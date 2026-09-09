कारच्या किंमतीचा लाकडी नंदीबैल!: तान्हा पोळ्याला 237 वर्षांची परंपरा; नागपुरात सजला लाकडी नंदीबैलांचा बाजार
नागपुरात तान्हा पोळ्याची (Tanha Pola) 237 वर्षांची परंपरा आजही उत्साहात जपली जाते. लकडगंज बाजारात शंभर रुपयांपासून 8 लाखांपर्यंत लाकडी नंदीबैलांची विक्री सुरू आहे.
Published : September 9, 2026 at 7:47 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 8:10 PM IST
नागपूर : शेतकऱ्याचा सर्वात जवळचा आणि विश्वासू साथीदार असलेल्या बैलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणारा सण म्हणजे बैलपोळा. मात्र, विदर्भात पोळा या सणाला एक आगळीवेगळी परंपरा जोडलेली आहे. ती म्हणजे 'तान्हा पोळा'. (Tanha Pola) पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे पाडव्याला, लहान मुलांसाठी लाकडी नंदीबैलांचा पोळा भरवला जातो. या परंपरेला दोन शतकांहून अधिक काळाचा इतिहास असून, आजही नागपुरात हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यंदाच्या तान्हा पोळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरच्या लकडगंज परिसरातील लकडा बाजारात लाकडी नंदीबैलांचा बाजार सजला आहे. येथे शंभर रुपयांपासून तब्बल 8 लाख रुपयांपर्यंतचे लाकडी नंदीबैल विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
तान्हा पोळ्याला 237 वर्षांची परंपरा : "पूर्व विदर्भात पोळाचा सण साजरा झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तान्हा पोळा भरवण्याची परंपरा वर्षानुवर्ष सुरु आहे. यंदा लाकडी नंदी बैलांच्या तान्हा पोळ्यास 237 वर्ष पूर्ण होत आहेत," असं राजे मुधोजी भोसले यांनी सांगितलं. भारत हा कृषीप्रधान देश असून भारतात सर्वत्र पोळा बैलांचा सण साजरा केल्या जातो. पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 'तान्हा पोळा' या दिवशी लहान मुले लाकडी बैलांचा पोळा साजरा करतात. विदर्भ वगळता कुठं हा पोळा साजरा केला जात नाही. सन 1789 मध्ये दुसरे श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोंसले (द्वितीय) यांनी हा उत्सव सुरु केला. लहान बालगोपालांना बैलाचं महत्व कळावं म्हणून लाकडी बैल (तान्हा) पोळ्याची सुरुवात केली.
तान्हा पोळ्याची प्रथा आजही कायम : श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोंसले (द्वितीय) यांनी लाकडी बैल तयार करून मागवले व सर्व लहान मुलांना ते वाटण्यात आले. जिवंत बैलाप्रमाणे त्या बैलांना सजवण्यात आलं. आंब्याचे तोरण लावून त्याला जिलेबी, फळं, अशा विविध वस्तूंनी तयार केलेले तोरण बांधून त्यामध्ये मुलांना उभे करून बैलांची पूजा करण्यात यायची. पूजा संपल्यानंतर ते तोरण तोडून पोळा फोडून वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात येत असे. हनुमान खिडकीचं दर्शन घेऊन हनुमानाला नारळ फोडून परत आल्यावर मुलांना खाऊ, पैसे, वाटण्यात यायचे. या प्रथेला 237 वर्षे पूर्ण होत आहे. राजे मुधोजी महाराज भोंसले यांनी ही प्रथा आजही कायम ठेवली आहे.
