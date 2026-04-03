पुणे-नाशिक महामार्गावर तमाशा कलाकारांना बेदम मारहाण; संशयीत आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल
दिवंगत विठाबाई भाऊ नारायणगावकर यांच्या तमाशा फडातील कलावंतांना पुणे-नाशिक महामार्गावर मारहाण झाल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी संशयीत आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
Published : April 3, 2026 at 8:21 PM IST
अहिल्यानगर : संगमनेर तालुक्यातील पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील वरूडी फाटा येथे 1 एप्रिल रोजी दुपारी तमाशा कलावंतांना मारहाण झाल्याची घटना समोर आली होती. यावेळी महिला कलावंतांचा विनयभंग झाल्याचं तक्रारीत म्हटलं असून रोख रक्कम आणि दागिनेदेखील लंपास करण्यात आल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे.
नेमकं काय घडलं? : वास्तविक, राष्ट्रपती सुवर्णपदक विजेत्या दिवंगत विठाबाई भाऊ नारायणगावकर यांच्या तमाशा फडाचा कार्यक्रम मंगळवारी (31 मार्च) पोखरी बाळेश्वर येथे यशस्वीरित्या पार पडला होता. त्यानंतर बुधवारी सर्व कलावंत पुढील नियोजित कार्यक्रमासाठी माळेगाव पठारकडे वाहनानं निघाले होते. प्रवासादरम्यान वरूडी पठार येथील एका पेट्रोल पंपावर इंधन भरल्यानंतर ते पुढे निघाले असता एका चारचाकी वाहनानं त्यांच्या वाहनाला कट मारून अडवलं. संबंधित वाहनचालकानं वाहन आडवे लावत चालकाला शिवीगाळ करत मारहाण करण्यास सुरुवात केली. यानंतर त्यानं आपल्या साथीदारांना घटनास्थळी बोलावून घेतलं. काही वेळातच 10 ते 12 जणांचा गट तिथं आला आणि त्यांनी तमाशा फडातील कलावंतांवर सामूहिक हल्ला केला. या हल्ल्यात पुरुष कलावंतांना बेदम मारहाण करण्यात आली. तसंच महिला कलावंतांनाही मारहाण करून त्यांचा विनयभंग करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. याच गोंधळाचा फायदा घेत आरोपींनी सुमारे दोन तोळ्यांची सोन्याची साखळी आणि अंदाजे सव्वादोन लाख रुपये रोख रक्कम जबरदस्तीनं लंपास केल्याचा आरोप आहे.
या हल्ल्यात तमाशा फडातील एकूण 8 जण जखमी झाले असून काहींच्या जखमा गंभीर स्वरुपाच्या आहेत. घटनेनंतर तत्काळ डायल 112 या आपत्कालीन क्रमांकावर संपर्क साधण्यात आला. माहिती मिळताच घारगाव पोलिसांनी त्वरित दोन पथकं घटनास्थळी पाठवली.
गुन्हा दाखल : पोलिसांनी जखमींना ताब्यात घेऊन प्राथमिक उपचारासाठी पोलीस ठाण्यात आणलं नंतर पुढील उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं. या प्रकरणी कैलास मारुती सावंत (वय 59, रा. नारायणगाव) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सुमित शांताराम गुंजाळ (वय 26), संकेत शांताराम बांगर (वय 30), सोमेश सुखदेव बोंबले (वय 31), दत्तात्रय रावसाहेब पडवळ (वय 32, सर्व रा. कर्जुले पठार, ता. संगमनेर) यांच्यासह इतर 10 अनोळखी इसमांविरुद्ध घारगाव पोलिसांत विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी संबंधित आरोपींना अटक केली असून उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे. याबाबत घारगाव पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक हेमंत थोरात यांनी माहिती देताना सांगितलं की, घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना उपचारासाठी पाठवण्यात आलं असून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आरोपींची नावं कळताच त्यांना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.
'कलावंतांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात' : या घटनेचे पडसाद राज्यभर उमटले असून तमाशा तसंच लोककलावंतांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. लोककलेचं जतन, संवर्धन करणाऱ्या कलाकारांवर झालेला हा हल्ला निंदनीय असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसंच तमाशा कलावंतांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
