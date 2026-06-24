स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेवर कोट्यवधींच्या नोकरी घोटाळ्याचा गंभीर आरोप, संस्थेनं आरोप फेटाळले
स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थामध्ये नोकरीच्या आमिषानं कोट्यवधींची फसवणूक झाल्याचा आरोप युवक काँग्रेसनं केला असून, कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तर संस्थेनं आरोप फेटाळलेत.
Published : June 24, 2026 at 5:28 PM IST
कोल्हापूर : राज्यात शिक्षण व्यवस्थेला कीड लागल्याची परिस्थिती सर्वत्र पाहायला मिळत असतानाच राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील अध्यक्ष असलेल्या कोल्हापुरातील स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या नामांकित संस्थेत नोकरी लावून देण्याच्या आमिषानं तरुण-तरुणींची कोट्यवधींची फसवणूक केल्याचा आरोप कोल्हापूर जिल्हा युवक काँग्रेसचे माजी उपाध्यक्ष सनी उर्फ मनीष नरके यांनी केला आहे. याबाबत अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नसल्यानं येत्या 25 जूनला संस्थेच्या दारात बापूजी साळुंखे यांच्या पुतळ्याखाली धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा मनीष नरके यांनी दिला आहे. तर संस्थेकडून नरके यांच्या आरोपांचं खंडन करण्यात आलं आहे. नरके यांनी केलेले आरोप फेटाळत चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे संकेत संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ गावडे यांनी दिले आहेत.
संस्थेनं तातडीनं कठोर कारवाई करावी : कोल्हापुरातील नामांकित स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेवर नोकरीच्या नावाखाली तरुण-तरुणींची मोठ्या पातळीवर फसवणूक झाल्याचा गंभीर आरोप कोल्हापूर जिल्हा युवक काँग्रेसचे माजी उपाध्यक्ष सनी उर्फ मनीष नरके यांनी केला आहे. याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी ही माहिती दिली आहे. नरके म्हणाले, "माझ्याकडं 13 जणांनी फसवणुकीसंबंधी तक्रार नोंदवली असून त्यापैकी तीन जणांचे संपूर्ण पुरावे माझ्याजवळ आहेत. संस्थेतील काही जणांचा यामध्ये सहभाग असून संस्थेच्या आजीव सभासदांच्या नातूही त्यामध्ये आहे, त्यामुळं संस्थेनं तातडीनं कठोर कारवाई करावी," असं म्हणत मनीष नरके यांनी एकूण फसवणुकीची रक्कम सुमारे 9 कोटी रुपये असल्याचा दावा केला आहे.
25 तारखेपासून आंदोलन करणार : "11 जूनला संस्थेच्या दाराशी आंदोलन करत निवेदन दिलं होतं. त्यावेळी संस्थेचे कार्याध्यक्ष अभयकुमार साळुंखे यांनी चौकशी करून अहवाल देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु, आतापर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही आणि त्यावर दबाव आणण्यासाठी जीवे मारण्याच्या धमक्या आणि पैशांची ऑफर देण्याचे प्रयत्नही झाले आहेत. त्यामुळं 25 जूनपासून संस्थेच्या समोर बापूजी साळुंखे यांच्या पुतळ्याखाली धरणे आंदोलन करणार आहे," असं नरके यांनी सांगितलं.
संस्थेचं नाव बदनाम करण्यासाठी कारस्थान : "संस्थेचा धनाजी देसाई नावाच्या व्यक्तीशी कोणताही संबंध नाही. संस्था समाजात तसंच महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये शैक्षणिक कामासाठी परिचित आहे आणि संस्थेचं नाव लावून बदनामी करण्याचं कारस्थान काही लोक करत आहेत. तसंच संस्था याप्रकरणी पारदर्शक चौकशी करून कायदेशीर पावलं उचलण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असं म्हणत संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ गावडे यांनी या आरोपांचे स्पष्ट शब्दात खंडन केलं आहे.
या प्रकरणाला राजकीय वळण देऊ नये : "जो प्रकार घडला चुकीचा आहे. मात्र, चांगल्या चाललेल्या संस्थेला खीळ घालण्यासाठी बदनामी केल्याशिवाय काहीजणांना पर्याय नसतो. त्यामुळं निवळ संस्थेची बदनामी करणं, हा या सगळ्यामागचा एकमेव हेतू आहे. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कुठल्या राजकीय विचारधारेशी जोडली गेलेली नाही किंवा बांधली गेलेली नाही. कोणीही ज्येष्ठ नेते यामध्ये राजकारण करतील असं मला वाटत नाही. तसंच या प्रकरणाला कोणीही कुठल्याही प्रकारचे राजकीय वळण देखील देऊ नये," असं आवाहन कौस्तुभ गावडे यांनी केलं आहे.
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