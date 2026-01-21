कोल्हापुरातील चहावाल्याला आले 'अच्छे दिन' : पतीचं स्वप्न पूर्ण करत पत्नी झाली नगरसेविका
कोल्हापूरच्या चहावाल्यानं लोकप्रतिनिधी होण्याचं स्वप्न पाहिलं. मात्र त्यांचं हे स्वप्न त्यांच्या पत्नीनं पूर्ण करत नगरसेवक पदावर विराजमान होण्याचा बहुमान पटकावला.
Published : January 21, 2026 at 1:45 PM IST|
Updated : January 21, 2026 at 2:30 PM IST
कोल्हापूर : रोज सकाळ-संध्याकाळी लोकांना आपल्या चहाच्या गाड्यावर चहा पाजत एका चहा विक्रेत्यानं एक स्वप्न पाहिलं.. जनतेची सेवा करण्याचं स्वप्न.. तसंही तो जनतेची सेवा या ना त्या पद्धतीनं करतच होता, पण लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची त्या साध्या चहावाल्याची इच्छा त्याच्या पत्नीनं पूर्ण केलीय. कोल्हापुरात एका चहावाल्याच्या पत्नीनं महापालिका निवडणुकीत विजयश्री खेचून आणत नगरसेविका बनून दाखवलं. त्यामुळे या दाम्पत्यावर कौतुक आणि शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
लोकप्रतिनिधी होण्याचं अधुरं होतं स्वप्न : कोल्हापूरच्या राजारामपूरी परिसरात महेश कोरवी हे आपल्या कुटुंबासोबत गेली कित्येक वर्षे राहत आहेत. आपल्या चहाच्या गाड्यावर चहाचा घोट पाजत ते जमेल तशी जनतेची मदत करत असत. पण लोकप्रतिनिधी होण्याचं त्यांचं एक अधुरं स्वप्न होतं. ते त्यांचं स्वप्न त्यांची पत्नी धनश्री महेश कोरवी यांच्यामुळे आता सत्यात उतरलं आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 16 ब मधून धनश्री या काँगेस पक्षाच्या अधिकृत नवनिर्वाचित नगरसेविका बनल्या आहेत. त्यांनी 7,218 मतं मिळवून त्यांच्या विरोधात उभ्या असणाऱ्या भाजपाच्या अपर्णा रोहित पोवार (6,923 मतं) यांच्यावर 295 मतांच्या फरकानं विजय मिळवला आहे. एका सामान्य चहा विक्रेत्याच्या पत्नीला नगरसेविका बनवणाऱ्या या विजयानं सगळ्यांनाच भावूक केलं आहे.
विश्वासाची जोडगोळ, सतेज पाटलांची दूरदृष्टी : काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी चहा व्यावसायिक महेश कोरवी यांच्यावर ठेवलेला विश्वास खरा ठरला. "कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना आम्हाला संधी दिली," अशी भावना धनश्रींनी व्यक्त केली आहे. धनश्री या स्वतः देखील उच्चशिक्षित आहेत. कोल्हापुरात विवेकानंद कॉलेजमध्ये तासिका तत्त्वावर शिकवणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापिका म्हणून त्या काम करतात. या विजयानं डोळ्यात आनंदाचे अश्रू तरळल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्यांनी म्हटलंय की, "संपूर्ण जनतेनं आमच्यावर विश्वास ठेवला. हे यश फक्त आमचं नाही, तर प्रभागातील प्रत्येक नागरिकांचं आहे." या शब्दांतून सामान्य माणसाच्या राजकारणातील प्रवेशाची गोष्ट उफाळून आली आहे.
20 वर्षांच्या निस्वार्थ सेवेचं फळ : महेश कोरवी यांचं गेली 15-20 वर्षांचं सामाजिक कार्य हे या विजयाचं खरं रहस्य आहे. त्यांनी कोरोना काळात औषध वाटप, फवारणी, धान्य-भाजीपाला वाटप केलं. महापुरात स्वखर्चानं पाण्याचं टँकर नागरिकांसाठी पाठवलं. आण्णा मोगणे स्पोर्ट्स फाउंडेशनद्वारे क्रिकेट-फुटबॉल स्पर्धा, लाठीकाठी प्रशिक्षण, रक्तदान शिबिरं राबवली. "पद नसतानाही जनसेवेचा ध्यास त्यांनी घेतला होता," असं धनश्री म्हणाल्या. पती महेश यांच्यासोबत धनश्रींनीही जगज्जननी आणि भरारी संस्थांद्वारे महिला सक्षमीकरण, लघुउद्योगांसाठी रोजगार देण्याचं कार्य केलं आहे. विशेष म्हणजे माहेर-सासरी राजकारण नसतानाही त्यांना हे यश मिळालं, हे खरंच प्रेरणादायी आहे.
जनतेचा विश्वास सार्थकी लावणार - धनश्री कोरवी : विजयानंतर धनश्रींच्या डोळ्यातील आनंदआश्रू पाहून सगळेच भावूक झाले. "प्रचारात ऐकलेल्या समस्या घेऊन मी सभागृहात जाईन. महायुतीची सत्ता जरी कोल्हापूर महापालिकेत असली, तरी सर्व जनतेला अधिकार मिळावेत, म्हणून मी प्रयत्नशील राहीन, प्रभागातील समस्या सोडवण्यासाठी, कोल्हापूरच्या विकासासाठी योग्य पद्धतीनं ठामपणे निधी मिळवीन," असा निर्धार त्यांनी बोलून दाखवला. दरम्यान कोरवी यांचा चहाच्या गाड्यापासून सभागृहापर्यंतचा हा प्रवास केवळ वैयक्तिक नाही, तर सामान्य माणसाच्या आकांक्षा पूर्ण होण्याची गोष्ट आहे. या विजयानं कोल्हापूरच्या राजकारणात नव्या आशेचा किरण उजळला आहे.
हेही वाचा :