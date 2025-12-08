ETV Bharat / state

तपोवनातील वृक्षतोडीबाबत तोडगा नाहीच, पर्यावरणप्रेमींचे आंदोलन सुरूच राहणार

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवन (Tapovan) भागात साधूग्रामसाठी 1800 वृक्ष तोडली जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी पर्यावरणप्रेमी आणि पालिका प्रशासन यांच्यात बैठक झाली.

तपोवनातील वृक्षतोडी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 8, 2025 at 8:54 PM IST

नाशिक : नाशिकच्या तपोवनातील वृक्षतोडीसंदर्भात सोमवारी नाशिक महापालिकेत बैठक पार पडली. पर्यावरणप्रेमींचे 20 प्रतिनिधी आणि महानगरपालिका आयुक्त तसेच अधिकारी यांच्यात ही बैठक संपन्न झाली. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्तानं साधुग्राम उभारणीसाठी तपोवनातील वृक्षतोड करावी लागणार या भूमिकेवर मनपा प्रशासन ठाम आहे. मात्र, पर्यावरणप्रेमींनी या भूमिकेला विरोध केला आहे. तपोवनातील एकही झाड तोडून देणार नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज पर्यावरणप्रेमी आणि पालिका प्रशासन यांच्यात झालेली बैठक निष्फळ ठरली आहे असं म्हणता येईल.



तपोवनातील एकही झाड तोडून देणार नाही : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पंचवटी येथील तपोवन भागात साधू-महंतांच्या निवासासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात साधूग्राम उभारण्यात येणार आहे. यासाठी नाशिक महानगरपालिकेकडून या भागातील तब्बल 1800 वृक्ष तोडली जाणार आहे. या विरोधात पर्यावरण प्रेमींनी आंदोलन सुरू केलं आहे. तसेच नाशिक महानगरपालिकेला तब्बल 1 हजार हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज नाशिक महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खात्री यांनी बैठकीचं आयोजन केलं होतं. या बैठकीला वीस पर्यावरण प्रेमी तसेच नाशिक महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. अशात साधुग्राम उभारणीसाठी तपोवनातील वृक्षतोड करावी लागणार या भूमिकेवर महानगरपालिका प्रशासन ठाम आहे. मात्र, पर्यावरणप्रेमींचा या भूमिकेला विरोध केला असून तपोवनातील एकही झाड तोडून देणार नाही असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतल्यानं आज पर्यावरणप्रेमी आणि पालिका प्रशासन यांच्यात झालेली बैठक निष्फळ ठरली आहे.

प्रतिक्रिया देताना पर्यावरण प्रेमी (ETV Bharat Reporter)




आंदोलन सुरूच राहणार : एकही झाड MICE हबसाठी काढणार नाही असं आयुक्तांनी सांगितलं, मग आधी पब्लिक नोटीस का दिली? किती सर्व्हे नंबरमध्ये किती झाडे किंवा प्राधिकरण परवानगी दिली आहे का? याबाबत काहीही झालेले नाही, काहीही होमवर्क करण्यात आला नव्हता, एकाही प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी निट दिले नाही. साधूग्राममध्ये पक्के बांधकाम होता कामा नये. झाडे तोडण्याबाबतही कोणतेही आकडेवारी नाही, ज्या खूना आहे म्हणजे तोडणार असंही नाही. बांधकाम विभागाने सर्व्हे केला आहे. उद्यान विभागाने केलाच नाही म्हणतायत. याबाबत आम्ही समाधान नाही. त्यामुळं आंदोलन सुरूच ठेवणार आहे. महानगरपालिकेने एआयचा वापर करा मार्ग निघेल. एका बैठकीतून मार्ग निघेल असं नाही. प्रशासनाने हटयोगी मार्ग शोधावा. प्रशासनाकडे डेटाच नाही. प्रशासनामध्ये आपापसातच समन्वय नाही, असं पर्यावरणप्रेमी देवांग जानी म्हटलं आहे.



काही प्रमाणात झाडे तोडावी लागणार : "साधूग्राम वृक्षतोडीबाबत आज एक बैठक बोलावली होती. काही लोकं उपस्थित राहिले होते. बैठकीचे रेकॉर्डिंग केले आहे. या बैठकीत एक दोन ठराविक लोक आहेत त्यांचं समाधान झालं नाही. आम्ही दिलेला पर्याय काही लोकांना मान्य आहे. सगळे झाडे कापणार नाही. मागील वेळेला असलेला लेआऊट आत्ताही तोच आहे. जर्मन शेड केले होते आताही तेच करावे लागणार. मागील सिंहस्थमध्ये जी झाडे नव्हती तीच काढणार. सर्व्हेत 1800 झाडे आहेत. उद्यान विभाग त्याचा अहवाल देणार किती झाडे काढणार, ट्री ऑफिसर कारवाई करत आहेत. तपोवन भागात लोकं आहेत त्यामुळं रिपोर्ट झाला नाही. वृक्ष प्राधिकरणच्या मिटिंगमध्ये ठरेल किती झाडे काढणार त्यानंतर आकडा देता येईल", असं नाशिक महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी म्हटलंय.



किन्नर समाजाने केलं आंदोलन : नाशिकच्या तपोवन भागातील येथील वृक्ष तोडीच्या विरोधात किन्नर समाजा देखील आक्रमक झाला आहे. पर्यावरण पर्यावरण संरक्षणासाठी झाड तोडू नये असं म्हणत त्यांनी तपोवन परिसरात सरकार विरोधात घोषणाबाजी करत आंदोलन केलं. वृक्ष तोड थांबवा, नाशिक वाचवा, झाडे वाचवा, तपोवन वाचवाच्या घोषणाबाजी करत मानवता किन्नर समाज यांनी प्रशासनाचं लक्ष वेधलं.

