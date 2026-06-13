ETV Bharat / state

कोल्हापुरात MH09 वगळून बाहेरील वाहनांवर प्रवेश कर? महासभेत निर्णय होण्याआधीच वाहू लागले विरोधाचे वारे

कोल्हापुरात केवळ MH-09 वाहनांना वगळले जाईल. पुणे, मुंबई, सांगली, सातारा तसंच कर्नाटकातून येणाऱ्या व्यावसायिक आणि खासगी वाहनांवर हा कर लागू होईल.

कोल्हापूर महानगरपालिका
कोल्हापूर महानगरपालिका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 13, 2026 at 11:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर - करवीरनगरीत येणाऱ्या पर्यटकांच्या आणि बाहेरील वाहनांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या 'एमएच 09' अर्थात कोल्हापूर जिल्हा पासिंग असलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त इतर सर्व वाहनांवर एंट्री टॅक्स किंवा युजर फीच्या नावाखाली 'प्रवेश कर' आकारण्यात यावा, असा ठराव नगरसेवकांनी दाखल केला आहे. 17 जून रोजीच्या महासभेत यावर निर्णय होणार असून, हिरवा कंदील मिळाल्यास कोल्हापुरात येणाऱ्या परजिल्ह्यातील आणि परराज्यातील वाहनांना प्रवेश कर लागू केला जाणार आहे.



महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलमांनुसार महापालिकेला आपल्या हद्दीत येणाऱ्या वाहनांवर युजर फी लावण्याचे कायदेशीर अधिकार आहेत. याचा वापर करून कोल्हापुरात केवळ MH-09 वाहनांना वगळले जाईल. पुणे, मुंबई, सांगली, सातारा तसंच कर्नाटकातून येणाऱ्या व्यावसायिक आणि खासगी वाहनांवर हा कर लागू होईल. प्रशासनाला कराची रचना, वसुलीची पद्धत आणि अपेक्षित उत्पन्न यांचा सविस्तर अभ्यास करून प्रस्ताव द्यावा लागेल. याबाबत महापालिकेत नगरसेवकांकडून मागणी करण्यात आली आहे.

निर्णय होण्याआधीच वाहू लागले विरोधाचे वारे (ETV Bharat)


पायाभूत सुविधांसाठी निधीची कमतरता - "शहरातील पायाभूत सुविधांसाठी महापालिकेकडे निधीचा तुटवडा आहे. स्थानिक करदात्यांवर मालमत्ता कर वाढवण्याऐवजी बाहेरील वाहनांकडून निधी गोळा करणे सोयीचे ठरेल", असं मत कोल्हापूर महानगरपालिकेतील नगरसेवक सुनील मोदी यांनी मांडलं आहे. त्यांनी याबाबत महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी केली आहे. "श्री अंबाबाई मंदिरात दर्शनासाठी येणारे भाविक, पर्यटकांमुळे दररोज हजारो वाहने शहरात प्रवेश करतात; शनिवार-रविवार, सुट्ट्यांच्या दिवशी ही संख्या दुप्पट-तिप्पट होते. प्रत्येक वाहनाकडून प्रवेश कर वसूल केल्यास दरमहा कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते, जो निधी रस्ते विकास, पार्किंग, प्रदूषण नियंत्रणासाठी वापरता येईल." अशी माहिती त्यांनी ईटीव्ही भारत शी बोलताना दिली आहे.


निर्णय होण्याआधीच वादाला फुटले तोंड - परंतु, हा प्रस्ताव वादग्रस्त ठरला असून महापालिकेत याबाबत निर्णय होण्याआधीच याला कडाडून विरोध होत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुसरी महापालिका असलेल्या इचलकरंजी महापालिकेअंतर्गत हातकणंगले, शिरोळ, इचलकरंजी परिसरातील वाहनांचे पासिंग 'MH-51' आहे. या जिल्ह्यातीलच नागरिकांकडून प्रवेश कर आकारला जाणार असल्याच्या शक्यता व्यक्त होत असल्याने कोल्हापूर महापालिकेची भूमिका पक्षपाती दिसत असल्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. इचलकरंजी नागरिक मंचकडून याला विरोध दर्शवण्यात आला आहे. तसंच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेचे संस्थापक आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही या निर्णयाला 'तुघलकी निर्णय' म्हटले आहे. खासदार राजू शेट्टी यांनी, "महापालिकेतील भ्रष्टाचार थांबवावा आणि जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकू नये, अशी खरमरीत टीका केली आहे. तसंच महापालिकेतील टक्केवारीचा आरोप मांडत त्यांनी प्रवेश कराचा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

हा निर्णय मान्य होण्याआधीच कोल्हापुरातील सामाजिक संस्थांकडूनही याला विरोध करत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. कोल्हापुरातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि कॉमन मॅन संघटनेचे ॲड. बाबा इंदुलकर यांनी महापालिकेला याबाबत अधिकारच नसल्याचे सांगितले आहे. "कोल्हापूरनं यापूर्वी टोलला हद्दपार केलं आहे. महापालिकेनं पुन्हा असे वाहन कर लागू करु नये. कारण GST लागू झाल्यानंतर महापालिकेकडून असे कृत्य बेकायदेशीर ठरेल" असं ॲड. इंदुलकर म्हणाले. तर "कोल्हापुरात येणाऱ्या हिंदू भाविकांवर हा अन्यायकारक टोल लावल्यास महापालिकेला तीव्र आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल", असा इशारा हिंदू एकता आंदोलन संघटनेकडून अध्यक्ष दीपक देसाई यांनी दिला आहे.



या वादग्रस्त प्रकरणाबाबत बोलताना कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी कोल्हापूरच्या विकासाची भूमिका व्यक्त केली आहे. "कोल्हापूरच्या विकासाची जबाबदारी कोल्हापुरातील लोकप्रतिनिधींची आहे. कोल्हापूर शहराच्या प्रवेशद्वारापासून अंबाबाई मंदिरापर्यंत येताना पर्यटकांना अल्हाददायक वाटावे, यासाठी 1400 कोटींचा आराखडा आम्हीही तयार करत आहे. मात्र प्रवेश करासारख्या गोष्टींवर वाद घालण्यापेक्षा ज्या गोष्टी योग्य आहेत, त्याबाबत आम्ही चर्चा करू आणि एकमेकांसोबत काम करु" असं पालकमंत्री आबिटकर यांनी बोलताना सांगितलं.

दुसरीकडे महापालिकेकडून हा निर्णय घ्यावा अशी कोल्हापुरातील बऱ्याच सजग नागरिकांची देखील भूमिका पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत महापालिकेच्या 17 जूनच्या महासभेत काय भूमिका घेतली जाते. याकडे संपूर्ण कोल्हापूर आणि आसपासच्या जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून राहिलं आहे.

हेही वाचा...

  1. करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिर मुख्य शिखराला सुवर्ण झळाळी, लवकरच होणार विधिवत कलशारोहण

TAGGED:

KOLHAPUR
वाहनांवर प्रवेश कर
कोल्हापूर महापालिका
परराज्यातील वाहनांना प्रवेश कर
TAX ON VEHICLES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.