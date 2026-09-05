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सातपुड्याच्या कुशीत जन्मलेली तापी ; मेळघाटातून महाराष्ट्राला जोडणारी जीवनरेखा

तापी नदी सातपुडा पर्वतारांगामध्ये उगम होऊन अरबी समुद्राला मिळते. तापीमुळे महाराष्ट्रासह मध्यभारतातील जमीन सुपीक बनली आहे. याबाबत 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी शशांक लावरे यांचा खास रिपोर्ट.......

Tapi River Crucial Lifeline
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2026 at 6:35 PM IST

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अमरावती : सातपुड्याच्या कुशीत जन्म घेऊन पूर्वेकडून पश्चिमेकडं वाहत अरबी समुद्राला जाऊन मिळणारी तापी नदी ही भारतातील प्रमुख पश्चिम वाहिनी नद्यांपैकी एक आहे. मध्य प्रदेशातील मुलताईपासून सुरू होणारा तिचा प्रवास सातपुड्याच्या पर्वतरांगांमधून पुढं सरकत महाराष्ट्रातील मेळघाटाला स्पर्श करतो. त्यानंतर गुजरातच्या दिशेनं जातो. उगमस्थळाची धार्मिक परंपरा, सातपुड्याची भूरचना आणि महाराष्ट्रातील जलसंपदेला मिळणारा आधार यामुळे तापीचं महत्त्व केवळ नदीपुरतं मर्यादित राहत नाही. एकूणच तापी नदीचं महत्वाबाबत 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

Tapi River Crucial Lifeline
तापी नदी (ETV Bharat)

मुलताईत उगम, श्रद्धेचं केंद्र : मध्य प्रदेशातील बैतूल जिल्ह्यातील मुलताई परिसरात सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये तापी नदीचा उगम मानला जातो. समुद्रसपाटीपासून सुमारे 752 मीटर उंचीवर असलेल्या या परिसराला तापीच्या उगमामुळे विशेष धार्मिक महत्त्व‌ प्राप्त झालं आहे. मुलताई हे नाव मूलतापी या नावाशी जोडलं जाते, अशी स्थानिक मान्यता आहे. मुलताई इथं तापी मातेचं प्राचीन मंदिर असून त्यासोबत नवीन मंदिरही आहे. मंदिराच्या गाभाऱ्यातून पाणी प्रकट होते आणि गोमुखातून खाली पडत विविध कुंडांमधून पुढं जाते, अशी स्थानिक धार्मिक परंपरा आहे. याच जलधारेतून पुढं तापीच्या प्रवाहाचा विस्तार होत जातो, अशी श्रद्धा इथं आहे.

Tapi River Crucial Lifeline
तापी नदी (ETV Bharat)

सूर्यपुत्री ताप्तीची परंपरा : "तापी अर्थात तापीला सूर्यपुत्री म्हणून मानलं जाते. शुक्ल सप्तमीला मुलताई इथं तापी मातेचा जन्मोत्सव साजरा केला जातो. तापीच्या पाण्याची आणि तिच्या स्मरणाशी संबंधित अनेक धार्मिक श्रद्धा आजही या परिसरात जपल्या जातात," असं तापी नदी माता मंदिराचे पुजारी सौरभ धर्माधिकारी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. तापी मातेच्या चरणांपर्यंत पाणी पोहोचलं, की नदी ओव्हर फ्लो होते, अशी स्थानिक धार्मिक परंपरा आहे, असं सौरभ धर्माधिकारी म्हणाले. तापी पश्चिम वाहिनी असून पुढं गुजरातमधील सुरतच्या दिशेनं वाहत अरबी समुद्राला मिळते, अशी माहिती त्यांनी दिली.

Tapi River Crucial Lifeline
तापी माता मंदिर (ETV Bharat)

मूलतापीपासून मुलताईपर्यंत प्रवास : मुलताई येथील पंडित संतोष शर्मा यांनी तापीच्या उगमांशी संबंधित स्थानिक परंपरेची माहिती दिली. ते म्हणाले, "या ठिकाणाला पूर्वी मुलतापी म्हणून ओळखलं जात असल्याची मान्यता आहे. कालांतरानं या नावाचा अपभ्रंश होऊन मुलताई हे नाव रूढ झालं. तापीच्या धार्मिक महत्त्वाबाबतही अनेक प्राचीन समजूती इथं प्रचलित आहेत. गंगा, नर्मदा आणि तापी या नद्यांबाबत भारतीय धार्मिक परंपरेत वेगवेगळ्या श्रद्धा असून तापीचं केवळ स्मरण केल्यानं पुण्य लाभते अशी धार्मिक मान्यता आहे, असं पंडित संतोष शर्मा म्हणाले.

