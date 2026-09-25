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'त्यांचं राजकारण माझ्यापेक्षा वेगळं आहे; मी पक्ष बदलणार नाही'- नीला विखे-पाटील यांचा काकांसह चुलत भावाला टोला

माजी खासदार सुजय विखे-पाटील यांनी त्यांची चुलत बहीण, स्वीडनच्या खासदार नीला विखे-पाटील यांच्या यशाबद्दल वक्तव्य केल्यानंतर नवीन अपडेट आली आहे. वाचा, नीला विखे-पाटील यांची प्रतिक्रिया

NILA VIKHE PATIL on Sujay Vikhe Patil Remark
संग्रहित-डावीकडे नीला विखे पाटील, उजवीकडे राधाकृष्ण विखे पाटील (Source- ETV Bharat Reporter)
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By PTI

Published : September 25, 2026 at 6:12 PM IST

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मुंबई- स्वीडनच्या संसदेत खासदार म्हणून निवड झालेल्या दिवंगत माजी खासदार बाळासाहेब थोरात यांच्या नात नीला विखे-पाटील या राजकीय वक्तव्यामुळे पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. राजकीय कारकीर्दचं यश श्रेय हे त्यांचे काका, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि चुलत भाऊ, माजी खासदार सुजय विखे-पाटील घेत असल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

नीला विखे-पाटील यांनी स्टॉकहोममधून बोलताना सांगितलं की, कुणीतरी मला सुजय विखे-पाटील हे बढाई मारत असल्याचा व्हिडिओ पाठविला. विखे-पाटील कुटुंबाच्या खासदाराचा महाराष्ट्रात पराभव झाला असला तरी त्यांच्या कुटुंबातील दुसरा सदस्य हा स्वीडनमधून खासदार झाल्याचं सुजय विखे-पाटील यांनी म्हटल्याचं व्हिडिओमध्ये दिसून आलं आहे. नीला विखे-पाटील यांनी म्हटलं की, गेल्या काही दशकांहून अधिक काळ मी काका किंवा चुलत भावाशी संपर्कात नाही. मी भारतात नेहमी भेट देते. आता माझी खासदार म्हणून निवड झाल्यानंतर त्यांना या यशाचा फायदा घ्यायचा आहे.

त्यांचे राजकारण हे माझ्यापेक्षा वेगळं आहे. मी कधीही पक्ष बदलणार नाही. त्यांनी बदलला आहे. काकांनी फोन करून माझ्या विजयाबद्दल अभिनंदन केले. मात्र, गेली काही दशके त्यांच्याशी अथवा चुलत भावाशी कोणताही संपर्क झालेला नाही-स्वीडनच्या खासदार, नीला विखे-पाटील

राधाकृष्ण यांनी काय दिली होती प्रतिक्रिया- नीला विखे-पाटील यांच्या विजयाबद्दल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अभिमान असल्याचं सांगत आनंदाचा क्षण असल्याचं म्हटलं होतं. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे त्यांना यश मिळाल्याचं मंत्री राधाकृष्ण यांनी म्हटलं होतं.

काय म्हणाले होते सुजय विखे-पाटील- माजी खासदार सुजय म्हणाले होते की, खासदारकी विखे कुटुंबाच्या रक्तात आहे. पद्मश्री कै. विठ्ठलराव विखे पाटील आणि कै. बाळासाहेब विखे पाटील यांची पुण्याई आमच्या पाठीशी आहे. एखाद्या निवडणुकीत पराभव झाला किंवा खासदारकीचं पद हातातून गेलं, तरी विखे कुटुंबाचा सार्वजनिक जीवनातील प्रवास थांबणार नाही, असं त्यांनी सूचित केलं होतं.

कोण आहेत नीला विखे-पाटील- नीला विखे-पाटील या 41 वर्षाच्या असून त्या स्टॉहोम मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आल्या आहेत. त्या ग्रीन पार्टीच्या प्रमुख नेत्या आहेत. नीला विखे-पाटील यांचा स्वीडनमध्ये जन्म झाला. त्यांनी अर्थशास्त्र आणि विधीमध्ये एमबीएचे शिक्षण पूर्ण केलं आहे. त्यांनी स्वीडनच्या पंतप्रधान कार्यालयासाठी राजकीय सल्लागार म्हणूनदेखील जबाबदारी सांभाळली होती. त्यांचे वडील अशोक हे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे मोठे बंधु आहेत. यापूर्वी दोन्ही भावांमध्ये राजकीय मतभेद असल्याचं समोर आले होते.

सुजय विखे-पाटील यांचा निवडणुकीत झाला होता पराभव- सुजय विखे-पाटील यांचा 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत अहिल्यानगर मतदारसंघात पराभव झाला होता. त्यांचा पराभव हा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे निलेश लंके यांनी केला होता. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी 2019 मध्ये भाजपामध्ये प्रवेश केला. यापूर्वी ते काँग्रेस आणि शिवसेनेमध्ये होते. त्यांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून आणि विधानसभेत विरोधी पक्षाचे नेते म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती.

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TAGGED:

SUJAY VIKHE PATIL VS NILA VIKHE
RADHAKRISHNA VIKHE VS NILA VIKHE
NILA VIKHE ON VIKHE FAMILY
नीला विखे पाटील सुजय यांच्यावर टीका
NILA VIKHE PATIL

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