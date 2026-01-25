'भारत स्वातंत्र्य झाल्यापासून पहिल्यांदाच तमाशा कलावंताला मिळाला पद्म पुरस्कार', रघुवीर खेडकर यांची 'ईटीव्ही भारत'ला पहिली प्रतिक्रिया

ETV Bharat / state

लोकनाट्य क्षेत्रात तमाशा कलाकार रघुवीर खेडकर यांना यंदाच्या वर्षीचा पद्म पुरस्कार जाहीर झाला.

Tamasha artist Raghuveer Khedkar
तमाशा कलाकार रघुवीर खेडकर यांना पद्म पुरस्कार जाहीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 25, 2026 at 5:54 PM IST

मुंबई - प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारकडून देशातील 2026 च्या पद्म पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. देशातील सर्वोच्च पुरस्कार मानले जाणाऱ्या पद्म पुरस्कारांची घोषणा झाली असून, महाराष्ट्रातील अनेकांना पद्म पुरस्कारानं गौरविण्यात येणार आहे. लोकनाट्य क्षेत्रात तमाशा कलाकार रघुवीर खेडकर यांना यंदाच्या वर्षीचा पद्म पुरस्कार जाहीर झाला.

तमाशा कलावंतांकडं बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला - "भारत स्वातंत्र्य झाल्यापासून पहिल्यांदाच पद्म पुरस्कार हा तमाशा कलावंताला मिळालाय. हा पहिला पुरस्कार मला मिळतोय हा माझा नाही तर अवघ्या तमाशा क्षेत्राचा सन्मान आहे. येत्या काळात जाणकार व्यक्ती तमाशाचा अभ्यास करतील, तरुणही याचा अभ्यास करतील. तमाशामध्ये फार मोठी ताकद आहे. मोबाईल, टीव्हीच्या युगात माणसं तमाशा कलावंतांकडं चांगल्या नजरेनं पाहायला लागली आहेत. जुना दृष्टीकोन बदलला आहे," अशी भावना तमाशा कलाकार रघुवीर खेडकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली. तसंच तमाशाचं स्वरुप आता व्यावसायिक होत असल्यानं त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसंच हा पुरस्कार त्यांनी तमाशा क्षेत्राला अर्पण केला.

पद्म पुरस्काराची घोषणा - केंद्र सरकारनं 45 मान्यवरांची पद्म पुरस्कारासाठी निवड केली. महाराष्ट्रातील चार भूमीपुत्रांना पद्म पुरस्कारानं गौरविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये लोकनाट्य कलाकार रघुवीर खेडकर यांचाही समावेश आहे. लोककला, लोकनाट्य जपण्यात त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांचा सन्मान होत आहे. दरम्यान, 2005 मध्ये महाराष्ट्र शासनानं तमाशा क्षेत्रातील योगदानासाठीचा रघुवीर खेडकर यांच्या मातोश्री विठाबाई नारायणगावकर यांना पहिला जीवन गौरव पुरस्कार देऊन सन्मान केला होता.

