समर्थन करणारी माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवत पोलिसांना कळविण्याचा सल्ला दिला. तसेच घटनेनंतर आरोपीने मोबाईलवर काय काय सर्च केले, त्या सर्व बाबी मोबाईलच्या तांत्रिक विश्लेषणात समोर आल्या आहेत.
तीन तास मोबाईलवर बरीच माहिती सर्च केली - मुलीच्या मृत्यूनंतर खून कसा पचवायचा, यासाठी आरोपी पित्याने तीन तास मोबाईलवर बरीच माहिती सर्च केली. त्यानंतर एआयचा देखील आधार घेतला. माझ्या हातून नकळत मुलीचा खून झालाय, पुरावे कसे नष्ट करू? पोलिसांना काय उत्तर देऊ? असा प्रश्न एआयला विचारला. "तुम्ही मोठी चूक केली आहे. तातडीने पोलिसांना कळवा", असं उत्तर एआयने दिलं. एआयनेही मदत केली नाही म्हणून शेवटी आरोपीने मुलीच्या अंगातील रक्ताने माखलेला टीशर्ट काढून वॉशिंग मशीनमध्ये तीनवेळा धुतला. घरातील फरशीवर पडलेले रक्ताचे डागही धुवून काढले. रक्ताने माखलेली बॅट धुवून टेरेसवर टाकली, असे खळबळजनक खुलासे तपासात झाले आहेत.