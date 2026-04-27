उन्हाच्या झळात थंड मायेचा घोट; नागपूरच्या ‘ताकवाली अम्मा’ भागवतायत माणुसकीची तहान
नागपुरातील ‘ताकवाली अम्मा’ गेल्या 26 वर्षांपासून उन्हाळ्यात दररोज मोफत ताक, पाणी देत शेकडो गरजूंची तहान भागवत माणुसकीचा संदेश देत आहे.
Published : April 27, 2026 at 6:09 PM IST|
Updated : April 27, 2026 at 6:50 PM IST
नागपूर : नागपूर शहर सर्वात उष्ण शहरांपैकी एक शहर, इथलं उन आणि उन्हाळा कुणालाही नको-नकोसा वाटतो, अशा या जीवघेण्या उन्हात नागपूरच्या दोन महिला गेल्या 26 वर्षापासून मोफत ताक वितरण करत आहेत. त्यामुळंच त्यांना 'ताकवाली अम्मा' या नावानं ओळख मिळाली आहे. रोज सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत दोघी गरीब, मजूर, वाटसरू, ऑटोचालक, रिक्षाचालक यांच्यासह प्रत्येकाला मायेनं थंडगार पाणी, ताक वाटप करत आहेत.
वर्धमान नगरमधील 'ताकवाली अम्मा' : उन्हाळा केवळ तापमान वाढवत नाही तर माणसाच्या सहनशक्तीचीही परीक्षा घेतो. रस्त्यावरची धावपळ, कामाच्या व्यापात अडकलेले जीव आणि त्यात भर म्हणून अंगाची लाही करणारा सूर्य, अशावेळी एक साधा थंड पाण्याचा घोटही अमृतासारखा वाटतो. पण प्रत्येकाला हे “अमृत” सहज मिळतं का? याच प्रश्नाचं शांत, सातत्यपूर्ण उत्तर म्हणजे वर्धमान नगरमधील 'ताकवाली अम्मा'. सुधा बटाविया...नाव साधं, पण कार्य असाधारण गेली 26 वर्षे त्या रोज शेकडो लोकांची तहान भागवत आहेत. कुठलाही गाजावाजा नाही, कुठलीही अपेक्षा नाही, फक्त एक निस्वार्थ भावना.
येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी आपुलकीचा ग्लास : सकाळी 9 वाजता सुरू होणारी त्यांची सेवा ही दुपारच्या उन्हातही तितक्याच तळमळीनं सुरू असते. प्रत्येक येणाऱ्या व्यक्तीसाठी त्यांच्या हातात असतो एक थंड ताकाचा आणि पाण्याचा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपुलकीचा ग्लास. ही सेवा केवळ तहान भागवण्यापुरती मर्यादित नाही. ती एक संस्कार घडवणारी प्रक्रिया आहे. एका घोटातून माणूस फक्त शरीराला थंडावा देत नाही, तर मनालाही एक दिलासा मिळतो, की अजूनही समाजात कोणीतरी आहे, जो आपल्यासाठी काहीतरी करतोय, कोणतीही अपेक्षा न ठेवता. सुरुवात फक्त पाण्याने केली, असं सुधा सांगतात. पण जेव्हा हेतू शुद्ध असतो, तेव्हा त्याचा विस्तार आपोआप होतो.
जिवंत माणुसकीची शाळा : आज त्या दररोज 120 ते 130 लिटर ताक वाटतात. त्यासोबतच जलजीरा, अनवाणी पायी जाणाऱ्यांना चप्पल, दुपट्टा, टॉवेल, अगदी आईस्क्रीमपर्यंत देतात. ही केवळ सेवा नाही, तर ती एक जिवंत माणुसकीची शाळा आहे. या उपक्रमाचं खरं वैशिष्ट्य म्हणजे, तो केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. समाजानेही त्याला आपलं मानलं आहे. कोणी जन्म दिवस कुणी लग्नाचा वाढदिवस साजरा करताना येथे उदात्त हेतूने मदत करतो, कुणी अन्नधान्य देतो, तर कोणी स्वतः वेळ देऊन या सेवेत सहभागी होतो. अलीकडेच एका टरबूज विक्रेत्याने तीन दिवस मोफत टरबूज वाटले, हीच त्या “ताकवाली अम्मा”च्या कार्याची खरी पावती आहे.
जीवनाचा खरा अर्थ ‘घेण्यात’ नाही, तर ‘देण्यात’ आहे : सुनंदा भोंडेकर यांच्यासारख्या सहकाऱ्यांसाठी सेवा म्हणजे आत्मिक समाधानाचा मार्ग आहे. त्या म्हणतात, “लोकांच्या चेहऱ्यावर समाधान पाहिलं की सगळा थकवा नाहीसा होतो. ही सेवा म्हणजे माझ्यासाठी पूजा आहे.” तर गोविंद सोनी यांच्यासारखे वाटसरू, जे गेली 16 वर्षे येथे येतात, असं त्या सांगतात, “हे फक्त ताक नाही, हे मनाला मिळणारं समाधान आहे.” आजच्या काळात, जिथे माणूस अधिकाधिक स्वतःपुरता मर्यादित होत चालला आहे, तिथे 'ताकवाली अम्मा' सारख्या व्यक्ती आपल्याला आठवण करून देतात. जीवनाचा खरा अर्थ ‘घेण्यात’ नाही, तर ‘देण्यात’ आहे. त्यांच्या या छोट्याशा कृतीतून एक मोठा संदेश उमटतो. माणुसकी अजूनही जिवंत आहे, फक्त तिला जपण्याची गरज आहे.
महावीर जयंतीपासून उपक्रम सुरू : दरवर्षी महावीर जयंतीपासून सुरू होणारी आणि पहिल्या पावसापर्यंत चालणारी ही सेवा, केवळ ऋतूशी जोडलेली नाही, तर ती एका मूल्याशी जोडलेली आहे. सेवेच्या मूल्याशी. उन्हाच्या झळांमध्ये हा उपक्रम जणू थंड सावलीसारखा उभा राहतो आणि सांगतो “तुम्ही एकटे नाही.” खरं तर, तहान फक्त पाण्याची नसते. ती असते माणुसकीची, आपुलकीची आणि आधाराची. आणि या तहानेवर उत्तर म्हणून “ताकवाली अम्मा” उभ्या आहेत, शांतपणे, सातत्याने आणि निस्वार्थपणे.