नंदीबैल खरेदीसाठी पालकांची लगबग : तान्हा पोळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नागपुरातील लकडगंज परिसरातील बाजारपेठेला विशेष रंगत आलीय. विविध प्रकारच्या लाकडापासून तयार केलेले छोटे-मोठे नंदीबैल बाजारात दाखल झाले आहेत. 6 इंच आकाराच्या नंदीबैलांपासून ते तब्बल 7-8 फूट उंचीचे भव्य मोठे नंदीबैल बाजारात पाहायला मिळत आहेत. काही नंदीबैलांची किंमत शंभर रुपयांपासून सुरू होते, तर आकर्षक कलाकुसर, मोठा आकार आणि विशेष लाकडाचा वापर केलेल्या नंदीबैलांची किंमत लाखोंमध्ये पोहोचली आहे. तान्हा पोळा जवळ येताच बाजारात ग्राहकांची गर्दी वाढू लागली आहे. लहान मुलांसाठी नंदीबैल खरेदी करण्यासाठी पालकांची लगबग सुरू आहे. आपल्या आवडीनुसार नंदीबैल निवडण्यासाठी ग्राहक कारागिरांच्या दुकानांमध्ये गर्दी करत आहेत. काही ग्राहक पारंपरिक स्वरूपातील लाकडी बैलांना पसंती देत आहेत, तर काही आकर्षक रंगकाम आणि कलाकुसर असलेल्या आधुनिक डिझाइनच्या नंदीबैलांकडं आकर्षित होत आहेत.
तान्हा पोळ्याचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक उद्देश : तान्हा पोळा ही केवळ लहान मुलांच्या मनोरंजनाची परंपरा नाही, तर त्यामागे सामाजिक आणि सांस्कृतिक उद्देशही आहे. नागपूरच्या भोसले राजघराण्याशी जोडलेली ही परंपरा दोन शतकांहून अधिक काळापासून सुरू असल्याचं सांगितलं जातं. लहान मुलांना शेती, बैल आणि ग्रामीण जीवनातील त्यांचं महत्त्व समजावं, तसेच बैलांप्रती प्रेम आणि आपुलकीची भावना निर्माण व्हावी, या उद्देशानं लाकडी बैलांचा पोळा सुरू करण्यात आला. काळ बदलला, शेतीच्या पद्धती बदलल्या आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर वाढला, मात्र तान्हा पोळ्याची ही पारंपरिक संस्कृती आजही नागपूरकरांनी जपली आहे.
कारच्या किंमतीचा लाकडी नंदीबैल! : वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी शहीद येथील रहिवासी रवींद्र मुकादम यांनी तब्बल 7 फूट 5 इंच उंच आणि 8 फूट लांबीचा लाकडी नंदीबैल तयार केलाय. हा नंदीबैल तयार करण्यासाठी त्यांना तब्बल सहा महिन्यांचा कालावधी लागला. या भव्य नंदीबैलाची किंमत 8 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. हा नंदीबैल आतून पोकळ असून, त्याचा उपयोग मंदिरात दानपेटीसाठीही करता येऊ शकतो. त्यावर अतिशय बारीक आणि आकर्षक नक्षीकाम करण्यात आलं आहे.
तान्हा पोळ्यामुळं कारागिरांना रोजगार : तान्हा पोळ्याच्या निमित्तानं केवळ सांस्कृतिक परंपराच जिवंत राहत नाही, तर अनेक कुटुंबांना रोजगारही मिळतो. नागपूर शहर आणि परिसरातील अनेक कारागीर वर्षभर लाकडी नंदीबैल तयार करण्याचं काम करतात. लाकूड निवडण्यापासून त्याला आकार देणं, नक्षीकाम, रंगकाम आणि सजावट करण्यापर्यंत अनेक टप्प्यांत हे काम केलं जाते. विशेष आकाराचे नंदीबैल तयार करण्यासाठी अनेक कारागीर एकत्रितपणे काम करतात. त्यामुळं तान्हा पोळा हा या पारंपरिक व्यवसायाशी जोडलेल्या कुटुंबांसाठी आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरतो.
लाकडी नंदीबैलांच्या विक्रीतून मोठी आर्थिक उलाढाल : तान्हा पोळ्याच्या निमित्ताने नागपूरच्या बाजारपेठेत मोठी आर्थिक उलाढाल होते. घरात नवा पाहुणा आला की, आजोबांनी त्याच्यासाठी आवर्जून लाकडी नंदीबैल खरेदी करून आणणे, हा देखील या परंपरेचा एक भाग मानला जातो. परंपरा, संस्कृती आणि रोजगार यांचा सुंदर संगम असलेला तान्हा पोळा आजही नागपूरच्या सांस्कृतिक वैभवाची ओळख ठरत आहे.
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