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मुलगी हत्येच्या आरोपात न्यायलयीन कोठडीत, आता मार्केटयार्डमधील दुकानाला एफडीएकडून सील; गोयल कुटुंब अडचणीत

सिया गोयल हिच्या कुटुंबियांच्या दुकानातील नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी होणार आहे. तपासणीत अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ आढळल्यास संबंधितांवर अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.

Siya Goyals shop
डावीकडे सीया गोयलच्या कुटुंबाचे दुकान, उजवीकडे सीया गोयल (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 16, 2026 at 5:28 PM IST

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पुणे : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल हिच्या कुटुंबियांच्या अडचणीत आता आणखी भर पडली आहे. पुण्यातील मार्केट यार्ड परिसरात प्रवीण गोयल यांच्या मालकीचे खाद्यपदार्थांचे दुकान अन्न व औषध प्रशासनानं (FDA) सील केलं आहे. संबंधित दुकान विनापरवाना सुरू असल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. यावेळी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दुकानातील हळद, तीळ तसेच सोया चंकचे नमुने तपासणीसाठी जप्त केले आहेत ते प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत.



प्रवीण गोयल यांच्या दुकानावर करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाशी संबंधित गोयल कुटुंब पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. मात्र, एफडीएनं स्पष्ट केले आहे की ही कारवाई पूर्णपणे अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन आणि परवान्यांबाबतच्या तपासणीच्या आधारे करण्यात आली आहे. तिचा हत्या प्रकरणाच्या तपासाशी थेट संबंध नाही.



कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्यांनी दुकानातील परवाने, नोंदणी कागदपत्रे आणि विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेल्या खाद्यपदार्थांची तपासणी केली. आवश्यक परवाना नसल्याचं आढळल्यानंतर दुकान सील करण्यात आलं. आता प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. अहवालात भेसळ नसल्याचं स्पष्ट झाल्यास पुढील प्रक्रिया त्यानुसार पार पडेल. भेसळ सिद्ध झाल्यास पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच, अन्नपदार्थ मानवी आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करणारे किंवा खाण्यास अयोग्य असल्याचं निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर अधिक गंभीर गुन्हा दाखल होऊन जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेचीही तरतूद कायद्यात आहे.

दरम्यान, केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण आधीच राज्यभर चर्चेचा विषय ठरले आहेत. गोयल कुटुंबाशी संबंधित या एफडीए कारवाईमुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळालं आहे. त्यामुळे प्रयोगशाळेचा अहवाल आणि एफडीएची पुढील भूमिका याकडं सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

दोन्ही आरोपी न्यायालयीन कोठडीत- केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्या कथित लग्नाच्या वृत्ताची पडताळणी करण्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलीस तपास करत आहे. पोलिसांच्या एका पथकानं राजस्थानमधील खाटू श्याम मंदिराला भेट दिली, अशी माहिती एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं बुधवारी माहिती दिली. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सिया गोयल आणि चेतन चौधरी सध्या येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांची न्यायालयीन कोठडी गुरुवारी संपणार आहे. केतनची आई राखी अग्रवाल यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक भावूक पत्र लिहिलं आहे. त्यांनी आपल्या मुलाच्या हत्या प्रकरणात न्याय मिळवून देण्याची आणि वैयक्तिक लक्ष घालण्याची विनंती केली. केतनच्या हत्येचा धक्का सहन न झाल्यामुळे त्याच्या आजोबांचेही अवघ्या तीन आठवड्यांत निधन झाले.

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TAGGED:

SIYA GOYAL SHOP
FDA ACTION ON SIYA GOYAL BUSINESS
सिया गोयल दुकान एफडीए कारवाई
PRAVIN GOYAL SHOP SEALED
KETAN AGARWAL MURDER UPDATE

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