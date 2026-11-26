टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदाचा वाद हायकोर्टात पोहचला, शुक्रवारी तातडीची सुनावणी
टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदाचा वाद मुंबई हायकोर्टात पोहचला आहे. शुक्रवारी तातडीची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
Published : November 26, 2026 at 6:43 PM IST
मुंबई : टाटा सन्सच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी एन. चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीला आव्हान देण्यासाठी सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) आणि आर. डी. टाटा ट्रस्ट (RDTT) यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र दावे दाखल केले आहेत. या याचिकांवर शुक्रवारी तातडीची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
काय आहेत वादाचे मुद्दे? - 17 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत चंद्रशेखरन यांना पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. कंपनीच्या नियमावलीतील कलम 121 नुसार, महत्त्वाच्या निर्णयासाठी टाटा ट्रस्टच्या नामनिर्देशित संचालकांचे बहुमत व संमती आवश्यक आहे. या बैठकीत नोएल टाटा यांनी विरोधात, तर वेणू श्रीनिवासन यांनी बाजूनं मतदान केलं. टाटा सन्समध्ये सुमारे 66 टक्के हिस्सा टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांच्याकडे आहे. दोन्ही नामनिर्देशित संचालकांची एकमतानं संमती नसल्यानं हा ठराव अवैध असल्याचा दावा ट्रस्टनं याचिकेतून केलाय. याबाबत सातत्यानं पत्रव्यवहार करूनही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यानं अखेर ट्रस्टनं रातोरात ठराव मंजूर करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
काय आहे याचिका? - येत्या 30 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीपूर्वी तातडीचा अंतरिम दिलासा मागण्यात आला आहे. ही बैठक महत्त्वाची आहे कारण टाटा सन्सच्या पब्लिक लिस्टिंग/आयपीओबाबत चर्चा होणं अपेक्षित आहे. तसेच, SDTT कडून ₹50 कोटी आणि RDTT कडून ₹15 कोटी अशी एकूण ₹65 कोटींची नुकसानभरपाई व त्यावर वार्षिक 18% व्याजाची मागणी करण्यात आली आहे. येत्या सोमवारी होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत, नामनिर्देशित संचालकांमध्ये मतभेद झाल्यास अध्यक्षांना त्यांचा निर्णायक मतदानाचा अधिकार वापरण्यापासून रोखावं, अशी मागणी या याचिकेद्वारे हायकोर्टाकडे केलीय.
समूहाचं पुढील नेतृत्व नेमकं कुणाकडे? - कॉर्पोरेट जगतातील नियमावलीचे सार्वभौमत्व आणि केवळ संचालकांच्या बहुमताच्या जोरावर ट्रस्टचे विशेषाधिकार डावलले जाऊ शकतात का? यावर मुंबई न्यायालय काय भूमिका घेतंय? याबाबत काही तातडीचे आदेश दिले जातात का? टाटा समूहाचं पुढील नेतृत्व नेमकं कुणाकडे जाणार? या प्रश्नांची उत्तर शुक्रवारच्या सुनावणीनंतर मिळण्याची शक्यता आहे.
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