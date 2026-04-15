तळेगाव दाभाडे नशेच्या विळख्यात; पोलिसांना अ‍ॅक्शन मोडमध्ये येण्याचे निर्देश

तळेगाव दाभाडे इथं गांजा, ड्रग्जचं सेवन वाढत असल्याची बाब समोर आलीय. आहे. या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्ष संतोष दाभाडे यांनी पोलिसांना कठोर पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Published : April 15, 2026 at 4:57 PM IST

पुणे : तळेगाव दाभाडे (मावळ) येथे वाढत्या व्यसनाधीनतेच्या पार्श्वभूमीवर अमली पदार्थांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी तीव्र होत आहे. शहरातील तरुणांमध्ये गांजा, ड्रग्ज आणि इतर नशेच्या पदार्थांचं सेवन वाढत असल्याची चिंताजनक स्थिती समोर येत आहे. नगराध्यक्ष संतोष दाभाडे यांनी या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाला तातडीनं कठोर पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शहरात अंमली पदार्थांचा वापर वाढला : नगरपरिषदेच्या स्वच्छता मोहिमेदरम्यान स्टेशन परिसरातील तळ्याजवळ मोठ्या प्रमाणात रिकाम्या सिरींज, इंजेक्शन आणि अमली पदार्थ सेवनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू आढळून आल्या. या घटनेमुळे शहरात अंमली पदार्थांचा वापर वाढत असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे. विशेषतः रात्रीच्यावेळी या परिसरात संशयास्पद हालचाली वाढल्याचं स्थानिक नागरिकांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे.

गंभीर गुन्हे घडण्याची भीती : यासोबतच, शहरातील विविध भागांमध्ये तरुणांची टोळकी एकत्र येऊन नशा करत असल्याच्या तक्रारी नगरसेवकांनी मांडल्या आहेत. या प्रकारांमुळे किरकोळ वादातून गंभीर गुन्हे घडण्याची शक्यता वाढत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. पानटपऱ्या आणि काही सार्वजनिक ठिकाणी शाळकरी मुलांचा वाढता वावरही चिंतेचा विषय ठरत आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणांची तपासणी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, पोलीस प्रशासनानं या प्रकरणाची गांभीर्यानं दखल घेत शहरातील तब्बल 64 ठिकाणी विशेष लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. या ठिकाणी नियमित गस्त वाढवण्यात आली असून, संशयास्पद हालचालींवर बारकाईने नजर ठेवली जात आहे. गांजा, इतर ड्रग्ज यांसारख्या अमली पदार्थांसह अवैध गुटखा आणि दारू विक्रीवरही कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

पोलिसांनी काय सांगितलं? : तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कन्हैया थोरात यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या असून, कोणत्याही परिस्थितीत अमली पदार्थांचा पुरवठा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं आहे. या मोहिमेमुळे शहरातील नशेच्या अड्ड्यांवर आळा बसेल आणि युवकांना या विळख्यातून बाहेर काढण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. एकूणच, तळेगाव दाभाडे येथे प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि पोलीस यंत्रणा एकत्रितपणे नशाविरोधी कारवाईसाठी पुढे सरसावल्याचं चित्र दिसत आहे. त्यामुळे शहरातील वातावरण अधिक सुरक्षित राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

