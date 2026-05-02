टीसीएस अत्याचार धर्मांतर प्रकरण; मुख्य संशयित आरोपी निदा खानचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला

टीसीएसमधील कथित महिला कर्मचाऱ्यांचं लैंगिक शोषण आणि धर्मांतर प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी निदा खानला आता कधीही अटक होण्याची शक्यता आहे.

फाईल फोटो - नाशिक टीसीएस धर्मांतर प्रकरण, संशयित आरोपी निदा खान (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 2, 2026 at 7:35 PM IST

Updated : May 2, 2026 at 7:50 PM IST

नाशिक - टीसीएस कंपनीत घडलेल्या महिला लैंगिक शोषण आणि धर्मांतर प्रकरणी मुख्य संशयित आरोपी निदा खान फरार असून, तिच्या गरोदरपणाचं कारण देत न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला होता. मात्र, निदा खानवर गंभीर आरोप असल्यानं न्यायालयानं तिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळं आता निदा खानला पोलीस कधीही अटक करु शकतात. त्यामुळं निदा खानच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचं निदा खानच्या वकिलांनी सांगितलं.

निदा खानला कधीही अटक होणार - नाशिक शहरातील बहुराष्ट्रीय कंपनी टीसीएसमधील कथित महिला कर्मचाऱ्यांचं लैंगिक शोषण आणि धर्मांतर यामुळं संपूर्ण देश हादरला. याप्रकरणी एसआयटी पथकानं आतापर्यंत सात जणांना अटक केली असून, मुख्य संशयित आरोपी निदा खान अद्याप फरार आहे. यावेळी निदा खान गरोदर असल्याचं कारण देत नाशिक रोड न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. 27 एप्रिलला तिच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद झाला. सरकारी पक्ष आणि तपास अधिकाऱ्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांनंतर नाशिक रोड न्यायालयानं अंतरिम अटकपूर्व जामीनासाठीचा निकाल राखून ठेवला होता. शनिवारी न्यायालयानं अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला असून, तिला कधीही अटक होण्याची शक्यता आहे.

माहिती देताना सरकारी वकील (ETV Bharat Reporter)

निदा खानवर काय आहेत आरोप? - नाशिकच्या देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात पीडित महिलेनं दिलेल्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल केला. संशयित आरोपी निदा खाननं पीडित महिलेला जातीवाचक बोललं होतं. काही धार्मिक विधी करायला सांगितले होते. तिला भीती आणि तिच्यावर दबाव टाकला होता. ठराविक धर्माबाबत ट्रेनिग दिलं होतं, असे आरोप पीडितेने केले आहेत. या प्रकरणात मनी ट्रेलच्या लिंक, मलेशियाच्या लिंकचा समावेश आहे, असा संशय एसआयटी पथकाला आहे.

निदाला अटक केल्याशिवाय तपास पूर्ण होणार नाही - देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यात निदा खानचा अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात आला आहे. आरोपी हजर नसून, हा अर्ज पुढे कसा जाईल? असे.सांगून हा अर्ज फेटाळण्यात आला. तिला अटक केल्याशिवाय तपास पूर्ण होणार नाही, असं सरकारी वकील अजय मिसर यांनी म्हटलं आहे.

उच्च न्यायालयात जाणार - "निदा खानचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर झाला. तिचे कुटुंबीय आता उच्च न्यायालयात जाणार आहेत. गुन्ह्याची गंभीरता पाहून न्यायालयानं अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला असावा. आता उच्च न्यायालयात जाऊ," असं निदा खानचे वकील राहुल कासलीवाल यांनी सांगितलं.

