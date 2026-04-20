नाशिक TCS प्रकरण : कॅन्सरग्रस्त वडिलांच्या उपचारासाठी सोसला कॉर्पोरेट जिहाद; पीडित तरुणींनी महिला आयोगासमोर मांडल्या व्यथा

TCS कंपनीतील महिला अत्याचार आणि कथित धर्मांतर प्रकरण देशभर चर्चेत आहे. याच पार्श्वभूमीवर महिला आयोगाच्या पथकानं पीडित मुलींशी संवाद साधला.

Published : April 20, 2026 at 11:01 AM IST

नाशिक : टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) कंपनीतील महिला अत्याचार आणि कथित धर्मांतर प्रकरण देशभर चर्चेत आहे. रविवारी (19 एप्रिल) राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या पथकानं पीडित मुलींशी सुमारे तीन तास संवाद साधला. या चर्चेदरम्यान आर्थिक अडचणी आणि कौटुंबिक हतबलतेचा गैरफायदा घेत कॉर्पोरेट स्तरावर धर्मांतराचे प्रकार घडल्याची गंभीर माहिती समोर आली.

पीडितांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर आयोगाच्या विशेष समितीनं थेट कंपनीच्या कॅम्पसमध्ये जाऊन तपास केला. या समितीत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, ज्येष्ठ वकील मोनिका अरोरा आणि माजी पोलीस महासंचालक बी. के. सिन्हा यांचा समावेश होता. त्यांनी सुमारे 2 तास कंपनी परिसराची सखोल पाहणी केली. यामध्ये कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था, कॅन्टीन, कामाचे विभाग आणि वेटिंग रूमची तपासणी करण्यात आली. तपासादरम्यान एसआयटी प्रमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांनी केलेल्या तपासाबाबत समाधान व्यक्त करण्यात आलं. ही चौकशी सलग तिसऱ्या दिवशीही सुरू राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

'वडील अजारी त्यामुळे त्रास सहन करत राहिले' : घरच्या अत्यंत बिकट परिस्थितीमुळे सहन करावा लागलेला त्रास पीडित तरुणीनं राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या पथकासमोर मांडला. एका तरुणीनं सांगितलं की, तिचे वडील कॅन्सरच्या शेवटच्या टप्प्यात असून अंथरुणाला खिळले आहेत. त्यांच्या औषधोपचार आणि केमोथेरपीसाठी पैशांची तीव्र गरज असल्यानं कंपनीत सहन करावा लागणारा अपमान आणि मानसिक छळ ती मुकाट्यानं सहन करत होती. हे सांगताना तिला अश्रू अनावर झाले. तिनं पुढं सांगितले की, वडिलांच्या उपचारांसाठी औषधांची गरज आणि घरातील उपासमारीची परिस्थिती यामुळे स्वतःच्या स्वाभिमानाशी तडजोड करावी लागली.

'स्वाभिमानापेक्षा पोटाची भूक महत्त्वाची वाटली' : दुसऱ्या एका तरुणीनंही आपली व्यथा मांडताना सांगितलं की, तिचे वडील अर्धांगवायूमुळे अंथरुणाला खिळले असून संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी तिच्यावर आहे. अनेकदा घरात अन्नाता एक कणही नसायचा. अशा परिस्थितीत स्वाभिमानापेक्षा पोटाची भूक महत्त्वाची ठरल्यानं कंपनीतील वरिष्ठांकडून होणारा मानसिक त्रास सहन करत तिला काम सुरू ठेवावं लागलं.

निदा खानच्या जामिनावर आज सुनावणी : देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात नोंद असलेल्या प्रकरणात निदा खान हिच्या अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जावर आज सोमवारी (20 एप्रिल) सुनावणी होणार आहे. निदा खानवर केवळ धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप असून इतर कोणतेही आरोप नसल्याचं समोर आलं आहे. निदा सध्या गरोदर असून तिनं अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे.

दरम्यान, निदा खान या कंपनीत एचआर पदावर नसून असोसिएट पदावर कार्यरत होती, असं तिचे वकील साहिल सैय्यद यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे पीडित महिलांनी निदाकडे तक्रारी मांडण्याचं कारण नसल्याचंही निदाच्या वकिलांनी सांगितलं.