Tapi River Crucial Lifeline
तापी नदीचा उगम (ETV Bharat)

तापी जलधारेपासून नदीपर्यंत : मुलताई इथल्या तापी माता मंदिराच्या गाभाऱ्यात जमिनीतून बाहेर येणारी जलधारा म्हणजे तापीचा उगम आहे, अशी मान्यता आहे. मुलताई इथून सातपुड्याच्या उतारातून पुढं सरकणारी ही जलदारा हळूहळू विस्तारत जाते आणि पुढं मोठ्या नदीचं रूप धारण करते. त्यामुळं तापीचा उगम हा धार्मिक श्रद्धा आणि नैसर्गिक भूरचना या दोन्हीच्या संदर्भातून महत्त्वाचा ठरणार आहे.

Tapi River Crucial Lifeline
तापी नदी (ETV Bharat)

मेळघाटात तापीचं भव्य पात्र : "मध्य प्रदेशातून महाराष्ट्राच्या दिशेनं येताना अमरावती जिल्ह्यातील धारणी तालुक्याच्या मेळघाट परिसरात तापी नदीचं मोठं पात्र पाहायला मिळते. सातपुड्याच्या डोंगररांगा, खोल दऱ्या आणि घनदाट जंगलाच्या सानिध्यातून वाहणाऱ्या तापीचं हे रूप तिच्या प्रवासाची भव्यता अधोरेखित करते. मुलताईच्या डोंगराळ परिसरात जलधारेच्या रूपानं सुरू झालेला प्रवास मेळघाटात येईपर्यंत मोठ्या नदीचं स्वरूप धारण करतो. त्यामुळं अमरावती जिल्ह्याच्या भौगोलिक रचनेतही तापीला विशेष स्थान आहे," असं भूगोल विषयाच्या अभ्यासक प्रा. डॉ. सावन देशमुख यांनी सांगितलं.

Tapi River Crucial Lifeline
तापी नदीचा उगम (ETV Bharat)

पश्चिमेकडं जाणारी जलधारा : द्वीपकल्पीय भारतातील अनेक मोठ्या नद्या पूर्वेकडं वाहत बंगालच्या उपसागराला मिळतात. मात्र तापी आणि नर्मदा या प्रमुख पश्चिम वाहिनी नद्या आहेत. तापीचा प्रवाह मुख्यतः पूर्वेकडून पश्चिमेकडं आहे. या प्रवाहामागे परिसराची भूरचना महत्त्वाची आहे. दीर्घ भूगर्भीय प्रक्रियांमुळे तयार झालेल्या नदी खोऱ्याच्या रचनेमुळे तापीला पश्चिमेकडं उतार मिळतो. सातपुड्यातून सुरू झालेली ही जलधारा त्यामुळं पश्चिमेकडं प्रवास करत अखेरीस अरबी समुद्राच्या दिशेनं जाते अशी माहिती प्रा. डॉ. सावन देशमुख यांनी दिली.

Tapi River Crucial Lifeline
तापी मंदिर (ETV Bharat)

724 किलोमीटरचा प्रवास : "तापी नदीची एकूण लांबी 724 किलोमीटर आहे. मध्य प्रदेशातून सुरू झाल्यानंतर ती महाराष्ट्रात सर्वात आधी अमरावती जिल्ह्यातून वाहत पुढं सातपुडा पर्वत रांगेतून खानदेशात जळगाव आणि पुढं धुळे जिल्ह्यातून गुजरात मध्ये प्रवेश करते. गुजरातमध्ये सुरत परिसरातून पुढं खंबातच्या आखातात जाऊन तापी नदी अरबी समुद्राला मिळते. या प्रदीर्घ प्रवासात पूर्ण, गिरणा, वाघुर, पांझरा, बोरी आणि अनेर यांसारख्या उपनद्या तापीला येऊन मिळतात," असं प्रा. डॉ सावन देशमुख यांनी सांगितलं.

शेती आणि जलसंपदेची जीवनरेखा : "तापीचं खोरं महाराष्ट्रासाठी विशेष महत्त्वाचं आहे. नदी आणि तिच्या उपनद्यांमुळे मोठ्या भूभागाला जलसंपदेचा आधार मिळतो. नदीनं आणलेल्या गाळांमुळे अनेक भागातील जमीन सुपीक झाली असून शेतीला त्याचा मोठा फायदा झाला आहे. कापूस, केळी, ऊस , ज्वारी, गहू, डाळी, तेलबिया आणि विविध भाजीपाला पिकांसाठी तापी खोऱ्याचा उपयोग होतो. जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यात तापी नदीवर असणाऱ्या हातनुर जलसंपदा प्रकल्पामुळे सिंचन व्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. गुजरातमध्ये उकाई प्रकल्प तापीच्या जलसंपदा व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतो," अशी माहिती श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयातील प्रा. राजेंद्र पाटील यांनी दिली.

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TAGGED:

LIFELINE ACROSS CENTRAL INDIA
TAPI RIVER BORN IN SATPURAS
तापी महाराष्ट्राला जोडणारी जीवनरेखा
सातपुड्याच्या कुशीत जन्मलेली तापी
TAPI RIVER CRUCIAL LIFELINE

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