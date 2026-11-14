बालदिन विशेष : औषधोपचाराची भीती विसरा! पुण्यात 'खेळत-खेळत' होणार लहान मुलांच्या डायबिटीसवर उपचार
टाइप 1 मधुमेहा'चा लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांमधील वाढता धोका चिंताजनक आहे. भारतात 20 वर्षांखालील सुमारे तीन लाख एक हजार मुले या आजाराने ग्रस्त आहेत.
Published : November 14, 2026 at 7:36 AM IST
पुणे : जगभरात आज सर्वत्र 'जागतिक मधुमेह दिन' साजरा केला जात आहे. तसेच देशभरात 'बालदिन' देखील साजरा केला जात असताना, देशात प्रामुख्याने लहान मुलांमध्ये 'टाइप 1 डायबिटीस'चे प्रमाण वाढत आहे. डायबिटीसच्या बाबतीत जगात भारत पहिल्या क्रमांकावर असून आता 'टाइप 1 डायबिटीस'मध्येही लहान मुलांचे प्रमाण वाढत असल्याने देशभरात चिंता व्यक्त केली जात आहे. असे असताना, पुण्यात बालरोगतज्ज्ञ डॉ. अनुराधा खाडिलकर व डॉ. वामन खाडिलकर यांनी डायबिटीस असलेल्या लहान मुलांसाठी 'स्वीटलिंग्ज सेंटर ऑफ एक्सलन्स' सुरू केले आहे, ज्यात लहान मुले विविध खेळ खेळत औषधोपचार घेऊ शकतात.
आंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघाच्या (आयडीएफ) अंदाजानुसार, 2050 पर्यंत जगभरातील मधुमेहग्रस्त प्रौढांची संख्या 85 कोटी 30 लाखांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. विशेषतः 'टाइप 1 मधुमेहा'चा लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांमधील वाढता धोका चिंताजनक आहे. भारतात 20 वर्षांखालील सुमारे तीन लाख एक हजार मुले व किशोरवयीन मुले 'टाइप 1' मधुमेहाने ग्रस्त असून, हा आकडा जगातील सर्वाधिक आहे. लहान मुलांमध्ये डायबिटीसचे वाढते प्रमाण पाहता डॉ. अनुराधा खाडिलकर यांनी लहान मुलांसाठी विशेष काम सुरू केले असून स्वीटलिंग्ज सेंटरमध्ये सध्या 'टाइप 1' मधुमेह असलेल्या 850 हून अधिक मुलांची सर्वंकष काळजी घेतली जात आहे.
स्वीटलिंग्ज सेंटरमध्ये वैद्यकीय उपचारांसोबतच आहारविषयक मार्गदर्शन, मधुमेह शिक्षण आणि मानसिक-सामाजिक आधारही दिला जातो. तसेच, या ठिकाणी मुलांना खेळण्यासाठी मोकळे वातावरण तयार करण्यात आल्याने मुले येथे येताना कंटाळा करणार नाहीत, असा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या ठिकाणी मुलांना खेळण्यासाठी विविध गेमिंग झोन आणि खेळ ठेवण्यात आले आहेत, जेणेकरून औषधोपचार घेण्यास मुलांना सोपे जाईल आणि मुलेदेखील येथे येऊन विविध खेळ खेळत औषधोपचार घेत असतात.
याबाबत बालरोगतज्ज्ञ डॉ. अनुराधा खाडिलकर म्हणाल्या की, "लहान मुलांमध्ये वाढत असलेल्या डायबिटीसबाबत ज्या पद्धतीने जनजागृती करायला पाहिजे, त्या पद्धतीने झालेली नाही. तसेच, एकदा डायबिटीसचे निदान झाल्यावर इन्सुलिन मिळायलादेखील त्रास होत असतो. असे म्हटले जाते की, जगात 'टाइप 1 डायबिटीस'चे रुग्ण भारतात सर्वाधिक असून त्यांची संख्या तीन लाखांच्या आसपास आहे. आमचा अंदाज आहे की ही संख्या जास्त असून बरीच मुले डॉक्टरांपर्यंत पोहोचत नाहीत; त्यामुळे जी आकडेवारी आहे ती यापेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे", असे यावेळी त्यांनी सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या की, "आंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघाच्या (आयडीएफ) अंदाजानुसार, 2050 पर्यंत जगभरातील मधुमेहग्रस्त प्रौढांची संख्या 85 कोटी 30 लाखांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. विशेषतः 'टाइप 1 मधुमेहा'चा लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांमधील वाढता धोका चिंताजनक आहे. भारतात 20 वर्षांखालील सुमारे तीन लाख एक हजार मुले व किशोरवयीन मुले 'टाइप 1' मधुमेहाने ग्रस्त असून, हा आकडा जगातील सर्वाधिक आहे. 'टाइप 1' मधुमेहामध्ये शरीराची रोगप्रतिकारक यंत्रणा स्वादुपिंडातील इन्सुलिन तयार करणाऱ्या पेशींवर हल्ला करते. त्यामुळे शरीरात इन्सुलिनची निर्मिती अत्यल्प होते किंवा पूर्णपणे बंद होते. अशा रुग्णांना आयुष्यभर इन्सुलिन उपचारांची आवश्यकता असते. हा आजार जीवनशैलीतील बदलांमुळे टाळता येत नाही", असे यावेळी त्यांनी सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या की, "अतितहान लागणे, वारंवार लघवी होणे, विनाकारण वजन कमी होणे आणि सतत थकवा जाणवणे ही मधुमेहाची प्रमुख लक्षणे आहेत. पूर्वी बंद झालेले अंथरूण ओले करणे, भूक वाढणे, अशक्तपणा आणि हालचाली कमी होणे ही लक्षणे लहान मुलांमध्ये पाहायला मिळतात. या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केल्यास गंभीर गुंतागुंत होण्याची शक्यता असते. 'टाइप १' मधुमेहावर उपचार म्हणून अद्याप कोणतीही औषधे उपलब्ध नसून इन्सुलिनचे इंजेक्शन हा एकमेव पर्याय आहे; त्यामुळे मुलांना इंजेक्शन घेण्याशिवाय पर्याय नसतो," असे यावेळी त्यांनी सांगितले.
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