टीसीएस धर्मांतर प्रकरण; अखेर निदा खानला जामीन मंजूर, दानिश शेखला झटका
टीसीएस कंपनीतील लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणी संशयित आरोपी निदा खानला अखेर जामीन मंजूर झाला आहे. नाशिक न्यायालयानं निदा खान हिला जामीन मंजूर केला आहे.
Published : July 6, 2026 at 10:09 PM IST
नाशिक : बहुचर्चित टीसीएस कंपनीतील लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणी संशयित आरोपी निदा खानला अखेर जामीन मंजूर झाला आहे. निदा खानसह तौसीफ आत्तार याला देखील जामीन मिळाला. तर दानिश शेख याचा जामीन अर्ज नाशिकरोड न्यायालयानं फेटाळला आहे.
टीसीएस कंपनीत महिलेचं धर्मांतर आणि लैंगिक छळ : नाशिकमधील टीसीएस कंपनीत महिलेचं धर्मांतर आणि लैंगिक छळ प्रकरणात निदा खानला अटक करण्यात आली होती. अटक झाल्यानंतर ती गरोदर असल्याचं सांगत एका आठवड्यानं तिनं जामिनासाठी नाशिकरोड न्यायालयात धाव घेतली होती. देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात एका महिला सहकाऱ्यानं निदा खानवर तिच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आणि विशिष्ट धर्म सर्वोच्च असून तिच्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी स्थापित एसआयटी मार्फत विशेष तपास पथकाला अनेक पुरावे आढळून आले. यात तक्रारदार महिलेसोबत निदा खाननं व्हिडिओंसह धार्मिक साहित्य शेअर केल्याचं उघड झालं. तक्रारदार महिलेला नमाज पठण करणं, बुरखा घालण्यास भाग पाडण्यात आलं होतं. तसेच तिचं नामकरण करून हनिया असं नाव ठेवण्यात आलं, असंही उघड झालं.
निदा खानवर काय आहेत आरोप : पोलिसांच्या चार्जशीटमध्ये आरोपी तौफिक अत्तार, दानिश शेख आणि निदा खान यांनी संगमत करून पीडितेच्या असहाय्यतेचा फायदा घेतला. आरोपींनी पीडित तरुणीला 2020 मध्ये टीसीएस कंपनीत नोकरी मिळून दिली. त्यानंतर हिंदू देवदेवतांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करून त्यांनी पीडितेच्या धार्मिक भावना दुखावल्या. मुख्य आरोपी दानिश शेख यानं पीडितेला लग्नाचं आमिष दाखवून तिच्यावर वारंवार अत्याचार केले. तिच्या जातीवरून अपमानास्पद शब्द वापरून मानसिक छळ केला. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी मतीन पटेल यानं मुख्य आरोपी निदा खानची अटक टाळण्यासाठी तिला आश्रय दिल्याचा ठपका पोलिसांनी ठेवलाय. पीडितेच्या मोबाईलमध्ये जबरदस्तीनं धार्मिक अॅप डाऊनलोड करून तिला सातत्यानं धार्मिक रिल्स, व्हिडिओ आणि पुस्तकं वाचण्याची सक्ती करण्यात आली. तू जर नमाज पठण केलं नाही, तर तुझे कुटुंबीय नरकात जातील, अशी भीती देखील तिला दाखवत तिचं मानसिक खच्चीकरण केलं. तिच्या इच्छेविरुद्ध तिला बुरखा आणि हिजाब घालण्यास भाग पाडलं. तसेच रोजा ठेवण्यासाठी दबाव आणला. सोबत मुख्य आरोपी दानिशनं पीडितेकडून किमती वस्तू आणि मोठी रक्कम लुबाडली, असे आरोप करण्यात आले.
हनिया नावानं 9 हजाराची भरली जकात : धर्मांतर प्रकरणात एसआयटी पथकानं न्यायालयात एक धक्कादायक पुरावा सादर केला आहे. या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी निदा खान हिच्यासह इतर संशयितांनी पीडित तरुणीचं आपल्या धर्माप्रमाणं नामांतर करण्यासाठी 5 एप्रिल 2025 रोजी इंटरनेटवर नावाचा शोध घेतल्याची माहिती समोर आली. यानंतर पीडित तरुणीचे शैक्षणिक कागदपत्रं जप्त करून घेतली. तिचं बेकायदेशीरपणे नामांतर करून हनिया असं नाव ठेवलं. तिच्या या बदललेल्या नवीन नावानं 9 हजार रुपयाची जकात देखील भरल्याचं तपासात समोर आलं आहे.
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