एसआयआर नोंदणीमुळं विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम?, राष्ट्रहित आणि शिक्षणाचा समतोल साधण्याचं मोठं आव्हान
मतदार यादी विशेष पुनरिक्षण (SIR) साठी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचा शाळांतील अभ्यासक्रमावर परिणाम होत असून विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये चिंता वाढली आहे.
Published : July 23, 2026 at 2:33 PM IST
पिंपरी चिंचवड - मतदार यादीचं विशेष सघन पुनरिक्षण अर्थात SIR (Special Intensive Revision) लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि प्रत्येक पात्र नागरिकाचं नाव मतदार यादीत अचूकपणे नोंदवण्यासाठी राबवली जाणारी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. राष्ट्रहिताच्या दृष्टीनं या कामाचं महत्त्व कुणीही नाकारू शकत नाही. मात्र, या प्रक्रियेची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणावर शाळांतील शिक्षकांवर सोपवण्यात आल्यानं आता एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शैक्षणिक नुकसान कोण भरून काढणार? : ज्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था उभी आहे, त्याच विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर एसआयआर प्रक्रियेचा परिणाम तर होत नाही ना? शिक्षक वर्गात नसतील, तर विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान कोण भरून काढणार? याच प्रश्नाचा विशेष आढावा 'ईटीव्ही भारत'नं घेतला आहे.
शिक्षक SIR च्या कामात गुंतले : सध्या राज्यभर मतदार यादी विशेष सघन पुनरिक्षणाचं काम वेगानं सुरू आहे. अनेक शिक्षकांना शाळेबाहेरील या कामासाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शाळेतील केवळ दहा टक्के शिक्षकांची या कामासाठी नियुक्ती अपेक्षित आहेत. काही ठिकाणी प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कितीतरी अधिक शिक्षक एसआयआरच्या कामात गुंतल्याचं चित्र दिसत आहे.
मोजक्या शिक्षकांवर संपूर्ण शाळेची जबाबदारी : काही शाळांमध्ये अठरा शिक्षकांपैकी तब्बल चौदा शिक्षक एसआयआरच्या कामावर असल्याचा दावा शिक्षकांकडून केला जात आहे. त्यामुळं उरलेल्या मोजक्या शिक्षकांवर संपूर्ण शाळेची जबाबदारी येत आहे. अनेक ठिकाणी पाचवी ते सातवीचे वर्ग एकत्र करून अध्यापन करावं लागत आहे. प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षक उपलब्ध नसल्यानं उरलेल्या शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाकडं लक्ष कोण देणार? : शिक्षकांचं म्हणणं आहे की, एका बाजूला शासनानं दिलेली निवडणुकीशी संबंधित जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडावी लागते. तर दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाकडंही तितकंच लक्ष द्यावं लागतं. मात्र, या दोन्ही जबाबदाऱ्यांमध्ये समतोल साधणं दिवसेंदिवस कठीण होत चाललं आहे.
माहिती समजावून सांगण्यात वेळ जातो : दरम्यान, या प्रक्रियेबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये पुरेशी जनजागृती झालेली नसल्याचाही मुद्दा शिक्षकांनी उपस्थित केलाय. अनेक नागरिकांना एसआयआर म्हणजे काय, त्याची गरज काय आणि नोंदणीची प्रक्रिया कशी आहे, याची माहिती नसल्यामुळं शिक्षकांचा बराच वेळ माहिती समजावून सांगण्यात जात आहे. शासनाने जाहिरात, प्रसारमाध्यमं आणि डिजिटल माध्यमांच्या सहाय्याने अधिक व्यापक जनजागृती केली आहे. असे असले तरी शिक्षकांवरील हा अतिरिक्त ताण काही प्रमाणात कमी झाला असता, अशी भावना शिक्षकांनी व्यक्त केली जात आहे.
मुलांचा अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण होईल का? : एसआयआर ही प्रक्रिया ऑगस्टपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरही मुदतवाढ मिळाल्यास शिक्षकांचा वापर आणखी वाढू शकतो. याच काळात शाळांमध्ये सहामाही परीक्षांची तयारी सुरू होणार असल्यानं विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर त्याचा परिणाम होण्याची भीती शिक्षक व्यक्त करत आहेत. पालकांमध्येही या परिस्थितीबद्दल चिंता वाढताना दिसत आहे. नियमित अध्यापनाऐवजी कमी वेळ शिकवणी होत असल्यानं मुलांचा अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण होईल का?, असा प्रश्न अनेक पालक उपस्थित करत आहेत.
अभ्यास पुन्हा समजून घ्यावा लागतो : विद्यार्थ्यांचंही म्हणणं यापेक्षा वेगळं नाही. शिक्षक वर्गात फक्त एक ते दीड तास उपलब्ध असतात. त्या वेळेत शिकवलेला अभ्यास पुन्हा पुन्हा स्वतः समजून घ्यावा लागतो. पूर्वी एका दिवसात समजणारा धडा आता तीन दिवसांनंतरही पूर्णपणे समजत नाही. त्यामुळं उपलब्ध असलेल्या शिक्षकांकडून प्रत्येक गोष्ट अधिक लक्ष देऊन समजून घ्यावी लागत असल्याचं विद्यार्थी सांगतात.
शिक्षण व्यवस्थेवर होणारा परिणाम : मतदार यादी अद्ययावत ठेवणं ही लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया आहे. त्याबाबत कोणाचंही दुमत नाही. मात्र, ही प्रक्रिया राबवताना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही, याची काळजी घेणंही तितकंच आवश्यक आहे. शिक्षक हे केवळ शासकीय कर्मचारी नसून ते विद्यार्थ्यांचं भविष्य घडवणारे आधारस्तंभ आहेत. त्यामुळं त्यांच्यावर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या सोपवताना शिक्षण व्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेणं आवश्यक आहे.
शिक्षण विभाग काय करणार? : निवडणूक आयोगानं आवश्यक ते अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणं, शाळांमधून मर्यादित शिक्षकांचीच नियुक्ती करणं आणि एसआयआर संदर्भात व्यापक जनजागृती करणं, अशा उपाययोजनांमुळं शिक्षकांवरील ताण कमी होऊ शकतो. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांचं नियमित अध्यापनही सुरळीत सुरू राहू शकतं. देशाचा विकास अचूक मतदार यादीवर उभा राहतो. पण, त्या देशाचं भविष्य वर्गखोल्यांमध्ये घडत असतं. त्यामुळं राष्ट्रहित आणि शिक्षण यांचा समतोल राखण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि शिक्षण विभाग कोणती ठोस पाऊलं उचलतात याकडं आता शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
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