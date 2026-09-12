एमपीएससी परीक्षा पद्धतीमध्ये व्यापक सुधारणांची आशा, उच्चाधिकार टास्क फोर्सकडे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांच्या सूचना
एमपीएससी परीक्षा पद्धतीमध्ये व्यापक सुधारणा होणार असं दिसतय. उच्चाधिकार टास्क फोर्सकडे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांच्या सूचना आल्यात. फोर्सकडे 18 हजारांहून अधिक सूचना दाखल आहेत.
Published : September 12, 2026 at 5:38 PM IST
पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणणे, परीक्षांची क्षमता वाढवणे आणि प्रक्रियेचे बळकटीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार टास्क फोर्सनं राज्यातील परीक्षार्थी, तज्ज्ञ व संस्थांशी थेट संवाद साधण्यास सुरुवात केली आहे. या अंतर्गत आतापर्यंत राज्यभरातून तब्बल 18 हजारांहून अधिक ईमेल आणि प्रत्यक्ष बैठकांमधून अनेक मुद्दे समोर आलेत. विद्यार्थ्यांनी अनेक सूचना देखील केल्या असल्याची माहिती टास्क फोर्सच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी दिली. पुण्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आज उच्चाधिकार टास्क फोर्सकडून विद्यार्थ्यांशी चर्चा आयोजीत करण्यात आली होती. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी याबाबत माहिती दिली.
यावेळी व्ही. राधा म्हणाल्या की, आजच्या बैठकीत विद्यार्थ्यांकडून अत्यंत सकारात्मक आणि रचनात्मक सूचना आल्या असून यात एमपीएससीच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीसाठी एक प्रमाणित नियमावली असावी. परीक्षा पद्धतीत वारंवार बदल न करता, यूपीएससीप्रमाणे किमान 5 ते 8 वर्षे एकाच पद्धतीचे स्थैर्य प्रणालीमध्ये असावे. तसंच परीक्षेचे वेळापत्रक एकदा जाहीर झाल्यानंतर त्यात वारंवार बदल किंवा पुढे ढकलण्याचे प्रकार घडू नयेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वयोमर्यादेचे प्रश्न निर्माण होतात. यूपीएससीप्रमाणे दरवर्षी ठराविक वेळेतच परीक्षा पार पडाव्यात तसंच जाहिरातींमध्ये जागांच्या संख्येत होणारा मोठा चढ-उतार थांबवून, प्रत्येक संवर्गासाठी किमान जागांची संख्या निश्चित करावी ज्यामुळे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्पष्ट दिशा मिळेल अशा विविध सूचना विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आल्यात.
परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांमधील अविश्वास दूर करण्यासाठी आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी पुढील एक वर्षापर्यंत भरती परीक्षा ऑनलाइन न घेता ओएमआर पद्धतीनेच घेतल्या जातील. यासाठी स्वतंत्र एसओपी तयार करण्यात येत आहे. तसंच पूर्वी केवळ वर्ग-1 व वर्ग-2 च्या मोजक्या परीक्षा घेणाऱ्या एमपीएससीकडे आता वर्ग-3 (गट-क) च्याही परीक्षांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. कामाचा भार वाढल्याने केरळ, तमिळनाडू आणि यूपीएससीच्या धर्तीवर एमपीएससीचा आकृतिबंध वाढवणे, मनुष्यबळ आणि तांत्रिक सक्षमीकरण करणे अत्यावश्यक असून त्यावर भर दिला जाईल अस देखील यावेळी व्ही. राधा म्हणाल्या.