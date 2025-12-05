मिसेस गोल्ड हेरिटेज इंटरनॅशनल युनिव्हर्स पुण्याच्या दीपाली अमृतकर-तांदळे यांच्याशी खास बातचित
थायलंडमध्ये झालेल्या स्पर्धेत पुण्याच्या दीपाली अमृतकर-तांदळे यांनी 'मिसेस गोल्ड हेरिटेज इंटरनॅशनल युनिव्हर्स' किताब जिंकला. त्यांचे अनुभव जाणून घेऊया.
Published : December 5, 2025 at 9:58 PM IST
पुणे : आयटी क्षेत्रात काम करणारे लोक हे खूपच बिझी असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. मात्र, असं असलं तरी भारतीय संस्कृती ही जगापर्यंत पोहोचावी या उद्देशानं पुण्यातील दीपाली अमृतकर-तांदळे यांनी थायलंडमध्ये गेल्या महिन्यात झालेल्या 'मिस अँड मिसेस हेरिटेज इंटरनॅशनल-२०२५' स्पर्धेत सहभाग घेतला. आपल्या संस्कृतीचं सादरीकरण करत त्यांनी 'मिसेस गोल्ड हेरिटेज इंटरनॅशनल युनिव्हर्स' हा किताब जिंकला. समृद्ध भारतीय संस्कृती व वारशाचे कलात्मक सादरीकरण त्यांनी जागतिक व्यासपीठावरून केलं. त्यांच्या या उल्लेखनीय कामगिरीचं कौतुक होत आहे.
दीपाली यांना भारतीय संस्कृतीची आवड : दीपाली अमृतकर-तांदळे या पिंपरी-चिंचवड शहरातील पिंपळेगुरव येथील राहिवासी असून, आयटी क्षेत्रात नोकरी करतात. पत्नी आणि आई म्हणूनही त्या अतिशय उत्तम पद्धतीनं आपली जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यांना भारतीय संस्कृतीची आवड असून भारतीय संस्कृती कलेच्या माध्यमातून जगभरात पोहोचावी यासाठी त्या नेहमी प्रयत्न करत असतात. थायलंडमध्ये झालेल्या या स्पर्धेत किड्स, मिस आणि मिसेस या प्रकारात विविध 25 देशांतील 40 स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. त्यामधून दीपाली अमृतकर-तांदळे यांनी हे यश मिळवलं आहे.
स्पर्धेत विविध देशातील 40 स्पर्धक सहभागी : "या स्पर्धेत भारतीय संस्कृतीचं सादरीकरण करायचं होतं. माझ्यासाठी हा अनुभव खूपच अविश्वसनीय होता. हा नॉर्मल फॅशन शो नव्हे तर हेरिटेज फॅशन शो होता. यात 25 देशातील 40 स्पर्धक सहभागी झाले होते. यात भारतातील 4 स्पर्धेक सहभागी झाले होते. काश्मीर ते कन्याकुमारी आपली संस्कृती कशी आहे? याबाबत मी एक व्हिडिओ बनवला होता. तसंच गणेशोत्सवात मी आमच्या सोसायटीच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रम घेत असते. हे करत असताना मला या स्पर्धेबाबत एकानं माहिती दिली. यानंतर मी या स्पर्धेत सहभाग घेतला. माझं सर्वोत्तम योगदान देत जागतिक स्पर्धेत मिळवलेलं हे यश नक्कीच आनंद देणारं आहे.
मराठमोळ्या संस्कृतीचं घडवलं दर्शन : "या स्पर्धेत विविध देशातील स्पर्धकांनी सहभागी घेतला होता. त्यांनी आपापल्या देशातील वारसास्थळं, संस्कृतींची झलक सादर करत जागतिक ऐक्याचा संदेश दिला. बंगाली पेहराव, राजस्थानी संस्कृती, नववारी साडीतील मराठमोळ्या संस्कृतीचं दर्शन घडवत मी गणेश स्तवन सादर केलं. भारतीय संस्कृती पाहून उपस्थित सर्वांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. त्यावेळी भारतीय म्हणून माझा ऊर अभिमानानं भरून आला. हा प्रवास खडतर होता. पण अनेक गोष्टी शिकवणारा आणि भारतीय म्हणून मान-सन्मान देणारा होता. पत्नी तसंच आई म्हणून जबाबदारी पार पाडत असताना 'पेजेंट ऑफ हेरिटेज' या स्पर्धेत देशाचं प्रतिनिधीत्व करत हा किताब मिळवणं हे अभिमान तसंच स्फूर्ती देणारे आहे," असं दीपाली अमृतकर-तांदळे यांनी सांगितलं. जागतिक शांतता, पर्यावरण, पर्यटन, संस्कृती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जागतिक वारसा यांना प्रोत्साहन देणारी ही स्पर्धा एका खासगी संस्थेच्या वतीनं आयोजित केली होती," असं दीपाली अमृतकर-तांदळे यांनी सांगितलं.
