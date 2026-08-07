नाशिक टीसीएस धर्मांतर प्रकरण : एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेलची नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी
TCS मधील महिला कर्मचाऱ्यांचं लैंगिक शोषण आणि धर्मांतर प्रकरणी संशयित मतीन पटेलच्या विरोधात नाशिक पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला. न्यायालयानं नोटीस, समन्सही बजावलं होतं.
Published : August 7, 2026 at 4:24 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 7:10 PM IST
नाशिक : टीसीएस (TCS) कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांचं लैंगिक शोषण आणि धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी मुख्य आरोपी निदा खान हिला छत्रपती संभाजीनगर येथे आश्रय दिल्याप्रकरणी, एमआयएमचा (AIMIM) नगरसेवक संशयित मतीन माजीद पटेल याची शुक्रवारी नाशिकरोडच्या मध्यवर्ती कारागृहात रवाना करण्यात आली आहे.
पटेलविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट : टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांचं लैंगिक शोषण आणि धर्मांतर प्रकरणी संशयित मतीन पटेल याच्या विरोधात नाशिक पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला. संशयित मतीन पटेल याला न्यायालयानं नोटीस, समन्स बजावलं होतं. त्यानुसार त्याला 31 जुलै रोजी न्यायालयात हजर राहणं बंधनकारक होतं, मात्र तो गैरहजर राहिल्यानं न्यायालयानं त्याच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं होतं. या वॉरंटची अंमलबजावणी करत नाशिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं गुरुवारी रात्री उशिरा छत्रपती संभाजीनगर येथून त्याला ताब्यात घेऊन नाशिकमध्ये आणलं. आज त्याला नाशिकरोड सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश केदार जोगळेकर यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. पटेलच्या वतीने वकील प्रतिक ताजनपुरे यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी न्यायालयानं पटेल याला न्यायालयीन कोठडी सुरुवात त्याची रवानगी नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात केली आहे.
काय आहे प्रकरण? : टीसीएस प्रकरणी 26 मार्च रोजी देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात पहिला गुन्हा दाखल झाला होता. धर्मांतराचा प्रयत्न आणि धार्मिक भावना दुखावल्याचा ठपका असलेली संशयित आरोपी निदा खान तेव्हापासून फरार होती. 2 मे रोजी नाशिकरोड न्यायालयानं तिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यानं सुचवलेल्या छत्रपती संभाजीनगर येथील एका फ्लॅटमध्ये तिनं आश्रय घेतला होता. नाशिक पोलिसांनी 7 मे रोजी तेथून निदाला ताब्यात घेतलं होतं. अशात निदाला 7 जुलै रोजी जामीन मंजूर झाला. मात्र गुन्हेगाराला आश्रय दिल्याप्रकरणी पटेल याच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयात मे महिन्यात मतीन पटेलची तब्बल आठ तास कसून चौकशी करण्यात आली होती. त्याचा मोबाइलही जप्त करण्यात आला होता. या तपासादरम्यान पटेल आणि फ्लॅट मालकसह संशयित हनिफ यांच्यातील फोनवरील संवादाचे महत्त्वाचे कॉल रेकॉर्डिंग पोलिसांनी पुरावा म्हणून सुरक्षित केले आहेत. वॉरंटनुसार कारवाई करत गुरुवारी त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर आज शुक्रवारी त्याची रवानगी नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली.
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