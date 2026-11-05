अमरावतीत 24 हजार रुपये किलोची "स्वर्ण शंख" मिठाई; 24 कॅरेट सोन्याच्या वर्खाचाही शाही साज
अमरावतीतील रघुवीर स्वीट अँड नमकीन या प्रतिष्ठानच्या वतीने दिवाळीनिमित्त 24 हजार रुपये प्रति किलो किमतीची स्वर्ण शंख असलेली ही खास मिठाई बाजारात आणण्यात आली आहे.
Published : November 5, 2026 at 4:39 PM IST
अमरावती- दिवाळी म्हटली की गोडधोड पदार्थांची रेलचेल आणि आपल्या प्रियजनांना खास भेट देण्याची लगबग सुरू होते. यंदा मात्र ह्या गोडव्याला चक्क सोन्याची झळाळी लाभली आहे. अमरावती शहरातील रघुवीर स्वीट अँड नमकीन या प्रतिष्ठानच्या वतीने दिवाळीनिमित्त तब्बल 24 हजार रुपये प्रति किलो किमतीची स्वर्ण शंख असलेली ही खास मिठाई बाजारात आणण्यात आली आहे. 24 कॅरेट सोन्याच्या वर्खांनी सजलेली, आकर्षक आकारातील ही मिठाई सध्या विशेष चर्चेचा विषय ठरत आहे.
सोन्याची झळाळी आणि दर्जेदार घटक : स्वर्ण शंखचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची आकर्षक रचना आणि निर्मितीसाठी वापरण्यात आलेली महागडी घटक आहेत, असं रघुवीर मिठाईचे संचालक चंद्रकांत पोपट यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. राजस्थानच्या कुशल कारागिरांनी पारंपरिक कौशल्यातून ह्या मिठाईला शंखाचा देखणा आकार दिला आहे. यामध्ये उच्च प्रतीचे मामरा बदाम, पिसोळी पिस्ता आणि शुद्ध केशरचा वापर करण्यात आला आहे. या दर्जेदार घटकाच्या जोडीला 24 कॅरेट सोन्याचा वर्ख लावण्यात आल्याचा दावा देखील करण्यात आला असून, त्यामुळे मिठाईला सुवर्ण झळाळी प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे ही मिठाई केवळ चवीपुरती मर्यादित न राहता कलाकुसरीचा एक आकर्षक नमुना ही ठरते. तिचे शंखाच्या आकारातील सादरीकरण आणि सोन्याच्या वर्खाची सजावट यामुळे ती इतर मिठाईपेक्षा वेगळी उठून दिसते, असं चंद्रकांत पोपट म्हणाले.
महालक्ष्मीच्या प्रसादाच्या संकल्पनेतून नाव : "स्वर्ण शंख" या नावामागेही विशेष संकल्पना असल्याचं चंद्रकांत पोपट यांनी सांगितलं. दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजनाला अनन्यसाधारण महत्त्व असून, देवी महालक्ष्मीला अर्पण केल्या जाणाऱ्या प्रसादाच्या कल्पनेतून या मिठाईची निर्मिती करण्यात आली आहे. शंख हे मांगल्ये आणि समृद्धीचे प्रतीक मानलं जातं, त्याच संकल्पनेला अनुसरून या मिठाईला स्वर्ण शंख असं नाव देण्यात आलं आहे. सणासुदीच्या काळात आपल्या प्रियजनांना काहीतरी वेगळं आणि वैशिष्ट्यपूर्ण भेट देऊन इच्छिणाऱ्यांसाठी ही मिठाई आकर्षक ठरू शकते, असंदेखील चंद्रकांत पोपट म्हणाले.
अन्नसुरक्षेच्या नियमांचेही पालन : सोन्याचा वर्ख वापरला जात असल्याने त्याच्या शुद्धतेबाबत आणि सुरक्षिततेचे बाबत विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. मिठाईसाठी वापरण्यात येणारे 24 कॅरेट सोन्याचे वर्ख प्रमाणित प्रयोगशाळेत तपासले असून, अन्न व औषधी प्रशासनाच्या नियमांचे पालन करून त्याचा वापर केला जात असल्याची माहिती देखील चंद्रकांत पोपट यांनी दिली.
परदेशातही मागणी : रघुवीर मिठाईच्या वतीने गत काही वर्षांपासून दिवाळीच्या पर्वावर सोन्याचा वर्ख असणारी मिठाई तयार केली जाते. गतवर्षी सुद्धा अशाच प्रकारच्या मिठाईला इंग्लंड आणि अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. यावर्षी देखील स्वर्ण शंख मिठाई परदेशात जाणार आहे. यासह महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांसोबतच गुजरात आणि राजस्थानपर्यंत आमच्याकडे स्वर्णशंकांची मागणी आल्याची माहिती चंद्रकांत पोपट यांनी दिली.
हेही वाचाः
नद्यांची पाणीपातळी घटली, पश्चिम महाराष्ट्रातील मगरींचा नैसर्गिक अधिवास संकटात
'गोकुळमधील सत्ता मिळवण्यासाठी सरकारकडून कायद्यात बदल'; सतेज पाटील यांचा आरोप, 9 तारखेला निघणार मोर्चा