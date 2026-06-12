टीसीएस धर्मांतरण प्रकरण : आरोपी निदा खानच्या जामीन अर्जावर आता 19 जूनला सुनावणी
टीसीएस कंपनीतील धर्मांतरण प्रकरणातील संशयित आरोपी निदा खानच्या जामीन अर्जावर आता 19 जून रोजी सुनावणी होणार आहे. या आरोपींना इस्लाम पार्टीनं कायदेशीर मदत पुरवली आहे.
Published : June 12, 2026 at 9:05 PM IST
नाशिक : बहुचर्चित टीसीएस कंपनीतील सक्तीच्या धर्मांतरण प्रकरणातील संशयित आरोपी निदा खानसह अन्य दोघांच्या जामीन अर्जावर आता येत्या 19 जून रोजी सुनावणी होणार आहे. नाशिकरोड अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश केदार जोशी यांच्यासमोर शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. त्यात न्यायालयानं आरोपींच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेतली असून आता 19 जून रोजी सरकारी पक्षाची बाजू ऐकल्यानंतर या जामीन अर्जावर अंतिम निकाल दिला जाणार आहे.
आम्ही कायदेशीर लढाई लढू : "नाशिकमधील टीसीएस प्रकरणाला जाणीवपूर्वक धार्मिक रूप देण्याचा प्रयत्न काही जातीवादी लोकांनी केला आहे. वास्तविक पाहता, त्या ठिकाणी सर्व जण एकत्र काम करत होते आणि त्यांच्यात केवळ मैत्री होती. या प्रक्रियेत संशयित दानिश शेख याचे कुटुंबीय प्रचंड घाबरलेल्या अवस्थेत आमच्याकडं आलं. आम्ही त्यांना कायदेशीर मदत म्हणून वकील मिळवून दिला असून ते सध्या काम पाहत आहेत. माझ्या घराची कागदपत्रं सर्व व्यवस्थित आहेत. जर या प्रकरणाला असाच धार्मिक रंग दिला जात असेल, तर राजकारणी म्हणून आम्ही मदत करत आलो आहोत आणि पुढंही करत राहू. ही कायदेशीर लढाई नाशिक कोर्टातून अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत जरी गेली, तरी आम्ही आणि 'इस्लाम पार्टी' त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील," अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार आसिफ शेख यांनी दिली.
आम्ही बाजू मांडली : "निदा खान प्रकरणी आम्ही आरोपी दानिश शेख याच्या वतीनं उपस्थित होतो. सरकारी वकील, फिर्यादी वकील आम्ही संयुक्त युक्तिवाद केला. कोर्टात अनेक मुद्दे उपस्थित केले. दानिश याला अटक केल्यानंतर त्याला पोलीस कोठडी देण्यात आली. त्यानंतर एमसीआर केला. दानिश याचा जमीन अर्ज पहिल्यांदाच केला आणि फेटाळण्यात आला आहे," असं आरोपी दानिश शेख याचे वकील फैज असिफ यांनी सांगितलं.
निदा खानवर काय आहेत आरोप : पोलिसांच्या चार्जशीटमध्ये आरोपी तौफिक अत्तार, दानिश शेख आणि निदा खान यांनी संगनमत करून पीडितेच्या असहाय्यतेचा फायदा घेतला. आरोपींनी पीडित तरुणीला 2020 मध्ये टीसीएस कंपनीत नोकरी मिळून दिली. त्यानंतर हिंदू देवदेवतांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करून त्यांनी पीडितेच्या धार्मिक भावना दुखावल्या. मुख्य आरोपीत दानिश शेख यानं पीडितेला लग्नाचं आमिष दाखवून तिच्यावर वारंवार अत्याचार केले. तिच्या जातीवरून अपमानास्पद शब्द वापरून मानसिक छळ केला. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी मतीन पटेल यानं मुख्य आरोपी निदा खानची अटक टाळण्यासाठी तिला आश्रय दिल्याचा ठपका पोलिसांनी ठेवलाय. पीडीतेच्या मोबाईलमध्ये जबरदस्तीनं इस्लामिक अॅप डाऊनलोड करून तिला सातत्यानं धार्मिक रिल्स, व्हिडिओ आणि पुस्तकं वाचण्याची सक्ती करण्यात आली होती. तू जर नमाज पठण केलं नाही तर तुझं कुटुंबीय नरकात जाईल, अशी भीती देखील तिला दाखवत तिचं मानसिक खच्चीकरण केलं होतं. तिच्या इच्छेविरुद्ध तिला बुरखा आणि हिजाब घालण्यास भाग पाडले. तसेच रोजा ठेवण्यासाठी दबाव आणला. सोबत मुख्य आरोपी दानिशनं पीडितेकडून कडून किमती वस्तू आणि मोठी रक्कम लुबाडली, असा आरोप करण्यात आला आहे.
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